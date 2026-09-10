La Copa del Rey ya tiene sus primeros cruces esperando grandes sorpresas

Los 20 equipos de la fase previa ya conocen los cruces que tienen que superar para acceder a la primera ronda y enfrentarse a un equipo de LaLiga EA Sports, esperando dar la campanada en el conocido como el torneo del KO

Si hay una competición en España que tiene todavía algo de fútbol antiguo y clásico, esa es la Copa del Rey, el único torneo donde clubes modestos pueden llegar a lo más alto, o al menos a enfrentarse a rivales de la máxima categoría del fútbol español. Para que eso pase, 20 equipos se enfrentarán entre sí en la fase previa de la copa, unos cruces que se decidieron este jueves en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

¿Cómo funciona el sorteo de las eliminatorias previas de la Copa del Rey?

El sorteo, que se realizó en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), está marcado por la proximidad geográfica de los 20 clubes que disputan esta ronda previa. Son cuatro los bombos que se utilizan para proceder a este sorteo.

En el bombo A se ubican los equipos de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, País Vasco y La Rioja; en el B se encuentran los de Aragón, Baleares y Cataluña; en el C los clubes de Andalucía, Ceuta, Comunidad Valenciana, Melilla y Murcia; mientras que en el D se enmarcan los de Canarias, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura.

Las eliminatorias de esta ronda previa son a ida y vuelta, disputándose el primer partido los días 26 y 27 de septiembre y los de vuelta entre el 3 y el 4 de octubre.

Los diez ganadores de esta ronda previa pasarán a la primera eliminatoria de la competición, en la que ya entrarán los equipos de LaLiga EA Sports. Cabe recordar que la final se jugará el 27 de abril de 2027, de nuevo en el estadio La Cartuja de Sevilla.

Los cruces de la fase previa de la Copa del Rey 2026/27

Partidos de ida (26 y 27 de septiembre)

CD Anaitasuna - CD Tedeón

Auriense CA - CD San José

Ribadesella CF - SD Noja

Atlético Calatayud - CD Baztán KE

CF San Rafael - AE Prat

UD Maracena - CFUE Tavernes de la Valdigna

UB Lebrijana - CD Ceuta 6 de junio

UD Pinatar - Atlético Melilla CF

AD Sporting Hortaleza - Atlético Unión Güimar

CP Talayuela - Emers - Sporting de Alcázar CF

Pardidos de vuelta (3 y 4 de octubre)

CD Tedeón - CD Anaitasuna

CD San José - Auriense CA

SD Noja - Ribadesella CF

CD Baztán KE - Atlético Calatayud

AE Prat - CD San Rafael

CFUE Tavernes de Valdigna - UD Maracena

CD Ceuta 6 de junio - UD Lebrijana

Atlético Melilla CF - UD Pinatar

Atlético Unión Güimar - AD Sporting Hortaleza

Emers - Sporting de Alcázar CF - CP Talayuela

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, estuvo presente en el sorteo y se reunión con los representantes de los 20 equipos clasificados para esta fase previa de la Copa del Rey.