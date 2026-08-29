Marc Márquez devuelve el golpe en Aragón y se acerca al liderato del Mundial

Triunfo del ilerdense en Motorland por delante de su hermano Álex y de Bezzecchi en un Gran Premio de Aragón donde, en el Sprint, Jorge Martín sólo pudo ser quinto

Marc Márquez perdió la primera batalla, pero a la hora de la verdad ha vuelto a demostrar quien manda en Motorland. El piloto de Ducati se ha apuntado la primera carrera del Gran Premio de Aragón 2026 por delante de su hermano Alex y, de paso, ambos le han dado una lección a las Aprilia, que habían metido miedo al lograr tres de las cinco primeras posiciones en la parrilla de salida.

Marco Bezzecchi le había arrebatado la primera posición e ¡n la Q2 y había demostrado ser muy fuerte a una vuelta, pero en una carrera, las Ducati aún son mejores en este circuito. Y eso que, salvo los Márquez, las demás no estuvieron a la altura.

Ante esto, a Bezzecchi no le quedó otra que asumir su inferioridad y aguantar posiciones. El tercer puesto en meta es un gran resultado para el piloto italiano, más cuando le reduce diferencias a Jorge Martín por el liderato. El madrileño sólo pudo ser quinto, muy lejos de un Pedro Acosta que, con la KTM, rindió por encima de sus posibilidades.

Bezzecchi sabía lo que le esperaba en la salida teniendo a Marc Márquez por detrás. El piloto de Cervera suele salir muy bien y esta vez no fue diferente. Y el de Rimini no lo pudo contener. El piloto de Ducati Corse llegó a la primera curva por delante y ya no dejó el liderato en toda la carrera.

Marc Márquez, Alex y Bezzecchi mantienen sus posiciones

Alex Márquez, que salía tercero, también adelantó al italiano y las posiciones ya no se movieron. Ni Marc dio opción a Alex, ni Alex a Marco. El podio se decidió en la salida en un Sprint donde sí hubo guerra por detrás y en el que Pedro Acosta fue el ganador con un cuarto puesto impropio de la moto que lleva. ¿Qué habría hecho si tuviera una Ducati o una Aprilia?

Aunque el viernes dijo que no esperaba nada de KTM, la mejoría de su motor le permitió luchar por las primeras posiciones y no alcanzó el podio por el tiempo que perdió peleando para adelantar a Raúl Fernández y a Jorge Martín.

El madrileño, líder del Mundial de MotoGP, minimizó daños con su quinta posición; mientras que otro de los candidatos al título, FAbio di Giannantonio, decía adiós en la segunda vuelta y perdía unos puntos muy importantes para, al menos, erigirse como primera opción de Ducati en el campeonato.

Clasificación Sprint GP de Aragón 2026 de MotoGP

1. M. Márquez (Ducati) 19:37.995

2. A. Márquez (Gresini) +1.140

3. M. Bezzecchi (Aprilia) +2.089

4. P. Acosta (KTM) +2.648

5. J. Martín (Aprilia) +6.237

6. F. Aldeguer (Gresini) +10.475

7. D. Moreira (LCR) +11.071

8. R. Fernández (Trackhouse) +11.213

9. J. Zarco (LCR) +12.021

10. J. Miller (Pramac) +12.166

11. P. Bagnaia (Ducati) +14.575

12. A. Rins (Yamaha) +14.648

13. T. Razgatlioglu (Pramac) +15.776

14. E. Bastianini (Tech3) +16.051

15. B. Binder (KTM) +16.761

16. J. Mir (Honda) +19.845

17. P. Espargaró (Tech3) +23.160

18. F. Morbidelli (VR46) +25.074

19. L. Savadori (Trackhouse) +27.798