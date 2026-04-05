Matiz tranquilizador del Big Data para el Sevilla y respaldo masivo para combatir la máxima presión en Oviedo

El triunfo del Mallorca ante el Real Madrid no aumenta, según el superordenador, las opciones de descenso de un Sevilla apoyado en el Carlos Tartiere por un millar de aficionados nervionenses

La visita del Sevilla al Carlos Tartiere se presentaba ya de por sí como una auténtica final por la salvación en el estreno en el banquillo de García Plaza, si bien la presión para los nervionense ha crecido más si cabe por lo ocurrido ayer en Son Moix.

Y es que el sorprendente triunfo del Mallorca sobre el Real Madrid en el último suspiro aprieta más si cabe la zona del descenso y aumenta la obligación de los nervionenses de imponerse al Oviedo. No en vano, el Sevilla empezará el partido con dos puntos de renta sobre el infierno, lo que podría haber sido peor si el Elche no hubiese perdido el viernes contra la Rayo Vallecano.

En este sentido, no ganar hoy y, sobre todo una derrota, dejaría a los blanquirrojos en una situación delicadísima con un calendario complicado en la recta final de la competición, si bien existe un matiz que rebaja un ápice el clima de tensión y lo apunta el modelo predictivo de las 100.000 simulaciones.

El superordenador ha reducido las opciones de descender pese al Mallorca

Y es que este Big Data apenas ha variado el porcentaje de opciones del Sevilla de perder la categoría pese al triunfo del Mallorca, puesto que antes que sucediese ya situaba a los baleares con menos opciones de bajar que al Sevilla por diversos factores, entre ellos el calendario.

De hecho, la previsión realizada hace cinco días apuntaba a un 30,24 % de opciones, por lo que descendía en uno de cada tres casos, mientras que la actualización tras los resultados de Elche y Mallorca reduce levemente este porcentaje al 29,9%.

Esto quiere decir que este modelo predictivo marca como verdadero rival del Sevilla al Elche y no a los mallorquines, con menos del 8% de posibilidades de caer a Segunda división. Evidentemente, lo que ocurra hoy en el Carlos Tartiere dibujará un nuevo escenario estadístico.

Un millar de sevillistas en Oviedo

Y para que no se torne en más negativo, el Sevilla estará respaldado de forma masiva en las gradas del feudo carbayón en el estreno de Luis García Plaza, pues se han desplazado a tierras asturianas alrededor de un millar de aficionados nervionenses.

El Oviedo puso a disposición del Sevilla 700 entradas que fueron agotadas, pero un buen número de sevillistas se han buscado la vida por su cuenta y han encontrado localidades en otros puntos del estadio para animar al equipo en un momento tan complicado y providencial para el devenir del club.