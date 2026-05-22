Giráldez y el claro mensaje para la última jornada: "Queremos jugar Europa League"

El entrenador del cuadro celeste ha analizado el partido que le enfrenta al Sevilla FC que decidirá qué competición europea juega su equipo el próximo curso

Claudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, ha dejado claro el deseo que tiene él y su equipo para la última jornada que pasa por amarrar la sexta posición y jugar así la temporada que viene la Europa League. "Tenemos un partido delante que tenemos que ganar. Queremos jugar Europa League. Es quedar sextos, el año pasado quedamos séptimos", ha señalado.

Una declaración de intenciones que Claudio Giráldez ha expuesto en la rueda de prensa previa al partido contra el Sevilla FC de este sábado en Balaídos (21.00 horas). "También hay una compensación económica importante para el club. Tenemos una deuda con nuestros aficionados por los últimos partidos que hemos jugado en casa. Estoy de acuerdo con que debe ser una fiesta, pase lo que pase en el partido, y que sea el broche de oro de una temporada buenísima", ha añadido el entrenador del cuadro celeste.

Claudio Giráldez, el futuro y el Sevilla FC

Incluso Claudio Giráldez ha echado la vista un poco más allá y ha pensado en el futuro, donde jugará en Europa la temporada que viene. "Ojalá el año que viene sea igual de bonito, incluso más largo y con más partidos que será muy buena señal. Ninguno esperábamos mejorar el año anterior", ha indicado.

Antes deber rematar el presente curso que pasa por buscar la sexta plaza que haría jugar al Celta de Vigo la Europa League. Con un punto ante el Sevilla, ya salvado matemáticamente, sería suficiente. En caso de perder también estaría logrado el billete para la segunda competición continental si el Getafe no vence en su partido a Osasuna.

Giráldez también ha analizado al Sevilla FC, rival al que se mide en Balaídos y que durante buena parte del curso ha coqueteado con los puestos de descenso. "Tiene más talento y capacidad individual de lo que dice la temporada. Han jugado en una posición en la que no esperaban estar y eso, seguramente, los ha atenazado y los va a liberar de cara a este partido", ha señalado el técnico para agregar: "Es un poco incógnita el planteamiento y el tipo de alineación que pueden sacar".

Claudio Giráldez y el futuro de Marcos Alonso y Óscar Mingueza

Otro asunto tratado por Claudio Giráldez ha sido el de algunos nombres propios. Es el caso de Óscar Mingueza que acaba contrato. "No se ha despedido para nada", ha comenzado diciendo. "Tengo más dudas de lo que pueda pasar. No puedo dar ni mi opinión, si soy optimista o no. Veremos un poco qué pasa. Sé que llevan todo el año hablando y creo que el verano va a ser así. Sabéis el gusto que tengo por Mingueza como futbolista. Cuanto antes se acabe el culebrón, mejor para él y para todos", ha completado Claudio Giráldez.

Otro que acaba contrato es Marcos Alonso, sobre el que se ha mostrado "optimista" Claudio Giráldez al ser preguntado, aunque con prudencia. "Esperando y respetando los tiempos. Que Iago haya dicho una cosa no significa que Marcos vaya a decir lo mismo, ni que lo tenga que decir ya", ha relatado el entrenador del Celta de Vigo.