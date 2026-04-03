A entrenador nuevo, victoria no tan segura: las cábalas de Luis García Plaza de cara a su debut en el Sevilla FC

El madrileño ganó en tres de sus cinco estrenos en el fútbol profesional y sólo perdió uno. Este domingo será el noveno técnico sevillista en cuatro años y, de los ocho anteriores, sólo Matías Almeyda arrancó con derrota. Así fueron todos los días de debut, de Lopetegui al Pelado

El Sevilla FC estrenará míster por enésima vez a partir de las 18:30 horas de este domingo en el estadio Carlos Tartiere. Luis García Plaza debuta al frente del equipo blanquirrojo con una visita al colista Real Oviedo en la que el madrileño intentará hacer bueno el conocido lema de 'A entrenador nuevo, victoria seguida'.

Se trata de una frase popular que no siempre se cumple, como prueba el hecho de que sólo tres de los ocho entrenadores que han tenido los nervionenses en los últimos cuatro años han debutado con triunfo. Eso sí, el único que empezó perdiendo fue Matías Almeyda y los otros cuatro se conformaron con iniciar sus aventuras con un empate.

En su caso particular en el fútbol profesional, a Luis García Plaza no se le han dado nada mal sus estrenos: victorias con el Levante UD, el Villarreal CF y el Deportivo Alavés; firmó un empate en su primer día en el banquillo del Getafe CF y su único estreno fallido fue en el RCD Mallorca.

Así le fue a Luis García Plaza en sus estrenos en Levante, Getafe, Villarreal, Mallorca y Alavés

En el Levante arrancó con un triunfo por 2-1 contra el Real Zaragoza, en la jornada 1 de Segunda división en la 08/09, y tras celebrar el ascenso, su estreno en Primera división lo estropeó precisamente el Sevilla FC, que venció por 1-4 en el Ciutat de Valencia. Del cuadro granota se fue al Getafe CF, donde en la primera cita de la 11/12 se enfrentó a su exequipo firmando un 1-1. Del Coliseum se fue al Villarreal, donde apenas duró nueve encuentros a pesar de estrenarse con un triunfo por 2-0 ante el Spartak de Moscú en la Europa League.

Un año después de su salida del cuadro amarillo -donde años antes había dirigido a su filial-, de nuevo se embarcó en la Categoría de Plata con el RCD Mallorca y empezó cayendo por 0-1 con el Rayo Vallecano; pero esa 20/21 acabó con su segundo ascenso y en la 21/22 volvió a Primera con un 1-1 frente al Real Betis. Por último, en 2022 asumió (y cumplió) el reto de subir al Deportivo Alavés, en cuyo primer encuentro festejó un 1-2 en Leganés.

Así fue el debut oficial de los ocho entrenadores anteriores que tuvo el Sevilla FC

Julen Lopetegui: agosto 2019 - octubre 2022

El último entrenador del Sevilla FC que fue capaz de empezar una temporada y acabarla fue Julen Lopetegui, quien de hecho estuvo tres campañas completas antes de ser despedido a los tres meses de empezar la cuarta. El de Asteausu se estrenó en el banquillo nervionense con una victoria liguera por 0-2 ante el RCD Espanyol gracias a los goles de Sergio Reguilón y Nolito.

Jorge Sampaoli: octubre 2022 - marzo 2023

En su primera etapa se marchó al año de llegar para acudir a la llamada de la selección de Argentina y en la segunda etapa se quedó en seis meses. Su segundo debut fue un empate en el Sánchez-Pizjuán ante el Athletic Club en la jornada 8 de LaLiga 22/23, por 1-1 con un tanto tempranero de Óliver Torres que sería igualado luego por Mikel Vesga.

José Luis Mendilibar: marzo - octubre 2023

Como ha ocurrido este año, el Sevilla FC aprovechó un parón liguero para destituir a Sampaoli y fichar a José Luis Mendilibar, quien se estrenó con un triunfo por 0-2 ante el Cádiz CF con sendas dianas en la segunda mitad con las firmas de Lucas Ocampos y Youssef En-Nesyri. Pese a lograr la permanencia, ganar la Europa League y rozar la Supercopa de Europa -perdió en los penaltis ante el Manchester City-, apenas duró unos meses. Le fichó Monchi y le despidió Víctor Orta.

Diego Alonso: octubre - diciembre 2023

El uruguayo tiene el dudoso honor de haber sido, con mucha diferencia, la peor de las nueve elecciones del Sevilla FC en estos tres años y medio. Se estrenó con un meritorio 1-1 en casa ante el Real Madrid -marcaron David Alaba en propia puerta y Dani Carvajal- pero sólo duró dos meses. Su balance habla por sí solo: 2 victorias, 5 igualadas y 7 derrotas en 14 encuentros oficiales.

Quique Sánchez Flores: diciembre 2023 - junio 2024

El madrileño hizo una de las mejores segundas vueltas ligueras de la historia del Sevilla FC en un momento muy complejo. Dirigió su primer encuentro como técnico nervionense apenas unas horas después de ser anunciado en el cargo, pero el equipo venció por 0-3 ante el Granada CF con goles de Adrià Pedrosa, Lucas Ocampos y Sergio Ramos.

Xavier García Pimienta: agosto 2024 - abril 2025

El catalán fue la gran apuesta de Víctor Orta, que a su llegada a la dirección deportiva se encontró ya con la renovación de Mendilibar cerrada. Tampoco salió bien; pero al menos mantuvo la racha de no perder en su debut con el Sevilla FC. La casualidad quiso que se estrenase en la que había sido su casa hasta meses antes en un 2-2 en una visita a la UD Las Palmas -Tanguy Nianzou, propia puerta, y Sandro Ramírez; Álex Suárez, p.p., y Juanlu Sánchez-.

Joaquín Caparrós: abril 2025 - junio 2025

El utrerano, el entrenador con más partidos en la historia del Sevilla FC aceptó regresar por cuarta vez al club de su vida, donde cosechó los peores resultados entre todas sus estancias. En su reestreno no pudo pasar del 1-1 en Nervión ante el Deportivo Alavés (Peque Fernández y Kike García).

Matías Almeyda: agosto 2025 - marzo 2026

El primer elegido por Antonio Cordón ha salido igual de mal que las apuestas de Víctor Orta. El argentino, además, ha sido el único de estos ocho entrenadores que debutó con derrota. Eso sí, con bastante polémica en el 3-2 ante el Athletic Club en un partido que empezó con un inexistente penalti sobre Nico Williams que él mismo tranformó y Maroan Sannadi puso un 2-0 antes del descanso que los nervionenses igualaron por medio de Dodi Lukébakio y Lucien Agoumé antes de que Robert Navarro dejase los puntos en Bilbao.