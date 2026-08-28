El Marc Márquez más reflexivo sobre su situación: "Cuando estás ahí defendiendo, juegas mal y no te salen los pases, te cansas el doble"

El piloto español, quien admite que reservó fuerzas y que no arriesgó tras hacer un buen tiempo a la primera en la Práctica, reflexiona sobre su feeling con Motorland

Marc Márquez ha tomado el mando desde el arranque del Gran Premio de Aragón, aunque se le ha visto tan sobrado que en el final de la Práctica pareció dejarse ir, se conformó con un tiempo que en ese momento era el mejor y el récord del circuito, y salió a pista a dar las dos últimas vueltas con ruedas usadas.

Eso le costó la primera plaza, que fue para uno de sus grandes rivales, Marco Bezzecchi; y también le adelantó su hermanos Alex. Sin embargo, el piloto de Cervera se mostraba satisfecho, admitía que no ha arriesgado y que había salido a "minimizar daños".

Ya advirtió en la previa de este Gran Premio de Aragón que no iba a desfondarse el viernes, que iba a ser más controlador que en Silverstone, donde gastó demasiadas energías el primer día. En esta jornada rodó lo justo para mandar en la FP1 y clasificarse para la Q2. Mañana empieza la verdadera batalla y ahí debe estar totalmente descansado.

"Ha sido un viernes donde hemos salido y me he encontrado bien, cómodo, como esperaba encontrarme en Aragón", reconoce el piloto de Cervera, quien admite que una vez 'asegurada' su plaza en la Q2, tenían planeado relajarse y probar cosas, aunque le costase no liderar la Práctica. “Lo teníamos en la estrategia planeado así: que si el primer 'time attack' salía bien, luego toca minimizar riesgos. Entonces, minimizamos riesgos, que es lo importante también en este punto. Hay que cogerlos, pero si los puedes minimizar, mejor”, indicaba sobre sus últimos minutos de este viernes.

El piloto de Ducati avisa sobre Bezzecchi

Pese a ello, Marc Márquez admite que va a haber más igualdad de lo que pudiera parecer. "No será fácil. Se ha visto que está todo muy apretado. Hemos rodado tres pilotos por debajo del récord y he sido el tercero hoy. Tenemos que seguir trabajando para intentar luchar por esa victoria, esa pole y sacar el máximo”, añade el ilerdense.

De igual forma, advertía que Bezzecchi, la única Aprilia delante junto a todas las Ducati, va a dar guerra durante todo el fin de semana. “Ya en Silverstone hizo un gran fin de semana", advierte y recuerda que allí llegó recién salido de una operación. "Han pasado dos semanas más y se ha visto que Bezzecchi se ha caído fuerte esta temporada y no se arruga. Simplemente es un piloto valiente, rápido y que seguirá yendo rápido dentro de la temporada”, sentencia Marc Márquez.

El piloto de Ducati Corse asegura que en Alcañiz se siente a gusto, pero que no se toma este gran premio como una revancha por lo vivido en Silverstone. Sólo es un circuito en el que se siente cómodo y trata de aprovecharlo.

“Para mí cada fin de semana es diferente. En un circuito donde te salen un poquito más fácil las cosas, esto también te exige menos y te ayuda. A veces es difícil de entender que cuando juegas bien, seguro que te cansas menos. Cuando estás ahí defendiendo, juegas mal y no te salen los pases, te cansas el doble. Pues pasa lo mismo en las motos. En un circuito que te sale fácil, te cansa menos”, reflexiona el mayor de los hermanos Márquez.

Marc Márquez, favorito para todos

Pese a perder esa primera plaza en la Práctica, todos sus rivales siguen viendo a Marc Márquez como el máximo favorito en Motorland y creen que, si no falla, la victoria no se le va a escapar.

"Hay que ver cómo llega Marc el domingo, porque he leído por ahí que el domingo de Silverstone estaba cansado. Hay que ver si reserva un poco en la sprint y para darlo todo en la carrera, o cómo se encuentra también", indicaba su futuro compañero, Pedro Acosta, quien reconocía que el que le había sorprendido era Bezzecchi.

El propio piloto italiano admitía también que, pese a que él fue primero y le sacó 38 milésimas a Marc Márquez, éste hizo lo mínimo. "Ha sido un buen día, pero Marc hizo solo un intento de vuelta rápida, así que calma. Es solo viernes...", señala Bezzecchi antes de reconocer "era importante comenzar bien".

El líder del Mundial, Jorge Martín, no sólo mete a Marc, sino que también lo hace con Alex y con su propio compañero. "Los dos hermanos Márquez y Bezzecchi tienen dos o tres décimas más que el resto en cuanto a ritmo. Y eso aquí se nota mucho. Para lograr esas décimas tienes que apretar muchísimo", admite un Martín que sólo pudo ser séptimo en la Práctica, pero que mejoró mucho con respecto al arranque en la FP1.