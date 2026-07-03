Los nuevos fichajes anticipan la actividad en el Sevilla: Sangante y Guridi, puntuales

Tanto el central africano como el mediocentro de Azpeitia se han dejado ver este viernes por la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios y han posado por primera vez con su nuevo escudo

El central Arouna Sangante (24 años) y el mediocentro Jon Guridi (31) han sido los dos primeros futbolistas en incorporarse a la pretemporada del Sevilla FC. El senegalés y el vasco se han dejado ver este viernes por las instalaciones de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios y han posado por primera vez con el escudo del club nervionense justo antes de ponerse a las órdenes de Luis García Plaza.

Sangante y Guridi ya conocen su nuevo hogar

La plantilla sevillista no está citada hasta este fin de semana, cuando se someterá a los clásicos reconocimientos médicos en tandas que se dividirán entre mañana sábado y el domingo, antes de realizar el lunes día 6 de julio el primer entrenamiento estival. Pese a ello, Sangante y Guridi han adelantado su llegada para conocer su nuevo lugar de trabajo, saludar a los empleados de la entidad y recibir sus nuevos uniformes.

Es algo que ya hizo el también defensor Juan Iglesias (27), quien posó de blanquirrojo nada más hacerse oficial su fichaje y antes de marcharse de vacaciones a Marbella (Málaga), donde ha compartido imágenes de cómo se ha estado ejercitando con el objetivo de estar lo más fuerte posible para iniciar esta nueva aventura después de un lustro en el Getafe CF. Hasta la fecha, esas son las tres únicas caras nuevas para esta campaña. El cuarto y hasta ahora último refuerzo confirmado por el Sevilla FC es el portero Odysseas Vlachodimos (32), que se queda en Nervión cedido nuevamente por el Newcastle United inglés.

Suazo, Akor Adams y Vlachodimos tienen más vacaciones; Sow y Vargas siguen en el Mundial 2026

Además de los nuevos, otros jugadores que llegaron con bastante antelación son canteranos como José Ángel Carmona, que hace unos días también colgó en sus redes sociales imágenes ejercitándose en la ciudad deportiva, o Kike Salas, que ha estado haciendo una pre-pretemporada con el centro de preparación física que tiene en Sevilla su tío, el exfutbolista nervionense Víctor Salas.

El resto de jugadores se irán incorporando poco a poco: el grueso del plantel arrancará ya este fin de semana, reforzado por nueve jugadores de la casa; unos días más de descanso tendrán aquellos que iniciaron más tarde sus vacaciones al marcharse con sus selecciones en la 'Ventana FIFA' de junio, casos del chileno Gabriel Suazo, el nigeriano Akor Adams o el griego Odysseas Vlachodimos; mientras que los últimos en volver serán los dos suizos, Rubén Vargas y Djibril Sow, que la pasada madrugada se clasificaron para los octavos de final del Mundial 2026.

La pretemporada nervionense: seis partidos, con viajes a Polonia, Países Bajos y Alemania

Cabe recordar que el Sevilla FC trabajará durante las dos primeras semanas en su ciudad deportiva y, entre medias de dos viajes puntuales a Polonia y Alemania, el día 30 de julio se desplazará hasta Rotterdam para iniciar una concentración en los Países Bajos que se extenderá hasta el día 7 de agosto. Durante su estancia en tierras neerlandesas, instalará su cuartel general en el hotel Résidence Groot Heideborgh de la localidad de Garderen.

El primer amistoso veraniego del Sevilla FC se celebrará el próximo 11 de julio ante el Juventud de Torremolinos FC malagueño, equipo del Grupo 2 de la Primera Federación. Luego, el 19 de julio se medirá al KS Cracovia, en la capital polaca, y el día 26-J tendrá como tercer oponente al AD Ceuta, de LaLiga Hypermotion. Ahí cerrará su primera fase.

Ya en tierras neerlandesas subirá el nivel jugando contra dos equipos de la Eredivisie: el NEC Nimega, el 31-J, y el FC Utrecht, el 2 de agosto. Además, antes de regresar a Sevilla, el día 8-A se verá las caras con el Bayer 04 de Loïc Badé en la ciudad germana de Leverkusen. Será justo una semana antes de iniciar LaLiga EA Sports 26/27 con un choque ante el Rayo Vallecano en el Ramón Sánchez-Pizjuán.