MotoGP Aragón 2026 | Horarios y dónde ver en TV el Gran Premio de Aragón en el circuito de MotorLand

La categoría reina del motociclismo regresa y lo hace en suelo español, en un trazado donde Marc Márquez es ya todo un 'Doctor'

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) llega a uno de esos circuitos que, como él mismo indica, tiene marcado en su calendario particular de competición para atacar: el Gran Premio de Aragón de MotoGP, que se disputa en el circuito MotorLand.

Hasta en siete ocasiones se ha subido Marc Márquez a lo más alto del podio de MotorLand, en las dos últimas ediciones de manera consecutiva, por lo que se puede considerar que el trazado turolense se le da muy bien al nueve veces campeón del mundo español, que se encuentra cuarto en la clasificación del Mundial de MotoGP de 2026, a 40 puntos del líder, el también español Jorge Martín.

El piloto oficial de Aprilia y campeón del mundo de 2024, apenas cuenta con una segunda posición en este escenario, precisamente el año en que logró el título, pero en esta temporada 2026, aunque sólo tiene una victoria en grandes premios, la de Francia (Le Mans), acumula tres triunfos en carreras sprint y su gran regularidad le permite sumar 240 puntos, 31 más que su compañero de equipo, el italiano Marco Bezzecchi.

Como ellos, también está cuajando una gran temporada el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), llamado a ser uno de los grandes rivales en la pelea por el título gracias a sus excelentes resultados desde mitad de la carrera hacia el final de la misma, al saber gestionar como nadie el desgaste de los neumáticos.

Ellos serán los principales rivales de un Marc Márquez que necesita recortar distancias en la tabla de puntos del campeonato para mantener sus opciones a defender el título, además de la moral alta, después de algunos resultados no demasiado esperanzadores, como el cosechado en Silverstone (Inglaterra).

En el capítulo de reapariciones destacan dos en particular, las del francés Johann Zarco (Honda RC 213 V) y el español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25), ambos tras superar un largo proceso de recuperación de sus lesiones, que volverán a subirse a sus prototipos en Motorland Alcañiz.

¿Cómo es el circuito de MotorLand?

El circuito de MotorLand se estrenó en el Mundial de MotoGP en 2010. En teoría, este será su penúltimo año como circuito titular en el campeonato: a partir de 2028 y hasta 2031 pasará a ser circuito reserva, entrando en el calendario si se cae alguna cita de las previstas. Tiene 17 curvas, 7 a la derecha y 10 a la izquierda.

Marc Márquez es el amo y señor de MotorLand, con una victoria en Moto2 (2011) y siete en MotoGP (2013, 2016-2019, 2024 y 2025). Solamente Jorge Lorenzo (2014 y 2015), Casey Stoner (2010 y 2011), Enea Bastianini (2022), Pecco Bagnaia (2021), Alex Rins (2020) y Dani Pedrosa (2011) han vencido en la clase reina más allá del #93.

Horarios del Gran Premio de Aragón 2026

MotoGP regresa a territorio español y vuelve con sus horarios más habituales.

Viernes 28 de agosto

MotoGP | FP1: 10:45 horas

MotoGP | Práctica: 15:00 horas

Sábado 29 de agosto

MotoGP | FP2: 10:10 horas

MotoGP | Q1: 10:50 horas

MotoGP | Q2: 11:15 horas

MotoGP | Sprint (11 vueltas): 15:00 horas

Domingo 30 de agosto

Warm Up MotoGP: 09:40 horas

MotoGP | Carrera (23 vueltas): 14:00 horas

Dónde ver el Gran Premio de Aragón de MotoGP 2026

El Gran Premio de Aragón de MotoGP 2026 se podrá seguir por los canales DAZN 1 (70) y DAZN 1 Bar (Movistar 149), a través de la OTT de DAZN. También se podrá ver por la plataforma DAZN y otras opciones.

Además ofrecemos la posibilidad de seguir las pruebas sobre territorio aragonés de MotoGP a través de nuestra página web, ESTADIO Deportivo, donde encontrarás toda la información de lo que ocurra en el circuito de MotorLand Aragón, con especial atención a los pilotos españoles, además de mantenerte al día todo el fin de semana de la actualidad del evento.