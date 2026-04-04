La primera lista de Luis García Plaza: deja en Sevilla al fichaje de invierno

El técnico del Sevilla FC se lleva a 24 jugadores a Oviedo donde no está el lesionado Azpilicueta, el sancionado Agoumé ni el francés Maupay, por decisión técnica; vuelve Peque

Luis García Plaza, técnico del Sevilla Fútbol Club, ha hecho pública su primera lista de convocados en la tarde de hoy de cara al partido de este domingo ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere. El preparador madrileño, que se lleva a a 24 futbolistas hasta Oviedo, anunciaba en rueda de prensa la baja César Azpilicueta. El central navarro sufrió una sobrecarga en el abductor en el último partido ante el Valencia, antes del parón, y durante esta semana ha estado realizando trabajo parcial con el grupo, pero finalmente no llega a tiempo para medirse al Real Oviedo. Este sábado, de hecho, se ha ejercitado en solitario con trabajo específico en la ciudad deportiva junto a Lucien Agoumé.

"Será baja Azpilicueta, pero el grupo está bien. Se ha entrenado con mucha actitud, que es lógico con un cambio de entrenador. Estamos instaurando muchos conceptos nuevos, pero no por ser un técnico diferente, sino porque cualquier entrenador español que sustituyera a Matías es diferente, ni mejor ni peor. Los han asimilado muy bien. Tenemos que dejarnos la vida por el equipo, el club y la afición. Hay que jugar cada partido como si fuera el último. Mañana empieza lo que vale, como diría Luis Aragonés, para conseguir los objetivos, el objetivo es Oviedo y estamos metidos y concentrados", ha explicado en sala de prensa.

Agoumé, sancionado; Maupay, por decisión técnica

Tampoco estará, en este caso por sanción, Lucien Agoumé, ni Neal Maupay, parece que por decisión técnica, pues el francés ha entrenado con normalidad durante toda la semana, así como Marcao, al que no se le espera ya hasta la próxima temporada. El que sí está de vuelta es Peque, ya recuperado de su lesión, lo que supone un arma más para el ataque de García Plaza.

"Empezó a entrenar el miércoles, está disponible. Es verdad que lleva tiempo sin jugar. No está para jugar del principio, ni mucho menos, pero está para el banquillo y está para poder participar un rato, si lo creo oportuno. Lo conozco bien, confío en él y creo que puede aportar. Son tres días con el grupo, o sea, es poco tiempo", apuntó el técnico blanquirrojo.

De esta forma, la lista de convocados al completo está formada por: Odysseas Vlachodimos, Nyland, Alberto Flores, Juanlu, José Ángel Carmona, Nianzou, Castrín, Fede Gattoni, Kike Salas, Cardoso, Gabriel Suazo, Oso, Nemanja Gudelj, Mendy, Joan Jordán, Manu Bueno, Sow, Peque, Januzaj, Ruben Vargas, Alexis Sánchez, Isaac Romer y Akor Adams.