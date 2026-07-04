Guridi, preparado para la presión: "Sé que el sevillismo no saltaría de alegría con mi fichaje"

El centrocampista vasco, que ha llegado libre procedente del Alavés, revela que fue Luis García Plaza quien le llamó personalmente y afirma que no dudó en aceptar la oferta porque "el Sevilla es un club grande"

El Sevilla FC de la 26/27 ya está en marcha. Este sábado han comenzado los habituales reconocimiento médicos previos al trabajo y el primero entrenamiento tendrá lugar este próximo lunes, de momento con tres caras nuevas. Así, además del retornado Odysseas Vlachodimos, Luis García Plaza desde el primer día contará con los fichajes de Juan Iglesias, Arouna Sangante y Jon Guridi, que ha atendido a los medios del club para expresar sus sensaciones ante esta nueva etapa y contar cómo se produjo su llegada a Nervión.

"El día que firmé tuve bastantes mensajes. Estoy contento, muy feliz. Vi que mucha gente se preocupó, se interesó, y eso dice que soy querido entre los míos. Llegamos hace un par de días. Estamos pasando algo de calor porque no estamos tan acostumbrados en el norte. Pero muy contento de estar aquí y con ganas de empezar. Ya he estado en Sevilla más de una vez. El centro me gusta bastante. Durante el día es más complicado salir por el calor, pero ya irá bajando también. Cuando nos asentemos bien aquí ya habrá tiempo para hacer planes distintos", apuntó sobre sus primeros días en la capital hispalense.

Aunque podía seguir en el Alavés, vio en el Sevilla una "oportunidad" para dar un "salto" en su carrera

Además, el centrocampista vasco, que ha firmado por dos temporadas tras aterrizar libre procedente del Deportivo Alavés, admitió que la presencia de García Plaza en el banquillo nervionense ha sido clave en su fichaje. "Me contactó el míster Luis, que tenía esa idea este año de fichar jugadores libres por la situación del club. A mí me hizo mucha ilusión, porque ya he estado con él años anteriores en el Alavés. No lo dudé mucho, porque el Sevilla es un club grande, aunque ahora esté en una situación delicada. Es una gran oportunidad para mí y para dar ese salto en mi carrera deportiva. Tenía la opción de seguir en Alavés perfectamente, pero al final, cuando te llaman de un club como el Sevilla, no puedes dudar. Estoy aquí, ya hablé con el presidente y con el director deportivo. Espero devolver esa confianza depositada en mí. Asumo este nuevo reto con muchas ganas, con mucha ilusión. Sé que el sevillismo es una afición exigente. Durante muchos años se han conseguido títulos y es normal. Por una parte, creo que es bueno para nosotros los jugadores también tener esa responsabilidad. Porque al final, durante el día a día, también tenemos que darlo todo para estar al 100%. Estoy con ganas de afrontar este reto", destacó.

Su contratación no es que haya levantado una gran expectación entre la afición blanquirroja. Pero Guridi es consciente de ello y asegura estar preparado para responder a la presión. "Yo creo que tengo ya suficiente experiencia en LaLiga para saber lo que valgo. Y yo sé que el sevillismo no saltaría de alegría con mi fichaje, pero estoy aquí con confianza, con la personalidad que me caracteriza y confiando mucho en mí mismo para hacerlo lo mejor que pueda. Al final, las lesiones te hacen ganar experiencia en esas situaciones y valoras más el hecho de estar bien cada día y de pelear todos los días para hacerte con un puesto. Yo, sobre todo, me considero un jugador de equipo. Obviamente tienes objetivos personales, pero primero es el club que vaya bien y ya será más fácil que individualmente sea mejor para todos", afirmó.

Así juega Jon Guridi: la versatilidad como virtud

"Yo creo que de las tres posiciones del medio podría jugar en cualquiera. Pero sobre todo de ocho. Porque bueno, al final puedo aportar en la salida a balón y también tengo recorrido para llegar. También puedo jugar de mediapunta, porque Luis en el Alavés me ha utilizado muchas veces de 10. Tácticamente me considero un jugador disciplinado, que lee bien el juego, que roba mucho balón, no igual tanto en duelos pero sí en interceptación. Y bueno, sé que tengo para mejorar la faceta del gol. Todos los años suelo tener bastantes ocasiones pero no se me está dando y espero poder este año romper esa racha también", añadió sobre su desempeño en el terreno de juego.

Lejos del césped, por su parte, el de Azpeitia se considera "un tío súper tranquilo". "Tengo mucha vida familiar de estar tranquilo en casa, con mi perro, salir a pasear... Tengo dos hijos y muchos planes son de ir al parque, de vez en cuando ir a comer, y luego en verano igual a la playa, al monte... Un tío tranquilo, campechano y muy normal", destalló, alabando por otro lado la apuesta del Sevilla FC por la cantera en estos delicados momentos.

"Creo que ese es un tema importante. En la Real también se utiliza mucho a la cantera y yo cuando subí también tuve bastante ayuda en cuanto a apoyarte en los jugadores importantes de esa Real. Yo ahora obviamente, a los jugadores que suben de la cantera, siempre les intento aconsejar, ayudar, darles esa confianza, que se sientan apoyados", explñicó.

La trayectoria de Jon Guridi

Haciendo un repaso de su carrera, además, Guridi destacó el papel de Luis García Plaza, con el que se reencontrará en Nervión. "En la Real Sociedad estuve cinco años con Imanol Aguacil, en el filial tres y luego le ascendieron al primer equipo y le tuve como dos años. Me conocía bien, era muy intenso, muy exigente. Nunca he entrenado tan fuerte con ningún entrenador que con Imanol. Luego en el Mirandés me fui después de la lesión, que allí tuve la continuidad suficiente. Hicimos un gran año, llegando a semis de Copa. Ahí me liberé un poco, porque venía de lesión, valoraba más el estar bien y la verdad es que estuve fluyendo ese año en Segunda. Y luego en el Alavés me quedaban dos años más de contrato en la Real, pero decidí salir al Alavés para tener ese protagonismo, esos minutos que quería. Con Luis encontré mi sitio, él confiaba mucho en mí y así lo demostró. Yo rendí a un gran nivel y ahora después de cuatro años decido venir aquí a Sevilla a seguir teniendo protagonismo, a ayudar al equipo en lo que pueda, a aportar mi granito, con total confianza y con personalidad", comentó.

Un mensaje a la afición sevillista

Y para finalizar, un mensaje a esa afición a la que espera ganarse con su trabajo diario. "Lo primero que estén con nosotros, que nunca dejan de estarlo, porque lo he visto este año cuando estaban pasándolo mal. En los últimos partidos me dijo el míster que había un ambiente increíble y eso para nosotros es clave, que estén con nosotros sobre todo. A partir de ahí, nosotros obviamente intentaremos hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos", sentenció.