No hay sustituto para Marc Márquez

Pese a los problemas vividos en Silverstone, en Ducati siguen confiando plenamente en que Marc Márquez luchará por el Mundial y un ex de MotoGP avisa que, pese a la mejoría del resto, nadie se le acerca al "mejor de la historia"

En un Mundial de MotoGP en el que se pasa del mayor optimismo al pesimismo más absoluto en función de un resultado, una caída o un adelantamiento, todo lo vivido hace una semana en el Gran Premio de Gran Bretaña apuntaba a un final dramático para Marc Márquez en particular y para Ducati en general.

Se sabía que Silverstone era un 'circuito Aprilia', pero la superioridad mostrada por la marca italiana no se había visto aún esta temporada. A eso se unió el mal fin de semana de un Marc Márquez que también se vio superado por su compañero de Ducati Fabio di Giannantono y por su hermano Alex.

Di Giananntonio señaló a la superioridad de Aprilia; Alex apuntó que se estaban acercando. Y Marc Márquez siguió con el mismo mensaje que viene dando durante los últimos meses: que esa supuesta mejoría de Aprilia no le preocupa, que Ducati sigue siendo una muy buena moto y que el que tiene que mejorar es él mismo.

Ya lo dijo hace unas semanas en Brno. "Mi objetivo es construir mi futuro. Si no mejoro físicamente no voy a estar muchos años aquí. Necesito tener paciencia y centrarme en recuperarme cada vez más", afirmó entonces.

Marc Márquez insiste en que él es el problema, no Ducati

Y ahora, tras Silverstone, dejó claro que el problema de su mal fin de semana era él mismo. Si no, habría optado al podio. "Físicamente no estaba. Había riesgo de que me cayera. No tenía control sobre mi brazo derecho. En comparación a los entrenamientos, perdí la parte delantera en las curvas 1 y 9...", explicaba el mayor de los Márquez.

Tal vez por ello, no hay preocupación en Ducati y su director general, Gigi Dall'Igna, pasó página tras el gran premio y dejó claro, en su análisis postcarrera, que hay que seguir teniendo confianza en Marc Márquez.

"El dato reitera que este es un circuito duro y exigente para nosotros: vivimos un fin de semana apagado, uno del que debemos pasar página rápidamente, aun extrayendo las conclusiones necesarias. (...) No hay mucho que decir, nunca estuvimos realmente en la pelea. Desde la clasificación hasta la carrera larga, nunca encontramos un ritmo competitivo por varias razones. Y siempre nos faltaron las sensaciones adecuadas con la moto. Nada especialmente preocupante", publicó el gurú italiano.

Dall'Igna confía plenamente en la remontada de Marc

"Marc Márquez nunca pudo igualar el ritmo de los mejores, independientemente de su desafortunada sesión de clasificación, empañada por una bandera amarilla en su último intento. Por razones distintas, nuestro resultado fue totalmente diferente al de Alemania. De hecho, fue justo lo contrario. El propio Marc había advertido de que esta cita sería dura, que es exactamente como resultó. Salió fuerte y se mantuvo en posiciones de podio todo el tiempo que pudo, antes de ir perdiendo posiciones gradualmente, aunque siguió peleando con firmeza hasta que tuvo que conformarse con una carrera poco destacable, sin asumir riesgos innecesarios", añadía, respaldando la sangre fría de Marc Márquez para no encenderse y centrarse en asegurar unos puntos que pueden ser claves en el futuro.

"Seguro que llegarán días favorables. Lo importante será que estemos preparados cuando eso ocurra", advierte el directo general de Ducati Corse, quien sabe que la esperanza de ganar este año a Aprilia el Mundial de Pilotos pasa por el de Cervera. Aunque ahora esté a 40 puntos...

No es el único que confía en ello. Si fue capaz de rebajar más de 100 puntos de desventaja con Bezzecchi, ahora que llegan circuitos 'favorables', la presión puede cambiar de bando.

Miguel Oliveira sigue viéndole muy por encima del resto

Así lo asegura todo un veterano en MotoGP, recién pasado a Superbikes, y que sigue confiando en Marc Márquez, aún 'sin brazo'. "Como piloto, es el mejor de todos los tiempos", asegura el portugués Miguel Oliveira en SPEEDWEEK.com.

"Viene una nueva generación, pero ahora mismo no veo a nadie que pueda desafiar de verdad a Marc", añade el piloto luso, quien cree que, incluso cuando llegue Acosta el próximo año a Ducati, Marc Márquez seguirá teniendo opciones.

"Acosta es, para mí, el más fuerte. Es el único en el que se puede reconocer que es diferente. Diogo -Moreira- también es un gran piloto, pero no es Acosta", asegura sobre esa nueva generación, a la que aún ve lejos del mayor de los hermanos Márquez.