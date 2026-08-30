Marc Márquez saca el hacha y logra un nuevo pleno en el Gran Premio de Aragón 2026

El piloto de Ducati gana por delante de Pedro Acosta y de Bezzecchi y se coloca, por primera vez, segundo en el Mundial de MotoGP

Motorland sigue siendo el 'jardín'de Marc Márquez, que se ha vuelto a ir de Aragón con un pleno y 37 puntos que le sitúan en la misma situación de hace dos semanas, con una salvedad, que ahora es segundo en el Mundial y el principal rival de un Jorge Martín que sólo pudo ser quinto en Alcañiz.

El piloto de Cervera no pudo controlar de principio a fin, como en el Sprint, pero apareció cuando era necesario y apretó para hacerse con el triunfo en el Gran Premio de Aragón 2026 por delante de Pedro Acosta, en un duelo que, previsiblemente, veremos muchas veces el próximo año cuando compartan equipo.

En la salida, Marc Márquez trato de repetir el hachazo del día anterior y, aunque logró llegar delante de Bezzecchi a la primera curva, un problema en su moto le frenó y acabaron adelantándole el italiano y Jorge Martín, que llegaba desde la quinta plaza.

Bezzecchi intentó aprovechar que su compañero hacía de 'tapón' para escaparse, pero Martín cometió un error y tanto Marc Márquez como Pedro Acosta le pasaron. Todo ello antes de que acabara la primera vuelta...

A esas alturas, Bezzecchi sacaba ya casi un segundo a sus perseguidores, pero tras aguantar un par de vueltas, Marc Márquez empezó a acercarse poco a poco, con Acosta a su rebufo.

Espectacular adelantamiento de Marc Márquez

El momento clave llegó en la sexta vuelta. Marc Márquez se acercó a Bezzecchi y, tras una espectacular maniobra y una pelea en la que se pusieron en paralelo, acabó pasándolo. La lucha la aprovechó Pedro ACosta para pasar también al italiano.

A partir de ahí se escaparon ligeramente los dos pilotos españoles. Acosta estaba muy encima de Marc, presionándole, pero el de Cervera supo aguantar esa presión y mantener el liderato. Tras varias vueltas con el murciano acosándole, Marc Márquez puso la directa en la vuelta 15 se escapó definitivamente.

En dos vueltas puso un segundo y medio de ventaja sobre su rival y dio por finiquitada la carrera. Acosta, a su vez, sacaba también más de un segundo a Bezzecchi y todos estabilizaban sus posiciones en cabeza, con Alex Márquez cuarto y Jorge Martín quinto.

El madrileño, viendo que no podía alcanzar un mejor resultado, se centró en minimizar pérdidas, algo que le ha dado el liderato del Mundial.

Nada cambió en las últimas vueltas y Marc Márquez pudo lograr un nuevo doblete en el Gran Premio de Aragón, el tercero consecutivo. Bezzecchi le arrebató esta vez a 'pole', pero no lo importante.

Clasificición de la carrera del Gran Premio de Aragón 2026 de MotoGP

1. M. Márquez (Ducati) 41:10.969

2. P. Acosta (KTM) +1.754

3. M. Bezzecchi (Aprilia) +3.629

4. A. Márquez (Gresini) +8.687

5. J. Martín (Aprilia) +12.572

6. F. Aldeguer (Gresini) +17.687

7. F. Di Giannantonio (VR46) +23.136

8. E. Bastianini (Tech3) +25.741

9. D. Moreira (LCR) +25.899

10. B. Binder (KTM) +26.441

11. J. Miller (Pramac) +27.206

12. J. Mir (Honda) +27.999

13. A. Rins (Yamaha) +28.276

14. L. Marini (Honda) +29.794

15. J. Zarco (LCR) +30.003

16. P. Espargaró (Tech3) +35.874

17. L. Savadori (Trackhouse) +49.761

18. F. Quartararo (Yamaha) +51.657