Golpe directo de García Plaza a la gestión de Antonio Cordón en el Sevilla

García Plaza ha legado a Nervión con las ideas claras y una de sus primeras decisiones importantes como sevillista señala a la planificación del alto ejecutivo extremeño

Luis García Plaza ha demostrado desde primera hora que llega a Nervión a trabajar con enorme honestidad en busca de la salvación, dispuesto a llamar las cosas por su nombre y no casarse absolutamente con nadie.

En este sentido, el madrileño se ha expresado con sinceridad en rueda de prensa con respecto a sus planes para revertir la situación, confirmando un drástico cambio de rumbo en el juego, a lo que se suma que ya ha traducido en hechos su determinación con una decisión muy significativa y nada sencilla para un recién llegado.

García Plaza sacrificó en su primera convocatoria al único fichaje invernal de Cordón

Y es que en su primera lista de convocados asestó un golpe a la gestión de Antonio Cordón, su 'jefe', en la planificación de la plantilla al dejar fuera de la lista al único fichaje realizado en el mercado invernal, Neal Maupay. A pesar de las notables carencias en el equipo, el alto ejecutivo solo pudo reforzarlo con la cesión del delantero francés, prácticamente inédito este curso en el Olympique de Marsella.

Así las cosas, no le tembló el pulso a la hora de descartar por decisión técnica al galo a sabiendas de que no necesitaba tantos futbolistas ofensivos al jugar posiblemente con una sola referencia en ataque y ha optado por Akor Adams, Isaac Romero y Alexis Sánchez por delante de Maupay.

Una decisión con posibles consecuencias hasta final de curso

Una decisión que podría suponer un largo ostracismo en lo que resta de campaña para el francés de confirmarse su segundo plano en las siguientes convocatorias. De momento, tras tener a todos los delanteros a sus órdenes desde su llegada a excepción de Akor Adams, lo ha tenido claro y ha sacrificado a Maupay.

Lo cierto es que el rendimiento del único fichaje invernal no ha resultado satisfactorio más allá de un arranque esperanzador con un gol espectacular contra el Mallorca, lastrado también por dos problemas físicos que le frenaron cuando era titular indiscutible para Almeyda.

Así, el francés ha ido de más o menos, como refleja que no ha contribuido en ningún gol más desde su debut a pesar de que, siempre que estuvo disponible, fue titular a excepción del partido contra el Barcelona, en el que entró en la segunda parte.

De ese modo, en el último choque del 'Pelado' como entrenador nervionense disputó los 90 minutos, lo que aumenta el contraste y el cariz de la decisión de Luis García Plaza de ni siquiera considerarlo para su primera convocatoria en el banquillo blanquirrojo. Sin duda, un 'bofetón' a la planificación de Cordón.