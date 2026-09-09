Jorge Lorenzo, campeón del mundo de MotoGP, sobre Marc Márquez: "En persona es un tío muy normal, muy de pueblo; coincidimos en alguna fiesta de Honda y lo pasamos muy bien"

El piloto mallorquín define a Marc Márquez como persona y asegura que es muy diferente cuando se sube a una moto

Jorge Lorenzo peleó de tú a tú con Marc Márquez en sus primeros mundiales, fue el ganador ante Valentino Rossi en el campeonato que enemistó al de Cervera con todos los italianos y, al final de su carrera, también fue compañero suyo en Honda. Lo conoce a la perfección y por eso no duda en decir lo que piensa sobre él ahora que comenta el Mundial de MotoGP en televisión.

Lorenzo fue el que le pidió tras el GP de España que parara y se operara, sin saber realmente lo que tenía. Él sólo veía los estiramientos que hacía antes de comenzar las carreras y sabía que algo no marchaba bien. Y también ha sido de los que más ha confiado en él en la lucha por el Mundial. Sabe que a Marc Márquez nunca hay que dejarlo fuera.

El expiloto balear siempre ha tenido muy buenas palabras sobre Marc Márquez cuando habla de él como persona. No ha dudado en calificarlo de “buen chaval”, “tranquilo”, “divertido”, con "buena educación", pero todo ha sido muy diferente cuando habla de él sobre su actitud en pista. Ahí, según avisa, es "un pitbull", un rival "temible". Eso hizo que saltaran chispas y que su relación, cuando ambos eran pilotos, no fuera la mejor. Aunque ahora sí lo sea.

Dos Marc Márquez muy diferentes entre sí

El tres veces campeón del mundo de MotoGP habló sobre el actual piloto de Ducati en el podcast de Jordi Wild The Wild Project y ahí lo definió como persona y como piloto. Ante la pregunta sobre cómo es de diferente entre ambas visiones, Jorge Lorenzo califica a Marc Márquez de “un tío muy normal, muy de pueblo" como persona, pero "en la pista es un killer, como lo era yo, como Pedrosa, como Stoner y como Rossi”.

“Marc Márquez era más killer. No le importaba tirarte fuera de la pista. De hecho, tiró a muchos pilotos en 125 cc, 250 cc e incluso en MotoGP; y pagó por ello muchas veces”, señala sobre la agresividad que hizo célebre en sus inicios al piloto balear. Y en sus ansias de ganar, algo que le ha diferenciado del resto de competidores y que fue apagando con el tiempo, cuando sin perder ese mismo objetivo, se fue haciendo más estratégico y apuntando al título mundial.

“Era muy peligroso como rival porque era el único al que no le importaba hacerse daño y los demás no queríamos hacernos daño. Entonces, eso te convierte en muy peligroso”, señala en esta entrevista sobre un Marc Márquez al que también define con un pitbull, porque nunca 'suelta' su presa. "Si se encontraba mal en la pista y la moto no le iba bien, igualmente te quería ganar. No aceptaba hacer segundo o tercero”, afirma el balear.

“Pedrosa o Stoner, si tenían un mal día, hacían segundo o tercero y ya pensaban en la siguiente carrera. Márquez no. El te quería ganar cada vez y cuando encuentras a alguien así, es jodido”, añade.

Lorenzo cree que, sin la lesión de 2020, tendría "11 o 12 mundiales"

Esa ambición, según Lorenzo, le habría llevado a ser el indiscutible mejor piloto de la historia si no fuera por la lesión de 2020. En este sentido, el mallorquín cree que Marc Márquez habrá ganado el Mundial de “2020, seguro"; y "quizás 2021, 2022 y 2023. Habría superado a Rossi e iría a por Agostini, que es quien tiene 13”, sentencia.

“Es una bestia físicamente y a nivel de ambición. (...) Márquez ha ganado tanto por esa ambición desmedida y esa idea de querer ganar siempre, pero esto le ha supuesto muchas caídas. Y esa caída de Jerez 2020 le ha apartado de ganar los últimos 3 o 4 mundiales. Ahora tendría igual 10, 11 o 12 mundiales”, aseguraba antes de que Marc Márquez se coronara el pasado año.

Aunque responde con un rotundo "no" -entre risas- sobre si había tenido una buena relación con Marc Márquez, el expiloto mallorquín sólo tiene palabras buenas para el Márquez persona. “Yo creo que Marc es un tío muy normal, muy de pueblo, con una educación que le han dado los padres de mucha normalidad. (...) Pasábamos bastante tiempo juntos en los eventos y hablábamos bastante. Coincidimos en alguna fiesta que organizó Honda y lo pasamos muy bien en esas fiestas. Y hubo una cierta amistad, bastante confianza”, admitía en este sentido.