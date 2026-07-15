Guridi, Juan Iglesias y Sangante no lo dudaron ante la llamada del Sevilla: "Es un grande a pesar de su situación"

El club de Nervión ha presentado a los tres fichajes realizados de cara a la 26/27, destacando todos ellos sus ganas por empezar con buen pie LaLiga y lo que supone llegar a un equipo con tanta historia, aunque no atraviese actualmente por su mejor momento

Aunque todos ellos se entrenan desde el primer día de pretemporada a las órdenes de Luis García Plaza, los tres fichajes realizados hasta la fecha por el Sevilla FC (amén del regreso de Odysseas Vlachodimos) han sido presentado de forma oficial este miércoles en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán. Jon Guridi, Juan Iglesias y Arouna Sangante, que a día de hoy no podrían ser inscritos al no existir el necesario espacio salarial en la plantilla, comparten el hecho de haber aterrizado a coste cero. Pero también la ilusión por afrontar una nueva aventura en sus carreras que consideran un paso al frente, pese a las horas bajas que vive el club de Nervión.

Guridi y el papel clave de Luis García Plaza en su fichaje

"Estoy muy contento de estar aquí, los compañeros y el 'staff' nos han facilitado a todos la llegada. Me siento cómodo, ha sido fácil en cuanto a adaptación y creo que puede ser un año bonito en el que tenemos que estar todos unidos, jugadores, club y afición. LaLiga es bastante competitiva y la situación del club es delicada, pero creo que con esfuerzo y humildad seguro que va a ser un año bonito", comenzó afirmando Guridi, que no escondió la importancia de Luis García Plaza en su fichaje, al jugar cuatro campañas a sus órdenes en el Deportivo Alavés: "Hubo contactos con el míster después de acabar la temporada. Me comentó, al quedar libre, si estaba interesado en venir. Al final, el Sevilla es un grande del futbol español y no lo dudé. Me conoce y sabe lo que puedo dar y lo que no. Ha depositado esa confianza en mí y yo intentaré devolvérselo".

"Yo soy consciente de que el sevillismo no saltaría de alegría con mi fichaje porque por aquí han pasado grandes futbolistas y yo no soy un jugador de nombre, pero tengo mi experiencia y creo que es el momento de estar aquí, es una gran oportunidad y la voy a intentar aprovechar al máximo. Soy un jugador de equipo, antepongo ayudar al equipo y así es más fácil destacar individualmente. Solo pido a la afición que estén con nosotros a muerte desde el principio. ¿Un objetivo? Trabajar lo más duro posible, ir a entrenar con ganas de mejorar cada día y afrontar cada partido como si fuera el último. Ya los partidos nos pondrán en nuestro sitio. Por como se vive el fútbol en Sevilla y lo que ha sido el club, hay más presión, pero también la puedes utilizar a tu favor para mejorar y crecer. Tenemos que confiar en nosotros, sabemos lo que valemos, lo que trabajamos y un resultado no te debe marcar", añadió el mediocentro vasco.

Centrado, por tanto, en responder sobre el campo, el ex canterano de la Real Sociedad, que ha firmado hasta 2028, insistió en que "tenia la opción de renovar en el Alavés", pero lo tuvo claro cuando recibió la llamada de Luis García Plaza. "No lo dudé. El Sevilla es un grande a pesar de la situación actual y personalmente es un reto que afronto con mucha ilusión. Hay que centrarse en el día a día, en llegar bien al primer partido ante el Rayo. En casa tenemos que sacar muchos puntos porque este campo aprieta", sentenció.

Juan Iglesias, su liderazgo en el vestuario y una polivalencia como baza

Por su parte, Juan Iglesias, que se ha comprometido hasta 2030, destacó también la buena acogida que ha tenido en el conjunto nervionense. "Nos hemos encontrado un buen vestuario, que hoy día es lo importante en el fútbol, tener un grupo fuerte, porque eso te saca de situaciones complicadas. Es momento para trabajar, ir cogiendo las ideas del míster y pensar en el primer partido, en empezar ganando en casa ante el Rayo, que eso te da confianza y te hace crecer. Empezar la temporada bien es fundamental. No tengo duda del grupo que tenemos, de las ganas que hay por hacer las cosas bien y crear una buena energía. No nos marcamos otro objetivo que ir paso a paso porque mirar más allá muchas veces te confunde", señaló.

Con respecto a la intrahistoria sobre su fichaje, el vallisoletano admitió que la conversaciones con Antonio Cordón se produjeron "hace meses", resaltando, como su compañero, la alegría que le produjo el interés sevillista. "Cuando te llama un club como el Sevilla... Se une que acababa contrato en el Getafe y se alineó todo para acabar aquí, con mucha ilusión desde el primer momento que me lo dijeron mis agentes. Les dije que quería venir aquí parea seguir creciendo y ese es uno de mis retos, ayudar a que los demás crezcan también y que el club pueda volver a situaciones anteriores. El otro día jugué como capitán con los chicos de la cantera y si me tocara ser uno de los capitanes, o aunque no lo sea, quiero dar ese paso adelante porque creo que tengo experiencia para poder ayudar a crear un grupo fuerte y afrontar las situación complicadas, que las habrá a lo largo de la temporada. Vengo con ese rol de dar ese paso en el vestuario aunque acabe de llegar", explicó sobre su capacidad de liderazgo.

Sobre el campo, además, Juan Iglesias llega para competir en una posición en la que están Carmona y Juanlu, que puede salir, aunque cuenta con la baza de su polivalencia. "Vengo como lateral derecho, que es mi posición habitual, pero el míster sabe que puedo jugar en varias posiciones y que me puede utilizar donde necesite, Ya tengo esa experiencia. En el lateral hay mucha competencia, pero creo que eso es positivo, que haya varios jugadores que estén apretando para dar lo mejor de mí. Eso va a ser bueno para el equipo. La conversación con el míster ha ido enfocada en adaptarnos cuanto antes a sus ideas, a los compañeros y al club para hacer una buena temporada. Cuando ves los trofeos que ha conseguido este club dices 'joder… estoy en un club con una historia increíble'. Es una forma de motivarse y espero una temporada de ilusión", zanjó.

Sangante, su charla con Badé y un interés sevillista que viene de lejos.

Por último, Arouna Sangante, que ha firmado a su vez hasta 2031, admitió que el Sevilla FC llevaba tiempo tras él, si bien ha sido al quedar libre en el Le Havre cuando ha podido dar este paso. "Ya habíamos hablado en varias ocasiones, pero nunca se había dado el paso final, aunque siempre era un club que me atraía. Tenía que terminar mi contrato primero y cuando el Sevilla me llamó lo tenía claro. Me gusta mucho su historia, pero sobre todo su mentalidad. He hablado con Badé y me dijo grandes cosas sobre este club, sobre su mentalidad, sobre su afición. Sé la mentalidad que tengo que hacer para triunfar en este club. He elegido esta opción porque es un paso adelante en mi carrera, es un desafío y quiero convertirme en mejor futbolista. Espero poder ayudar al equipo y que el equipo me ayude a mí también

"Estoy muy contento de estar aquí, con todos mis compañeros. Sinceramente, he encontrado una gran familia, me han acogido muy bien. Todo marcha bien en los entrenamientos, con jugadores de mucha calidad, y tenemos muchas ganas de conseguir grandes cosas todos juntos y empezar. Cada temporada es disntinta, tenemos mucha ambición por lograr grandes cosas, pero tenemos que trabajar y pensar partido a partido e ir mejorando", añadió, sin querer fijarse un objetivo concreto.