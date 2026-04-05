Kike Salas y Juanlu, muy autocríticos tras una derrota preocupante: "No queda otra que apretar el culo"

Ambos canteranos han comparecido tras la derrota en Oviedo, que ha estado marcada por la expulsión de Nianzou y el equipo se queda a dos puntos de la zona de descenso

El Sevilla FC, en este Domingo de Resurrección, ha sufrido una derrota muy preocupante frente al Real Oviedo. El equipo hispalense ha sido incapaz de poder remontar un partido que se puso muy feo en el ecuador de la primera parte, con un error clarísimo de Nianzou tanto en el primer gol como en una posterior expulsión que acabó dejando a un equipo sin opciones en el Carlos Tartiere. Esos hechos acabaron provocando que el equipo se quedase totalmente sin ideas y, ni los propios jugadores ni los cambios pudiesen hacer nada para poder evitar que los tres puntos se quedasen en Asturias.

En los medios de comunicación, tanto en DAZN como en Sevilla FC+, han hablado dos canteranos, tanto Juanlu Sánchez como Kike Salas. Ambos se han mostrado autocríticos con el equipo, que ha sido incapaz de poder meter mano al conjunto dirigido por Guillermo Almada. También han sido cuestionados por las acciones polémicas arbitrales, que muchas quejas han provocado en el sevillismo, aunque Juanlu no ha querido dar su valoración sobre esta cuestión.

Kike Salas se moja sobre la polémica arbitral

El central de Morón de la Frontera, al poco de finalizar el encuentro, atendió a los medios de comunicación, dejando claro que se van de Asturias con "malas sensaciones". "Lo primero de todo, queríamos pedir disculpas y perdón a la afición, darle las gracias por todos los desplazados que han venido hoy a apoyarnos. Una derrota bastante dura. (...) El partido lo empezamos bien y después nos meten en el gol de córner, que es prácticamente la primera que ellos nos llegan. Después de la expulsión, nos ha costado mucho más, porque al final ellos aquí aprietan mucho y son un buen equipo".

También quiso referirse a las acciones arbitrales, dejando claro que "han reventado el tobillo de Sow". "He visto la primera, le pisa con la planta y, aparte, luego no ha podido seguir ya que le revientan el tobillo. La segunda, no sé como ha sido. La verdad que no sé el criterio que habrá visto el árbitro o si desde el VAR no lo han visto para al menos revisarlo y que el árbitro lo pueda mirar. En la que han tenido ellos, han sacado roja clara. Poco más que decir".

Juanlu, sin excusas

El lateral sevillista, Juanlu Sánchez, también quiso hablar sobre el encuentro, repitiendo el mensaje dado por Kike Salas, aunque sin mojarse con las decisiones arbitrales. "No queda otra que apretar el culo, sigue dependiendo de nosotros y el sábado otra final (...) No voy a hablar más de los árbitros, llevamos ya toda la temporada que no quiero ya ni hablar porque cuando no es un detalle es otro. Está en nosotros sacarlo adelante. Ahora, semana de trabajo, a prepararlo lo mejor posible y a por ello", declaró el canterano.