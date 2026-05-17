La Real Sociedad hizo su trabajo a la perfección y los demás deben hacer el suyo

El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo ha sido objeto de alguna que otra crítica en las últimas semanas por haber bajado su rendimiento en LaLiga, después de haber ganado la Copa del Rey, lo que ha beneficiado, en estas últimas jornadas ligueras, a algunos de sus rivales los cuales están peleando por la permanencia en Primera división

Con el final de temporada siempre llega alguna que otra crítica a clubes que han cumplido con el objetivo que se han marcado. Uno de los señalados por alguna que otra afición, en las últimas semanas, del fútbol español ha sido la Real Sociedad la cual ha bajado su rendimiento en LaLiga, justo tras ganar la Copa del Rey. Unas quejas que dan para reflexionar sobre cómo está montado el calendario del fútbol español, es cierto, pero que también obliga a hacérselo mirar a algunos equipos implicados en la pelea por la permanencia en Primera división porque no se puede depender, o estar pendiente, de terceros siempre.

La final de la Copa del Rey cuando faltan siete jornadas de LaLiga por jugarse

Eder Sarabia, entrenador del Elche CF, sacó a la palestra el debate sobre si es conveniente que la final de la Copa del Rey se juegue cuando faltan siete jornadas de LaLiga por disputarse aún. No le falta razón al técnico vasco de que, tal y como ha pasado esta temporada al ganar la Real Sociedad el torneo del K.O., la recta final de la Primera división pueda verse condicionada, pero también lo es que esa queja hay que hacerla al comienzo de temporada y que todo se sabía desde el principio.

Poca culpa tiene la Real Sociedad de que sus jugadores, una vez ganada la Copa del Rey y por tanto conseguir la clasificación para jugar la UEFA Europa League y sin tener opciones de lograr el billete para disputar la UEFA Champions League, bajen el nivel de juego, el ritmo y la competitividad. Situación que ha sido y va a ser aprovechada por todos y cada uno de los rivales a los que se va a enfrentar en LaLiga. Porque los jugadores de la Real Sociedad son personas y después de semanas de tensión, presión y estrés por ganar un título, una vez lo consigan se relajen.

Y es que esto no le pasa sólo a la Real Sociedad sino que le ocurre o le ocurriría a cualquier otro equipo que se viera en la situación de la plantilla que entrena Pellegrino Matarazzo.

La Real Sociedad no es juez en la lucha por la permanencia en Primera división, aunque haya perdido contra el Sevilla FC y haya empatado frente al Girona FC en estas últimas semanas. La salvación de cualquier club está en sus propias manos y se consigue ganando partidos. Si no se logran triunfos, lo normal, es que se termine dando con los huesos en Segunda división. La Real Sociedad ha hecho su trabajo a la perfección y se puede permitir el lujo de disfrutar y saborear un final de temporada feliz, tranquilo y lleno de homenajes.