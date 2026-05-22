Cervi, Ristic y Aidoo, las tres despedidas seguras del Celta de Vigo

Los tres futbolistas acaban contrato con el final de la temporada y vivirán frente al Sevilla FC su último encuentro como celestes

El Celta de Vigo acaba la temporada este sábado con el partido contra el Sevilla FC (21.00 horas). La cita, en el estadio de Balaídos, servirá para dilucidar si el cuadro de Claudio Giráldez es equipo de Europa League o de Conference League. También puede suponer el último encuentro como integrante del cuadro celeste de algunos jugadores. Tres de ellos parecen cantadas. Son los casos de Franco Cervi, Mihailo Ristic y Joseph Aidoo. Los tres acaban contrato.

Habrá que esperar, eso sí, si alguno de ellos tiene la oportunidad de despedirse en el césped. Es poco probable que sea así, porque apenas han contado durante el año y el Celta de Vigo aún tiene cosas que jugarse en esta jornada final. Los de Claudio Giráldez tienen en su mano acabar sextos y, por tanto, en la Europa League. De ahí que el técnico apueste por un once de gala para intentar vencer, o al menos puntuar, contra el Sevilla.

Los detalles de Cervi, Aidoo y Ristic

Muy evidente es el caso de Franco Cervi que no ha contado para Claudio Giráldez. El argentino, que pudo salir en alguna ventana anterior, no ha disputado ni un solo minuto en el campeonato liguero. Solo acumula tres simbólicas participaciones entre la Copa del Rey y la Europa League para alcanzar apenas los 165 minutos. Con el fin de su contrato llegará su adiós. Es complicado pensar que pueda hacerlo desde el terreno de juego contra el Sevilla.

Algo más de protagonismo ha tenido Joseph Aidoo, aunque también pondré fin a su etapa con el Celta de Vigo. El central ni siquiera estuvo inscrito para la Europa League en la fase de liguilla. Una lesión le condicionó su temporada. Tampoco ha jugado demasiado, concretamente doce partidos entre las distintas competiciones y Claudio Giráldez ha preferido otras opciones antes que el ghanés.

El tercer futbolista que cerrará su estancia en el Celta es de Vigo es Mihailo Ristic. Distintos problemas físicos han lastrado las opciones del serbio que ha alcanzado los 14 partidos esta temporada, repartidos entre las distintas competiciones y en situaciones que no le han permitido mantener una regularidad deseada. Después de llegar a Balaídos en el verano del 24 procedente del Benfica, cerrará este sábado su estancia en el Celta de Vigo.

Situaciones distintas para Óscar Mingueza y Marcos Alonso

Con la renovación de Iago Aspas ya resulta, distinto son los casos de otros dos jugadores del Celta de Vigo que acaban contrato con la temporada. Uno es Óscar Mingueza, a quien el club celtiña le ha ofrecido la renovación. Sin embargo, no ha habido respuesta por parte del catalán y su rendimiento y edad le hacen muy apetecible para distintos clubes. A espera de un giro radical, todo hace pensar que el lateral podría vivir su último partido con los celestes frente al Sevilla, en este caso sí con presencia en el terreno de juego.

Otro asunto es el de Marcos Alonso. El experimentado jugador es ahora uno de los objetivos de la dirección deportiva del Celta de Vigo para que pueda renovar y seguir de celeste una temporada más.