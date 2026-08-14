Dovizioso desnuda a Márquez ante Ducati: "Es un líder; se están dando cuenta ahora"

“Silverstone es una pista muy particular. No es la pista que te dice exactamente cuál es la situación real del año", defiende el italiano, quien avisa a Aprilia de que el nueve veces campeón del mundo es un "líder"

El expiloto Andrea Dovizioso ha analizado las claves del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, donde Aprilia dominó y al que Jorge Martín llegaba como líder de la general. Una posición que el español mantuvo tras los resultados del fin de semana.

Silverstone confirmó el dominio de Aprilia, firmando el triplete tanto en la Sprint Race como en la carrera del domingo. En su podcast 04 Bar, Dovizioso analizó lo sucedido, avisando a Aprilia de que deben “aprovechar el momento”.

El dominio de Aprilia en Silverstone no es reflejo de la realidad

“Ahora mismo Marc Márquez, que digamos que es el que más les podría molestar, está sufriendo. Y luego porque quizá en esta pista las Ducati eran un pelín inferiores, o porque él tiene limitaciones físicas, tienen que sacar los máximos puntos posibles en estas carreras. Porque después, por ejemplo en Aragón, existe la posibilidad de que Marc consiga marcar la diferencia como en Sachsenring. Así que sí, tienen que hacerlo”, dijo Andrea Dovizioso, quien tiene claro que lo vivido en Silverstone no es un reflejo real de lo que se va a vivir a lo largo del resto de la temporada.

“Silverstone es una pista muy particular. No es la pista que te dice exactamente cuál es la situación real del año, porque es extrema, es muy amplia, es exigente en todos los aspectos”, analizó el italiano, quien entiende que Silverstone ha confirmado que “una Aprilia es un poco superior a la Ducati”. “La diferencia entre las motos no es tan grande como ha parecido. Pero Aprilia ha confirmado ser más competitiva, porque sus pilotos estaban delante más fácilmente, siempre. Clasificación, sprint y carrera larga”, apostilló.

Las carreras para Marc Márquez

Dovizioso lo tiene claro y ahora llegarán carreras donde Ducati y Marc Márquez pueden marcar la diferencia, puesto que el nueve veces campeón del Mundo no lo es por casualidad: “Yo creo que Marc es un líder por su enfoque, y por eso hace sentir cómodas a las personas que trabajan con él”.

“Es lógico que le ayuda el talento, porque cuando vas rápido, cuando a ti las cosas te salen más fáciles, todo se vuelve más sencillo”, añade el italiano Dovizioso.

“Marc es un líder”, la reflexión de Dovizioso sobre Marc Márquez

Para el expiloto italiano, la capacidad de Márquez para liderar un equipo va mucho más allá de su velocidad sobre la moto. “Yo creo que Marc es un líder por su enfoque, y por eso hace sentir cómodas a las personas que trabajan con él”, explica Dovizioso, quien considera que Ducati, ahora, está comprendiendo eso.

“Marc, para mí, es un líder; pero si hablas con Ducati ahora, entienden cómo es Marc, y antes no lo veían”, afirma el italiano, quien sentencia: “Ducati se está dando cuenta ahora”.

No se trata únicamente de una cuestión de pilotaje. Dovizioso apunta a la manera en la que Marc Márquez trabaja, analiza y consigue que su entorno funcione alrededor de él. Una característica que, con el paso del tiempo, Ducati estaría valorando cada vez más.