Pedro Acosta se reitera en sus palabras sobre el final de Marc Márquez: "Marc está más cerca de acabar su carrera..."

El piloto murciano asegura que ni se había enterado de todo lo que lio en las redes sociales con sus declaraciones sobre Marc Márquez

Si por algo se caracteriza Pedro Acosta es por decir lo que piensa. A veces, eso, le ha jugado malas pasadas, pero en la mayoría ha mostrado a la persona tal y como es, un joven con las ideas claras y que no se calla nada. Pese a quien pese.

El piloto de KTM está cuajando un buen año. Llegó a estar arriba en el inicio del Mundial, pero con el avance de las Aprilia y de las Ducati ha visto cómo sus posiciones iban cayendo. Sin embargo, sigue ahí, no luchando por el Mundial, pero sí en los puestos cercanos al podio, mientras el resto de KTM están muy lejos.

Por eso se muestra más que satisfecho y en su balance, antes del Gran Premio de Aragón 2026 de MotoGP, se da buen nota a lo hecho hasta ahora en la presente temporada, ya que, según apunta, ha cometido muchos menos errores que en la campaña anterior.

El próximo año correrá junto a Marc Márquez y no hay día en que no piense en la jornada que se montará en una Ducati por primera vez. Sin embargo, su llegada va a llegar precedida por uno de sus excesos de sinceridad, que le han llevado a meterse en un lío.

Hace unos días comentó que él estaba en el inicio de su carrera y Marc Márquez casi al final. A partir de ahí las redes ardieron y los palos no tardaron en caerle de todos lados.

Inmune a los ataques de los fans de Marc Márquez

Sin embargo, el Tiburón de Mazarrón ni se ha inmutado y, de hecho, en la previa del GP de Aragón se ha reiterado en sus palabras con respecto a su futuro compañero. "No había visto ni que había tenido hate", reconoce el murciano, pese a las críticas que ha recibido en redes.

"Yo, para mí, hice una entrevista muy buena. Pero bueno... al final no dije nada nuevo para nadie. Al final es mi tercer año de MotoGP y Marc desde que yo tenía nueve años estaba ya en MotoGP. Entonces está claro que por lo que sea, por la edad o por el físico, por lo que sea, Marc está más cerca de acabar su carrera que yo, de momento", indica.

Acosta se muestra sorprendido de conocer la reacción de los fans de Marc Márquez y se hace una pregunta: "Entonces no sé lo que me voy a esperar cuando me metan en el box y cuando esté compartiendo equipo con él. Pero para una vez creo que no me equivoqué con lo que dije", añade.

Pedro Acosta, feliz con su año en KTM

Pedro Acosta prefiere centrarse en lo que queda de campeonato, empezando por este fin de semana en Motorland. Y ahí, tiene claro a lo que puede aspirar, así que está muy tranquilo. "Sabéis que hablo muy claro con todos y lo que pienso. En KTM fueron bastante sinceros conmigo. Este es el paquete que tenemos ahora mismo. No va a haber una revolución de aquí a final de año. Creo que cada parte está dando lo máximo que tiene. Tenemos que estar satisfechos, porque de donde no hay, no puede salir", señala.

A partir de ahí, asegura estar haciendo "buenas carreras" con lo que tiene "ahora mismo" y se está "curtiendo" para lo que le espera en los próximos años. "Solo busco sacar el 100% del paquete que tengo y en circuitos que el año pasado me costaba mucho hacerlo mejor. (...) Nosotros jugamos al final a ver cómo están los demás. Si te salen cuatro Aprilias que están imbatibles como en Silverstone, olvídate del podio. Y como te salgan cinco Ducatis, pues lo mismo. Ahora mismo hay que subirse en la moto mañana a ver cuál es nuestro 100% y, sobre todo, cuál es el 100% de los demás", reconoce.

Acosta, eso sí, se pone buena nota a la temporada y asegura que ha dado un paso adelante con respecto al pasado año. "El año pasado me caía mucho. Perdí muchos puntos por mi cuenta. Este año, personalmente, solo me he caído en la sprint de Brno, en la sprint de Jerez y en la retirada de Asen. Si tú coges todos los ceros que hice el año pasado a los que estoy haciendo ahora, he perdido más puntos, pero por cosas que no están en mis manos que por errores propios. Por ese paso adelante estoy bastante contento", avisa el piloto de KTM.