Marc Márquez señala a Jorge Martín tras su exhibición en Aragón

Por primera vez este año, los dos pilotos españoles están en las dos primeras posiciones del campeonato de MotoGP, con 19 puntos de diferencia a favor del madrileño

El gran fin de semana de Marco Bezzechi pudo crear alguna duda sobre el dominio absoluto de Marc Márquez en el Gran Premio de Aragón 2026, pero el piloto de Cervera se encargó de disiparlo con su tercer doblete consecutivo en Motorland.

Si el sábado ganó el sprint tras hacerse con el primer puesto en la primera curva, el domingo tuvo que esperar a la sexta vuelta para dejar atrás a su oponente y, después de lidiar con Pedro Acosta, escaparse y asegurarse un nuevo triunfo.

La victoria le ha devuelto a la misma posición con la que llegaba antes de Silverstone. En aquella ocasión estaba 18 puntos de Jorge Martín y ahora está a 19, pero Marc Márquez ya es segundo en el Mundial de MotoGP y es la principal amenaza del madrileño de Aprilia.

La batalla está servida para las nueve carreras que quedan -ocho si no se corre Qatar-, empezando por Misano, donde se disputa el próximo gran premio de San Marino, en dos semanas.

Marc Márquez no quería pensar más allá de ahí. Analizaba un fin de semana que se le había complicado más de la cuenta con la 'pole' de Bezzecchi y daba crédito a su equipo. "Hemos trabajado muy bien este fin de semana. Hemos hecho una modificación en el warm up que me ha ayudado a incluso ser más constante respecto a ayer. Ayer iba constante, pero con un poquito de riesgo en la rueda delantera y hoy hemos sido capaces de ser igual de rápidos pero sin tanto riesgo. Esto me ha permitido gestionar bien la carrera, apretar esas vueltas. Cuando quedaban diez vueltas he hecho el cambio de ritmo para abrir un hueco y a partir de allí gestionarlo", analizaba.

El piloto de Ducati admitía que había "calcado la estrategia" del día anterior, pero un error le había impedido repetir el dominio absoluto y le había mandado a la tercera plaza en la curva siguiente. "Estaba tan concentrado para la primera curva que me he olvidado de sacar el dispositivo trasero, que lo activamos en la recta de atrás para calentar bien los neumáticos. Y cuando he salido de la curva uno he visto que se bajaba la moto. Sabía que la siguiente frenada fuerte era el sacacorchos, curva ocho, y ahí me he apañado. Creo que el que he perjudicado más ha sido mi hermano -al que bloqueó-, que ha sido el que más ha perdido, pobre. Ahí hemos podido salvar la carrera y ya pude pasar por meta el segundo. Esto me ha hecho trabajar un poquito más, pero es que Pedro Acosta me lo ha puesto difícil", añadía.

Sobe lo que le espera, sólo quiere ir carrera a carrera. "Estamos en el Mundial, somos un equipo y siempre la moto que pilotes será la mejor. Esto es lo que tengo en la cabeza", concluía.

Jorge Martín identifica a su principal rival

Si Marc Márquez acabó de un plumazo con las dudas que le dejó Silverstone, Jorge Martín asumía su inferioridad y cedía 21 puntos con su máximo rival por el título. El madrileño, no obstante, reconoce que este circuito lo tenía 'tachado' y que su objetivo era salir con el máximo de puntos, como así ha logrado con dos quintos puestos.

"Yo creo que Aragón es quizá la pista más complicada de lo que queda de año. Espero que estas 14 carreras y todo el trabajo que llevamos durante este año ahora lo veamos recompensado en las carreras que quedan. Creo que tenemos moto y tenemos piloto para disfrutar. Está claro que Márquez es un rival muy duro, pero haré lo mejor que pueda para pelear este Mundial hasta el final", señala el de Aprilia, quien hasta ahora no decía nombres, pero ahora, ya identifica claramente a su principal enemigo.

"Hemos sacado un quinto en uno de los peores fines de semana en cuanto a sensaciones, así que tan mal no estamos. Creo que las carreras buenas son muy buenas y las malas son menos buenas, pero tampoco es un desastre. Hay que ser optimista, hay que ser realista y creo que hemos hecho un gran trabajo... Y ya está, a mirar para adelante", sentencia el campeón del mundo en 2024.

Checa: "Se está apretando la cosa en el campeonato"

Si los dos principales actores del campeonato de MotoGP, con permiso de Bezzechi, trataban de sacar conclusiones positivas de lo vivido en Alcañiz, desde fuera ya se frotan las manos con lo que viene. En el campeonato más igualado que se recuerda, las diferencias son mínimas, no hay que descartar tampoco a los que vienen detrás y que aquí han perdido (Di Giannantonio) o no han corrido (Ogura) y que tendrán mucho que decir en esta pelea.

"Se está apretando la cosa y la verdad es que se ha puesto muy emocionante. Marc era muy consciente de que aquí era su baza, tenía que aprovechar muy bien esta ocasión y lo ha hecho", asegura el expiloto Carlos Checa, actual comentarista de Dazn, quien reconocía que había sido "un fin de semana muy redondo para Marc".

Checa también hablaba de que Marc tenía "una carta guardada" que ha sacado cuando Acosta y Bezzecchi más le acosaban para volver a dominar en uno de sus circuitos preferidos, pero era en Ducati donde más confiaban en que eso pudiera suceder.

En Ducati trasladan la presión a Jorge Martín

Su jefe, Gigi Dall'Igna, tiene claro que si una Ducati puede plantar cara y ganar a las Aprilia, ésa es la de Marc Márquez. “Siempre hay que creerlo. Si no lo crees es mejor quedarse en casa. Tienes que creer y luchar hasta que las matemáticas te condenen. Ahora estamos en 19 puntos y tenemos que creerlo aún más. (...) Ese es el campeón y un campeón se hace así. Ciertamente, Marc no necesita que se lo expliquen, es un grande", indicaba el italiano.

Una confianza que también tiene el que mejor lo conoce, Alex Márquez, quien sabía que su hermano tenía recursos guardados para el final. "Creo que Marc, durante todo el fin de semana, ha estado gestionando muy bien todo y tenía muy claro en cada momento dónde tenía que apretar. La 'pole' la perdió él mismo por querer exagerar un poquito, pero por lo demás, ha hecho el fin de semana que él hace en circuitos de izquierda", analizaba.

Para Alex, el triunfo no le mete presión a Marc y señala a Jorge Martín como el que debe cargar con esa presión. "De momento, todos son favoritos y el líder es Jorge -Martín-. Así que es él el que tiene que marcar la pauta. Ha sufrido un pelín más y parece que todos están fallando en algún fin de semana, pero Jorge es el único que consigue, de momento, salvarlo más o menos con cuartos, quintos, cuando las cosas van mal… Ahí es donde va sumando y por eso tiene esta distancia en el campeonato. Está muy apretado y cada fin de semana, el que sea más consistente y el que haga menos séptimos, octavos… es el que se llevará el gato al agua", sentencia el piloto catalán.