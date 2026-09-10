La Copa del Rey ya tiene sus primeros cruces esperando grandes sorpresas
Los 20 equipos de la fase previa ya conocen los cruces que tienen que superar para acceder a la primera ronda y enfrentarse a un equipo de LaLiga EA Sports, esperando dar la campanada en el conocido como el torneo del KO
Si hay una competición en España que tiene todavía algo de fútbol antiguo y clásico, esa es la Copa del Rey, el único torneo donde clubes modestos pueden llegar a lo más alto, o al menos a enfrentarse a rivales de la máxima categoría del fútbol español. Para que eso pase, 20 equipos se enfrentarán entre sí en la fase previa de la copa, unos cruces que se decidieron este jueves en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.
¿Cómo funciona el sorteo de las eliminatorias previas de la Copa del Rey?
El sorteo, que se realizó en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), está marcado por la proximidad geográfica de los 20 clubes que disputan esta ronda previa. Son cuatro los bombos que se utilizan para proceder a este sorteo.
En el bombo A se ubican los equipos de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, País Vasco y La Rioja; en el B se encuentran los de Aragón, Baleares y Cataluña; en el C los clubes de Andalucía, Ceuta, Comunidad Valenciana, Melilla y Murcia; mientras que en el D se enmarcan los de Canarias, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura.
Las eliminatorias de esta ronda previa son a ida y vuelta, disputándose el primer partido los días 26 y 27 de septiembre y los de vuelta entre el 3 y el 4 de octubre.
Los diez ganadores de esta ronda previa pasarán a la primera eliminatoria de la competición, en la que ya entrarán los equipos de LaLiga EA Sports. Cabe recordar que la final se jugará el 27 de abril de 2027, de nuevo en el estadio La Cartuja de Sevilla.
Los cruces de la fase previa de la Copa del Rey 2026/27
Partidos de ida (26 y 27 de septiembre)
- CD Anaitasuna - CD Tedeón
- Auriense CA - CD San José
- Ribadesella CF - SD Noja
- Atlético Calatayud - CD Baztán KE
- CF San Rafael - AE Prat
- UD Maracena - CFUE Tavernes de la Valdigna
- UB Lebrijana - CD Ceuta 6 de junio
- UD Pinatar - Atlético Melilla CF
- AD Sporting Hortaleza - Atlético Unión Güimar
- CP Talayuela - Emers - Sporting de Alcázar CF
Pardidos de vuelta (3 y 4 de octubre)
- CD Tedeón - CD Anaitasuna
- CD San José - Auriense CA
- SD Noja - Ribadesella CF
- CD Baztán KE - Atlético Calatayud
- AE Prat - CD San Rafael
- CFUE Tavernes de Valdigna - UD Maracena
- CD Ceuta 6 de junio - UD Lebrijana
- Atlético Melilla CF - UD Pinatar
- Atlético Unión Güimar - AD Sporting Hortaleza
- Emers - Sporting de Alcázar CF - CP Talayuela
Rafael Louzán, presidente de la RFEF, estuvo presente en el sorteo y se reunión con los representantes de los 20 equipos clasificados para esta fase previa de la Copa del Rey.