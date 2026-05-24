Segundo aviso consecutivo y un tercero para navegantes en Nervión: a despertar ya

Los blanquirrojos, como la temporada 24/25, se salvan del descenso con únicamente un punto de margen a las puertas de un drástico cambio societaria que supondrá la entrada de capital extranjero por vez primera en su historia, un giro ya asentado en Girona, Mallorca y Oviedo que no les ha servido

Como la temporada 24/25, con Joaquín Caparrós ejerciendo de apagafuegos en las siete últimas jornadas, al Sevilla FC apenas le ha sobrado un punto. Igual que entonces, se amarró matemáticamente la salvación de forma anticipada por méritos propios (el gol de Álvaro García Pascual a la UD Las Palmas hace un año, los tres triunfos seguidos ante Real Sociedad, RCD Espanyol y Villarreal CF ahora) y se consumó luego por deméritos ajenos (léase resultados de rivales directos). Se mire por donde se mire, demasiado exiguo, demasiado cerca del pozo. Y van dos avisos consecutivos. Incluso hay un tercero a navegantes.

Los de Luis García Plaza terminan en decimotercera posición, con 43 puntos, los mismos que Deportivo Alavés y Elche CF, pero solamente uno más que Levante UD y CA Osasuna, que se salvaron por los duelos particulares, y el relegado RCD Mallorca. El cuadro nervionense termina con 46 goles a favor (el 12º que más) pero 60 dianas en contra, igual que el colista Real Oviedo y solamente mejor que Real Sociedad y los granotas (61). Unas cifras alarmantes que, unidas a las de los tres cursos anteriores, los de la caída libre, suman 223, casi 56 por ejercicio de media. Una barbaridad.

Otro problema añadido es que, con la urgencia de reaccionar lo antes posible, el Sevilla FC va a perder cualquier ventaja que pudiera tener a la hora de planificar. Anunciado hace unos días el acuerdo con Antonio Cordón para la rescisión de su contrato, no tiene ahora mismo dirección deportiva ni visos de tenerla, pues el 'impasse' societario, con Five Eleven Capital y Sergio Ramos buscando financiación y los máximos accionistas liberando sus títulos de cargas para acudir a la notaría y firmar, previo OK del CSD, pospone inevitablemente el desembarco de los nuevos dueños y los nombramientos pertinentes.

Urge que impere el sentido común y que se abra cuanto antes un periodo de transición con el beneplácito de ambas partes para que José Ignacio Navarro, mano derecha del de Granja de Torrehermosa, no tenga que seguir haciendo el favor de seguir mirando perfiles e informes. Si el que se hará con las riendas cuando todas las piezas encajen será Marc Boixasa, tampoco parece descabellado que se pacte entre todos que el catalán inicie ya su labor, dotándole de cierto poder ejecutivo aunque sea visado por una especie de consejo interino, porque ponerse a fichar en pleno verano sería mortal de necesidad. Máxime con economía de guerra y la imposibilidad de anticiparse a la competencia.

Los tres que bajan tienen propietarios extranjeros y acaudalados

Sin mencionar al Málaga CF, a punto de meterse en el 'play off' de ascenso a Primera división, una categoría que no pisa desde la 17/18 (con paso por Primera RFEF incluido), porque también se puede hablar del PSG o del Aston Villa, y en España del Atlético de Madrid, la experiencia con capital extranjero en LaLiga no es positiva. Sin ir más lejos, los tres que descienden a Segunda tienen propietarios foráneos y acaudalados: el City Group está detrás del Girona FC; el RCD Mallorca lo compraron los estadounidenses Andy Kohlberg, Steve Nash y Steve Kerr; mientras que el mexicano Grupo Pachuca sustenta al Real Oviedo.