Pedro Acosta avisa a Marc Márquez en Ducati: "Por cumplir su sueño, ese rival es capaz de matar deportivamente a cualquiera"

El piloto murciano ha realizado unas declaraciones en las que ha dejado claro que no tiene amigos en el paddock ni los tendrá mientras compita. Llegará a Ducati sin presión, pero con su misma filosofía para ser campeón

Pedro Acosta está viviendo sus últimos tres meses en KTM, la fábrica con la salió campeón en Moto3 y Moto2, la familia con la que siempre soñó coronarse en MotoGP. Pero lo sueños, sueños son. Y el murciano se ha dado cuenta que, a día de hoy, está muy lejos la casa austríaca de poder ofrecerle una moto ganadora para conseguirlo.

Así las cosas, cuando Ducati descolgó su teléfono, ni se lo pensó. Se vio con el mono rojo compitiéndole el mundial a Marc Márquez. O, al menos, conquistando esa primera victoria que tanto se le está resistiendo en la categoría reina en estos dos años y medio que lleva en ella.

Los de Borgo Panigale han decidido juntar a los dos pilotos españoles el próximo curso, dos pura sangre con cuyos carácter tendrán que lidiar. Sobre todo, con el de Acosta, que siempre se ha caracterizado por no morderse la lengua hasta ahora. Eso sí, hasta la fecha siempre se ha sentido cabeza de ratón y ahora él mismo sabe que empezará siendo cola de león en Ducati.

Pese a ello, el 'Tiburón' de Mazarrón ha dejado claro en una entrevista realizada por los compañeros de Motorsport.com que llegará a la casa italiana con la misma filosofía que hasta ahora. Si ya en su día en La Revuelta se encargó de dejar claro que no tenía relación con Marc Márquez ni la quería, ahora ha vuelto a subrayar que no entiende de amistades compitiendo. El de Cervera ya está avisado.

Por otro lado, ha dejado claro que de momento se marcha en deuda con KTM: "No me voy en paz del todo. Creo que KTM ha dado todo lo que tenía en cada momento de mi carrera y en cada etapa de nuestra relación. Pero he llegado a un punto en el que necesito un nuevo reto. No quiero que esto suene a presuntuoso, pero desde que llegué a MotoGP he sido la primera KTM de la parrilla. Quizás necesito un nuevo desafío o algo que me devuelva un poco la chispa. KTM me dio la oportunidad de ganar el campeonato de Moto3 y todas las herramientas para intentar ganar el de Moto2. Si la posibilidad de hacer una moto competitiva estuviera más cerca, tal vez me habría quedado. Por desgracia, eso no es así".

Cuestionado por esa victoria que tanto se le resiste, reconoce que ha aprendido a vivir con ello este año: "El año pasado no fue fácil de gestionar. Sobre todo, porque yo seguía pensando que si no ganaba era por culpa mía. Y cuando algo es responsabilidad tuya cuesta todavía más quitarte de encima ese estrés. La persona que más me ayudó a entender que seguramente el problema no era yo, fue Carmelo Morales, mi entrenador. Él tiene otro punto de vista sobre las carreras, y eso fue clave para entender que existía una limitación clara. El problema era que le estaba pidiendo a la moto mucho más de lo que era capaz de dar, y cada vez que lo hacía acababa en el suelo. Sin ser mi estilo, llegó un momento en el que tuve que empezar a reflexionar y decir: “Vale, un top 5 no está tan mal. Y el día que seamos competitivos podremos luchar por un podio”. Principalmente, por esa razón este año estoy siendo mucho más competitivo".

Sobre las comparaciones que recibió en su día con Marc Márquez, el murciano afirma que no le perjudicaron: "No creo que eso me afectara. No soy una persona que lea demasiado sobre mí, y tengo a mi alrededor a gente que es muy sincera y que me dice las cosas a la cara. Esas expectativas han estado ahí desde el primer día; en Moto3 ya me comparaban con Marc. Creo que di un paso enorme de madurez de Moto2 a MotoGP. En mi primer año en Moto2 lo quise conseguir todo demasiado deprisa, pero me faltaba madurez. En mi primera temporada en Moto2 ya tenía en mi cabeza intentar ganar el título. En Moto3, en cambio, simplemente pensaba en ir acumulando puntos. En MotoGP he sabido gestionar las expectativas de otra forma".

Acerca del que será su nuevo compañero, también ha sido tajante: "Lo que más me ha impresionado de Marc es todo lo que ha tenido que sufrir para recuperar su corona de campeón. Hablamos de un piloto que estuvo más de una década en la fábrica más grande del mundo, ganando muchísimos títulos. Lo mucho que ha sufrido sin tener ninguna necesidad —porque ya no tenía nada que demostrar— muestra una capacidad de sufrimiento que no habíamos visto antes en él. La fuerza mental que demostró para regresar después de tantas lesiones es lo que más me impresiona de él".

Eso sí, advierte que seguirá sin tener afinidad con él: "Puede ser que me sienta como la oveja negra de la parrilla. O, también, el tipo que no sigue la tónica dominante. Entiendo que la mayoría de los pilotos sean cercanos entre ellos, y que puedas tener una conversación con cualquiera de ellos. Pero todos estamos aquí persiguiendo el mismo sueño, y es muy difícil tener una relación sincera con alguien que quiere exactamente lo mismo que tú. Por cumplir su sueño, ese rival sería capaz de matar deportivamente a cualquiera. Y, si yo no puedo ser sincero contigo, prefiero dar un paso atrás y mantener cierta distancia. Nunca he tenido amigos en el paddock, y me alegro de que así sea porque, de este modo, no tengo miramientos con nadie al adelantar".

Entre otras preguntas, ha respondido también a la presión con la que llegará al garaje de Ducati: "Sinceramente, estoy bastante contento por eso. Ahora mismo tengo muchos interrogantes sobre cómo irá. Yo no soy alguien que habitualmente señale a los demás para dejar claro que algo no es culpa mía. Puede que el año que viene pase eso, que ya no haya excusa, y que si las cosas no van bien sea por culpa mía. Eso es algo que me hace muy feliz. Soy un tío muy directo, incluso conmigo mismo, y esto solo va a traer cosas positivas para mi carrera".

Su recuerdo sobre el accidente con Alex Márquez en Montmeló

Aunque sigue inmerso en la pelea por la corona, este año le ha tocado vivir también la otra cara de la moneda. Fue con el accidente que sufrió con Alex Márquez en Montmeló, algo que le costará olvidar: "En este tipo de situaciones, cuando tienes los niveles de adrenalina tan altos, no piensas con mucha claridad. Nunca me había visto involucrado en un accidente de ese tipo. Incluso después de la carrera me era difícil recordad con detalle qué había pasado, se me habían olvidado algunas partes.

Ahora que han pasado unos meses, el murciano ya sabe lo que sucedió en aquel certamen: "Ahora tengo muy claro lo que pasó. Sabemos el riesgo que conlleva lo que hacemos, pero seguramente no fue lo más inteligente el relanzar la carrera por dos veces, porque después hubo el accidente en el que se vieron envueltos Zarco, Pecco y otros corredores. Tenemos que concentrarnos muchas veces, y es muy fácil perder el foco después de dos banderas rojas. A veces, los pilotos no pensamos con claridad o tomamos la decisión más acertada. Es verdad que el show siempre tiene que continuar, pero sin pilotos no hay show".