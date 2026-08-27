Marc Márquez recibe una gran noticia y Jorge Martín se teme lo peor: "Potencia al máximo mi pilotaje"

El de Cervera tiene muy fácil ponerse a rueda del madrileño en la tabla. Es el gran favorito en Motorland y, además, hay una baja significativa en la parrilla

El Gran Premio de Aragón es de esos que Marc Márquez tiene subrayado en rojo en su hoja de ruta de cada año. El trazado, con 10 curvas a la izquierda (de 17 que tiene en total) hacen que tenga más opciones de ganar que en otros circuitos. Él lo sabe y sus rivales también.

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Pero no solo eso, sino que también se ha producido una baja importante en la parrilla de salida que le motivará aún más, ya que con muy poco podría ponerse segundo en la clasificación del Mundial de MotoGP y perseguir aún más a su compatriota Jorge Martín.

Conviene recordar que Márquez llega a tierras aragonesas cuarto de la general con 200 puntos, 40 menos que el líder Jorge Martín (240), y por detrás de Ai Ogura (203) y Bezzecchi (209), las tres motos de Aprilia.

Sin embargo, el equipo italiano ha confirmado un contratiempo importante de última hora: el japonés no participará en Motorland.

Eso supone, sin duda, una ventaja para los tres restantes, incluso para otros como Di Giannantonio o Raúl Fernández, para distanciarse de un piloto nipón que estaba siendo una de las revelaciones de la temporada.

Aprilia comunica la baja de Ai Ogura y su sustituto

El equipo italiano emitió durante la jornada del miércoles el siguiente comunicado, explicando su lesión y quién le reemplazará en la parrilla: "Ai Ogura ha sufrido una lesión en la mano y se retira del Gran Premio de Aragón. Lorenzo Savadori será su sustituto".

"El piloto número 79 del equipo SuperFile Trackhouse MotoGP sufrió una lesión en la mano izquierda durante un entrenamiento en Japón. A su llegada a Europa, se le diagnosticó una fractura cerca del pulgar izquierdo que requiere cirugía, la cual se realizará este jueves", informan.

"El equipo da la bienvenida a Lorenzo Savadori, número 32, quien lo sustituirá en esta carrera en Aragón. Le deseamos a Ai una pronta recuperación y agradecemos a Lorenzo su disposición para sustituirlo con tan poca antelación", finaliza la nota emitida.

De esta forma, el japonés parece estar atravesando su peor momento de la temporada, ya que en Silverstone se cayó el domingo y se quedó sin sumar.

Marc Márquez avisa a navegantes

El piloto catalán irá a por todas. Y más con una oportunidad como esta. En Gran Bretaña solo pudo ser séptimo, pero en Aragón huele la victoria casi antes de empezar. Tanto que el ilerdense está confiado que acabará "mucho más cerca del grupo de cabeza".

Siete victorias en el GP de Aragón de MotoGP, cinco con Honda (2013, 2016, 2017, 2018 y 2019) y los dos últimos años con una Ducati, en 2024 y 2025, le hacen afrontar este certamen con la máxima ambición, la de conquistar los 37 puntos que hay en juego entre la sprint del sábado y la carrera del domingo.

No podrá ponerse primero, pero sí segundo. Ganando ambas carreras lo tendría prácticamente asegurado, salvo que Bezzecchi fuese segundo en ambas.

"En Aragón he conseguido muchos éxitos en el pasado, especialmente en los últimos años sobre la Ducati. Motorland es un circuito que potencia al máximo mis características y el pilotaje de nuestra moto", ha subrayado Márquez en la previa de esta cita española.

"En comparación con Silverstone y después de dos semanas más de recuperación, estoy convencido de que este fin de semana estaremos mucho más cerca del grupo de cabeza", recalca el catalán Marc, que aún mantiene molestias de la lesión en el hombro derecho que sufrió el año pasado en Indonesia, donde le derribó precisamente Marco Bezzecchi.

Marc huele un nuevo doblete y su olfato no suele fallarle mucho: "Creo que podremos luchar por las posiciones importantes, tanto en la sprint como en la carrera del domingo", finalizó el vigente campeón.