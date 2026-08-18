En Nervión están mirando de reojo hacia Arabia Saudí por Agoumé e Ilenikhena

El NEOM SC sería el club detrás de la megaoferta por el pivote franco-camerunés, mientras que el delantero nigeriano, por el que el Al-Ittihad pagó nada menos que 33 millones de euros hace poco más de un semestre, marca un doblete para la clasificación aurinegra en la King Cup

Los petrodólares saudíes condicionan la recta final de la planificación del Sevilla FC, donde están muy pendientes de la megaoferta por Lucien Agoumé que el pivote franco-camerunés tiene pocas ganas de aceptar, pues, más allá del gran aumento salarial que recibiría, no se ve con 24 años jugando en la SPL, un torneo donde se mueve mucho dinero, aunque, sin duda, supone un paso atrás respecto a las cinco grandes Ligas del Viejo Continente. Según ha trascendido, el NEOM SC sería el club detrás de una apuesta que se ha cifrado entre los 25 y 30 millones de euros, montante que, sin duda, permitiría a los blanquirrojos prácticamente cuadrar sus cuentas y completar el deseado rearme del plantel.

Con sede actual en la ciudad de Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudí, se trata de una entidad que sigue la estela desde 2023 del Al-Suqoor y que se proyectará en medio del desierto sobre una ecociudad lineal inteligente de próxima construcción denominada 'The Line' muy cerca del Mar Rojo y de la fronteras con Jordania, al sur de Israel y al este de Egipto, separados por el Estrecho de Tirán. Con financiación (la obra y se sospecha que también el propio NEOM SC) del Fondo Público de Inversión del Reino, cuenta en su plantilla ya con Malang Sarr, el cotizado zaguero Nathan Zézé o el meta Marcin Bulka, así como con Amadou Koné, Alexandre Lacazette, Luís Maximiano...

A Ilenikhena se le caen los goles a la espera de dilucidar su futuro, que apunta a no variar

Un hipotético traspaso de Lucien Agoumé por las cantidades apuntadas desbloquearía a buen seguro el deseado fichaje de George Ilenikhena, delantero franco-nigeriano de 20 años y 1,85 que iba a llegar cedido con opción de compra a Nervión hasta que el nuevo fondo de inversión que ha adquirido el Al-Ittihad decidió frenar la operación, exigiendo ahora un cuantioso traspaso, dado que el joven artillero aterrizó en Jeddah hace poco más de seis meses por 33 millones de euros procedente del Mónaco. No tiene visos de que los dueños de la institución aurinegra vayan a dar marcha atrás, por lo que José Ignacio Navarro lleva tiempo evaluando alternativas para la punta de lanza.

Mientras tanto, el canterano del Amiens sigue a lo suyo. Este martes, de hecho, colaboró con un doblete en el triunfo por 0-3 con el que los pupilos de Jens Wissing derrotaron al Al-Najma para avanzar hacia los octavos de final de la Kings Cup o Copa del Rey de Campeones, torneo en el que Al-Ittihad busca su undécimo título, que no gana desde el año pasado, para escalar en un palmarés dominado por Al-Ahli (13) y Al-Hilal (12). Abrió el marcador Ilenikhena a los trece minutos a pase de Al-Ghamdi, anotando el segundo a siete del descanso de zurdazo cruzado y lejano que 'se comió' el portero rival, Al-Anzi. El tercero y definitivo fue obra de Danilo Pereira al poco de la reanuación.