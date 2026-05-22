El Celta de Vigo pierde a Manu Fernández para recibir al Sevilla

El central, junto con Carl Starfelt y Miguel Román, conforman la lista de bajas del cuadro celeste para el último partido de la temporada

La convocatoria del Celta de Vigo para el último partido, el que le enfrenta al Sevilla FC en Balaídos este sábado (21.00 horas), contará con la baja de última hora de Manu Fernández. El canterano es una de las tres ausencias en la lista de Claudio Giráldez. Un esguince en el tobillo en el último entrenamiento celebrado este viernes ha sido el motivo.

El defensa central echa el telón así a su primera temporada con el primer equipo gallego. Miguel Fernández tuvo un mayor protagonismo en el principio del curso y acumuló un total de 19 partidos repartidos entre las distintas competiciones. con 1117 minutos. El propio Claudio Giráldez, en la rueda de prensa previa al partido con el Sevilla, confirmaba la lesión. "Tuvo pequeño esguince ayer entrenando y no pudo entrenar hoy", ha explicado el técnico.

Manu Fernández se une a las bajas de Starfelt y Miguel Román

Manu Fernández es una de las tres bajas que tiene el Celta de Vigo para el partido contra el Sevilla. Las otras son lesiones ya conocidas de semanas atrás. Son los casos de Carl Starfelt, que sigue sin recuperarse de la hernia discal que sufrió jugando con su selección, así como b, que sufrió la fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo y, aunque ha evolucionado, no llega a tiempo.

El resto de los futbolistas están todos convocados por Claudio Giráldez. Son 25 futbolistas, por lo que el técnico gallego deberá realizar dos descartes para el partido. Un partido final de la temporada, ya con la clasificación europea sellada, pero en el que tiene que decidirse si será para la Europa League o para la Conference League.

La lista de jugadores del Celta de Vigo para el choque contra el Sevilla es la siguiente:

Andrei Radu, Iván Villar, Mar Vidal, Javi Rueda, Javi Rodríguez, Sergio Carreira, Álvaro Núñez, Óscar Mingueza, Yoel Lago, Carlos Domínguez, Joseph Aidoo, Mihailo Ristic, Marcos Alonso, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Fer López, Matías Vecino, Iago Aspas, Pablo Durán, Hugo González, Ferrán Jutglá, Borja Iglesias, Hugo Álvarez, Jones El-Abdellaoui, Franco Cervi.

El partido será el último para jugadores como Joseph Aidoo, Franco Cervi y Mihailo Ristic, aunque está por ver que alguno tenga minutos sobre el terreno de juego. Habrá que ver si es también el último para Óscar Mingueza y Marcos Alonso, que acaban contrato aunque sus situaciones son muy diferentes. También la cita supone la primera después de que este jueves se anunciara que Iago Aspas seguirá en los terrenos de juego una temporada más.