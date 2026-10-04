Partido suspendido y lío en la Copa del Rey para el sorteo de este lunes: "Nos han tirado piedras, huevos y había algún arma blanca"

El encuentro entre el Atlético Unión Güimar y el Sporting Hortaleza, que debía disputarse este domingo en tierras canarias, ha sido suspendido después de que el conjunto madrileño, que ganó 1-0 en la ida, se marchase del estadio al entender que no se daban las condiciones de seguridad necesarias

La Copa del Rey ya está en juego. Mañana lunes tendrá lugar el sorteo de la primera eliminatoria, a las 13:00 horas, en la Ciudad del Fútbol de La Rozas. En el mismo estarán presentes hasta 112 equipos, quedando solo exentos los cuatro participantes en la Supercopa de España (FC Barcelona, Real Sociedad, Real Madrid y Atlético de Madrid). Pero antes, este domingo, deben resolverse los cruces de la ronda previa, con hasta 20 equipos de categoría provincial en busca de un preciado billete que asegura enfrentarse a un rival de Primera división.

Sin embargo, la resolución de una de esas eliminatorias es una incógnita. No en vano, el encuentro de vuelta entre Atlético Unión Güimar y Sporting Hortaleza ha sido suspendido después de que el conjunto madrileño entendiera que no se daban las condiciones de seguridad para disputarse el choque en tierras canarias, según ha confirmado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Pedradas contra el autobús, botellazos y mucha tensión: "Ha sido lamentable"

El autobús del equipo madrileño fue apedreado en las inmediaciones del campo municipal José Ramos de Tasagaya por parte de varios seguidores del cuadro canario. Luego, ya en la instalación hubo momentos de tensión entre los componentes de ambos bloques, con presuntas agresiones por parte del cuerpo técnico del club canario y botellazos lanzados contra los jugadores del conjunto visitante, que optó por no jugar al entender que no se había producido un despliegue policial que garantizase su seguridad. Todo ello, tras haber denunciado amenazas a través de las redes sociales contra los futbolistas y sus familiares por las cuentas pendientes del partido de ida y tener que escuchar de madrugada el lanzamiento de varios petardos en las inmediaciones del hotel.

“En el bus, nos han tirado piedras, huevos y había algún arma blanca. Aún así, hemos intentado jugar. Había jugadores destrozados con familiares llamándoles preocupados. Después de 20 minutos, no se podía jugar. Ha sido lamentable, ves la cara de los jugadores y es increíble. Le hemos dicho al árbitro que así no se podía jugar. Se da como suspendido. Nosotros perdemos mucho, pero hay cosas que valen mucho más. No cobramos nada. Vienes con toda la ilusión y pasa esto”, han asegurado al diario As fuentes del conjunto de la capital de España, que han denunciado presuntas agresiones desde el cuerpo técnico del club canario al suyo y botellazos recibidos por sus jugadores ya en el verde fueron el punto de inflexión para decidir regresar al vestuario.

Apoyo de la Federación Madrileña de Fútbol

El Sporting Hortaleza, que ganó en su feudo en la ida por 1-0, tuvo que abandonar el campo escoltado por las fuerzas de seguridad con destino al aeropuerto, con lo que ahora la situación de la eliminatoria queda en manos del organismo disciplinario correspondiente de la RFEF. Una hora antes de la suspensión, la Federación Madrileña de Fútbol aseguró que “los jugadores del Sporting de Hortaleza no pueden saltar al terreno de juego porque su seguridad y la de las familias desplazadas no está garantizada”.

“Si el ambiente es hostil sin jugar, puede ser incluso más peligroso si se juega. Nuestra solidaridad con ellos”, añadió el organismo sobre el conjunto madrileño, junto a un vídeo con los futbolistas cambiados para jugar, pero en las gradas del estadio canario. Además, la Federación Madrileña también expresó, anteriormente, que “la hostilidad con la que ha sido recibido el Sporting de Hortaleza y el trato vejatorio que están recibiendo sus jugadores, técnicos y aficionados ponen en serio peligro la disputa del encuentro”.

En el Atlético Unión Güimar tienen una versión muy distinta: "No me voy a ir a mi casa porque me agredieran"

Las versiones, no obstante, son contradictorias, pues Aythamy Díaz, entrenador del Atlético Unión Güimar, explicó que “hay un ambiente caliente en Güimar y es fútbol”. “Mientras no pase nada físicamente, mientras no le afecte a los jugadores en el campo, el ambiente es el que es. Ellos dicen que les da miedo tanta gente y tanto grito y no quieren participar, pues si no quieren participar las normas están para algo”, apuntó en la Televisión Canaria antes de conocerse la suspensión del encuentro.

El entrenador negó que se haya producido lanzamiento de botellas al conjunto madrileño ni que haya habido una agresión a miembros del Sporting Hortaleza, denunciando en su lugar todo lo contrario. “Lanzar botellas, no. A alguien de nuestro cuerpo técnico le cayó una botella vacía de plástico. Y a mí, personalmente, me agredió alguien del Hortaleza cuando estaba solo. El vídeo está ahí y se puede comprobar y demás", afirmó.

"No ha pasado absolutamente nada más. Es algo entre cuerpos técnicos. Me agredió, no me voy a ir a mi casa porque me agredieran, quiero jugar a fútbol y los chicos estamos disponibles para jugar. Hay seguridad porque se ha llamado a más seguridad para que se pueda jugar el partido y los árbitros dan por válida la seguridad”, añadió el entrenador canario, que insistió en su deseo de jugar: "Se ha dado por válida la seguridad, se ha dado válido que está todo protegido, se ha dado que se puede jugar el partido… Si ellos no quieren participar las normas para algo están”.

Sevilla FC, Real Betis, Rayo Vallecano y Getafe esperan: las tres opciones que se manejan

Se da la circunstancia de que el ganador de la eliminatoria debe enfrentarse en la siguiente ronda a Sevilla FC, Real Betis, Rayo Vallecano o Getafe. Pero en estos momentos hay varios escenarios posibles, debiendo ser Competición quien tome una decisión. Así, cabe la posibilidad de buscar una nueva fecha para jugar en el mismo estadio, hacerlo en otro neutral o darle directamente la victoria al Sporting Hortaleza. Por tanto, queda en el aire el último equipo en sumarse a Lebrijana, que logró su pasa este pasado sábado ante el filial de la AD Ceuta (el CD Ceuta 6 de junio), Recreativo de Huelva y Navalcarnero, ambos procedentes de la Copa Federación, todos ellos posibles rivales de los cuatro mencionados conjuntos de LaLiga.