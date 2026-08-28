Marc Márquez y la lesión de su vida: "Llevo siete operaciones, pero donde no llegue el físico tiene que llegar la mente"

El de Cervera ya ha dejado claro quién es el favorito para ganar en este trazado en el primer entrenamiento libre del fin de semana. Pero se ha encontrado a un piloto de Aprilia amenazando su reinado. Y en la previa, Marc ya dejó claro que sigue sintiendo mucho dolor

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) ha dominado la primera sesión libre del Gran Premio de Aragón de MotoGP, en el circuito Motorland de Alcañiz, con apenas 35 milésimas de segundo de ventaja sobre su compatriota Raúl Fernández (Aprilia RS-GP). O lo que es lo mismo, mantener su reinado no será coser y cantar para el ilerdense.

Marc Márquez rodó en 1:47.532 en el undécimo de los diecisiete giros que completó, todavía lejos del récord que él mismo ostenta desde el pasado año con 1:45.704.

El también español Pedro Acosta (KTM RC16) fue el primero en marcar un tiempo de referencia en su quinto giro al rodar en 1:48.245, pero enseguida fue batido por los hermanos Márquez, primero por Alex, que paró el cronómetro en 1:48.011, y luego Marc, que lo hizo en 1:48.145.

Y fue precisamente Marc Márquez el siguiente en marcar vuelta rápida en esta primera sesión libre, con 1:47.763.

En tanto, el líder del campeonato, Jorge Martín (Aprilia RS-GP), en esos minutos iniciales y teniendo en cuenta que es la primera vez que rueda con la moto de Noale en este trazado, era octavo a segundo y medio del nueve veces campeón del mundo de motociclismo.

Después de un paso por el taller para realizar nuevos ajustes, Marc Márquez regresó a la pista y en su primera vuelta lanzada ya marcó los mejores parciales en los tres primeros y cerró la vuelta con un nuevo 'recorte' en la tabla de tiempos, 1:47.532, aunque algo debió de ver para dar otro paso, pues en el siguiente giro volvió a entrar en su garaje.

El vigente campeón del mundo de MotoGP tenía en esos minutos a su hermano Alex segundo a 264 milésimas, con el primer líder de la temporada, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), tercero, aunque ya a 654 milésimas.

Acosta, el primer líder de la sesión, se encontraba pegado tras la estela del italiano, a 56 milésimas de segundo, si bien poco después el 'Tiburón' del Puerto de Mazarrón acabó por los suelos en la curva doce, al perder adherencia el tren delantero de su moto en la entrada de la misma.

Pero en el último minuto, Marco Bezzecchi dio el 'salto de calidad' que le aupó hasta la segunda posición con un tiempo de 1:47.753, a 221 milésimas de segundo de Marc Márquez, si bien entre ambos se acabó inmiscuyendo el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), que marcó un 1:47.567, a escasamente 35 milésimas de Márquez.

La cuarta plaza fue para Alex Márquez, por delante de Pedro Acosta y de un Jack Miller (Yamaha YZR M 1 V4) que, en el año de su despedida de Yamaha, parece querer dar el 'do de pecho' en lo que queda de temporada.

Marc Márquez la resta importancia al Gran Premio de Aragón

El certamen que ya ha comenzado a disputarse en Motorland puede ser de vital importancia para el devenir del campeonato mundial de MotoGP. Sobre todo, teniendo en cuenta que Marc Márquez es el favorito y que de firmar un nuevo doblete podría ponerse a rueda de Jorge Martín, líder en la general.

Sin embargo, el catalán ha tratado de restarle algo de relevancia a la carrera en la previa de la misma: "¡Hombre! no hace falta pintarlo a vida o muerte, no es así. Pero si que es cierto que si queremos tener una mínima opción de ganar el mundial, en los circuitos donde teóricamente somos favoritos, tenemos que conseguir el máximo de puntos posibles, el máximo es 37 y si no se pueden todos, los que sean. Pero eso es sobre el papel, tenemos que ver durante el viernes y el sábado dónde vamos a estar nosotros y dónde van a estar las Aprilia".

Marc Márquez vuelve a hablar de su lesión

Sin embargo, lo que parece preocupar más a Marc es el tema de su brazo derecho. El Inside de Ducati reflejó enfado y sus dolencias en tierras británicas, donde solo pudo terminar séptimo el domingo.

Así, antes de comenzar los entrenamientos, el catalán comentó las imágenes que se habían visto sobre él: "En Silverstone estaba bastante enfadado, especialmente el domingo. Porque no pude pilotar como siempre. Esperaba llegar después de las vacaciones mejor de lo que lo hice, por el entrenamiento y el gimnasio. Pero cuando me levanté el domingo, ya vi que no podía, y que tenía que ir con calma. Es causa de las siete operaciones que llevo en el brazo".

Y es que si algo quiere el de Cervera es olvidar dicha lesión. O, al menos, que esta no sea el foco de atención: "Soy el que intenta hablar menos de este tema (la lesión en el brazo), pero en el 'inside Ducati' me la colaron y ahora se vuelve a hablar. Pero intentamos gestionar el físico de la mejor forma posible, por más que yo no quiera hablar, hay una cosa obvia, llevo muchas operaciones en este brazo derecho, desde el humero hasta el hombro siete, y esto se nota".En este mismo sentido, recalcó que está preparado psicológicamente para ir a por todas en Aragón y en lo que queda de Mundial: "Donde no me llegue el físico, me tiene que llegar la mente". añadió el de Ducati, que no solo ve a los pilotos de Aprilia como máximos rivales.

Por último, cree que tiene muchos rivales en este certamen, no sólo los dos primeros de la tabla: "Yo también meto a Alex Márquez y a Fabio Di Giannantonio que son los dos que en Silverstone iban más rápido que yo. Los pilotos Ducati también están demostrando que nuestra moto está cerca de las Aprilia, a 22 carreras tenemos una moto competitiva para sacarle al cien por cien".