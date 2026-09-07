Samuel Antuña, el médico de Marc Márquez, desvela la secuela que padece ya de por vida el piloto: "Si fuese Alcaraz ya se habría retirado"

El catalán sigue tratando de recuperarse de su última caída y, por ende, de su último paso por el quirófano. Está compitiendo como puede, con dolor y a base de tratamientos. Y aunque está ganando, deberá tener mucho cuidado con las próximas caídas si no quiere adelantar su retirada de las motos

Marc Márquez está siendo considerado ya por muchos pilotos como un auténtico extraterrestre. Y no por las victorias que está consiguiendo sumar a su palmarés en su segunda juventud, sino por la forma en la que lo está logrando, que no es otra que con un brazo y medio.

Sí, como lo oyen. El catalán tiene su brazo derecho muy limitado y ya nunca podrá a volver a pilotar como antes de su última caída e intervención quirúrgica.

Cada semana, el piloto ilerdense continúa realizando ejercicios y tratamientos para intentar recuperar parte de la movilidad de su extremidad, pero la realidad que tiene por delante es solo una. Y la ha contado uno de sus médicos de confianza, Samuel Antuña, en una entrevista concedida a El Periódico de Catalunya.

El pasado mes de mayo reapareció en Italia menos de tres semanas después de su última operación y ya suma cuatro victorias en las seis últimas citas del calendario, sumando tres dobletes (Hungría, Alemania y Aragón). O lo que es lo mismo, ha logrado una remontada espectacular que le va a permitir luchar por su octava corona mundial y la décima de su carrera (de lograrla superaría a Valentino Rossi).

A él no le gusta hablar de su maltrecho brazo. Ha aprendido a convivir con él y con sus dolores y para su mente es mejor que no se lo recuerden. Ni tampoco quiere poner excusas ni que los rivales sepan por dónde atacarle.

Marco Bezzecchi le hizo volver a empezar

Pero desde que Marco Bezzecchi le embistiera en la salida del GP de Indonesia el año pasado, su vida ha cambiado ya para siempre: "La caída de Indonesia supuso volver a empezar. Le provocó una luxación acromioclavicular, asociada a una fractura de la base de la coracoides. Una luxación así, para alguien que pilota a 350 kilómetros por hora, es muy importante que se cure bien, para que no tenga secuelas, pues los músculos del hombro se fijan en la clavícula y, si la clavícula no queda estable, puede dar problemas. La luxación se curó, aunque tardó cuatro meses en estar bien".

"En esa misma caída se produjo el desplazamiento secundario de un fragmento de hueso que se había utilizado varios años antes para estabilizar el mismo hombro. Marc siguió compitiendo, pero con dificultades para controlar el brazo, provocándole dolor y caídas. Fue entonces cuando detectamos el problema. Antes del accidente de Indonesia, toda la lesión del brazo estaba muy bien compensada. No estaba perfecto, pero estaba bien y, tras aquel percance, se descompensó", continúa explicando Antuña.

A Marc Márquez le cuesta hacer vida normal

Como cualquier otra persona, Marc tiene otros hobbies en la vida y algunos son deportivos. Y a día de hoy ya le cuesta practicar uno de sus favoritos: "Estamos inmersos en un proceso que es lento y que, ahora, está algo mejor de cómo estaba pero, para nada tiene un brazo normal, ni lo volverá a tener nunca. A Marc le cuesta jugar a pádel, con eso se lo digo todo. Si Marc fuese Carlos Alcaraz, habría tenido que retirarse del tenis profesional. Podría jugar a tenis, pero como un aficionado", subraya el doctor.

"Ponerle un valor real al brazo de Marc es imposible, porque él tiene una gran capacidad para suplir sus carencias. Lo que sí puedo decirle es que ese brazo está muy limitado en fuerza; sobre todo del bíceps. Yo diría que ese brazo está en torno a un 50% de su capacidad", finaliza Samuel quien afirma que entre todos le están intentando hacer ver y "entender" cuál es su nuevo "cien por cien a nivel físico". Y es que siete operaciones en su brazo derecho son muchas para sobrevivir encima de una moto.