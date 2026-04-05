Alineaciones Oviedo - Sevilla: alineaciones confirmadas de Oviedo y Sevilla en la jornada 30 de LaLiga

García Plaza desplegará su primer once como entrenador nervionense en la crucial cita de este domingo contra un Oviedo con bajas importantes

Luis García Plaza desplegará su primer once como técnico nervionense en su debut este domingo en la 'final' que afronta el Sevilla contra el Oviedo en el Carlos Tartiere y lógicamente es complicado vaticinar sus elegidos tras semana y media a los mandos del equipo y más cuando no ha contado con todos sus efectivos hasta el jueves por los compromisos internacionales .

Obviamente, se esperan cambios con respecto a la última alineación de Almeyda, a priori sobre la base de su habitual 4-2-3-1, si bien son varias dudas las que se plantean a la hora de pronosticar su apuesta, posiblemente similares a las del propio técnico.

Dudas en casi todas las líneas del 4-2-3-1 de García Plaza

En la portería, está claro, con Vlachodimos, pero ya en defensa aparecen las incógnitas, y más por la baja de última hora de Azpilicueta. Así, Kike Salas y Nianzou podrían partir con ventaja en el eje siempre y cuando adelante a Gudelj a la medular, pues de no hacerlo apostaría por el serbio en la retaguardia. En la derecha, podría recuperar a Carmona mientras que en la izquierda gana opciones Oso al llegar muy justo Suazo y con muchos kilómetros a sus espaldas.

La baja de Agoumé por sanción asegura la presencia de Mendy en el doble pivote, en el que Gudelj podría ser su acompañante para componer un centro del campo sólido. La vía de Joan Jordán, al que conoce bien de la etapa en el Alavés no es descartable, ni tampoco Sow.

Akor Adams, con ventaja para la punta de lanza

Por delante, existe un amplio abanico de opciones, entre las que, a priori, destacarían las de Juanlu por la derecha y Rubén Vargas por la izquierda, con Sow o Peque -recuperado recientemente- por el centro para enganchar con Akor Adams, que, salvo sorpresa, es una apuesta fija en la punta de lanza.

Cabe la opción de que partiera con dos ariete, pero la prioridad de García plaza es juntar líneas y potenciar la medular, por lo que lo más probable es que el nigeriano esté solo arriba.

Bajas importantes en el Oviedo

Por parte ovetense, Guillermo Almada afronta la visita del Sevilla con numerosas bajas, entre ellas la de última hora de David Carmo debido a unas molestias que dejan al técnico sin un hombre importante.

Tampoco están disponibles Lucas Ahijado, Ovie Ejari, Leandro Dendoncker y Luka Illic, por lo que el preparador carbayón introducirá retoques en el once en busca de un triunfo que les mantenga vivo hasta el último momento en su lucha por la salvación.

Onces confirmados:

Real Oviedo: Escandell, Nacho Vidal, Bailly, Dani Calvo, Javi López, Fonseca, Sibo, Chaira, Thiago, Reina y Viñas.

Sevilla FC: Vlachodimos; Carmona, Nianzou, Kike Salas, Oso, Mendy, Gudelj, Juanlu, Sow, Vargas y Akor Adams.