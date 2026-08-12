Ducati y Marc Márquez se resignan a que gane Aprilia

Desde la marca italiana reconocen la superioridad de sus paisanos y apelan a la genialidad del de Cervera para arrebatarles al menos el Mundial de pilotos

¿Alguien puede ganarle a Aprilia? Es la pregunta que se hacen todos cada vez que en un Gran Premio, como en Silverstone, la marca italiana avasalla. Se olvidan cuando Marc Márquez aparece, como en Sanchsering, pero la realidad es que es claramente la marca dominante este año, por encima de Ducati, y que sólo la genialidad del catalán y las apariciones puntuales de Di Giananntonio o Alex Márquez les hacen sombra.

Había dudas sobre qué pasaría tras los primeros grandes premios, en los que dominaban claramente, pero el paso de los meses no ha cambiado el panorama. Ducati avanza, pero Aprilia también ha seguido desarrollando su moto y las novedades que llevó a Silverstone son la mejor muestra de que ha apostado todo a este año, en el que tres de sus pilotos (Jorge Martín, Marco Bezzecchi y Ai Ogura) ocupan las tres primeras plazas del campeonato del mundo.

Tal es la ventaja que ni en Ducati lo ocultan. Di Giananntonio, que el próximo año correrá precisamente ahí, admite que la Ducati va a un paso por detrás todo el año. "Aprilia empezó a hacer un gran trabajo a partir de la segunda mitad de la temporada pasada y ahora podéis ver a sus cuatro pilotos siempre delante. Nosotros solo hacemos alguna aparición entre ellos, pero en este momento estamos un paso por detrás", admitía el domingo.

'Diggia' reconocía que Silverstone era un 'circuito Aprilia', pero que, incluso en los trazados que no lo son, siempre están ahí delante. "Aquí la diferencia ha sido grande, pero en estos doce Grandes Premios nosotros no hemos conseguido nunca tener una ventaja así. Eso significa que son mejores", sentenciaba.

Pol Espargaro comparte con Di Giananntonio la superioridad de Aprilia

Pol Espargaró, comentarista de DAZN, que en el Gran Premio de Gran Bretaña corrió con KTM y se metió en los puntos, destacaba sobre este debate que Aprilia, incluso, sigue mejorando su moto y eso le permite ganar con autoridad, como lo hizo en Silverstone.

"Hemos visto incluso los alerones, esos pequeños spoilers que tiene Jorge Martín. Esa carga aerodinámica, además, que llevan en comparación a las otras motos de su misma fábrica. Aquí han aumentado incluso ese downforce, esa fuerza que empuja la moto hacia el suelo para mantener esa estabilidad que tanto es necesario en un circuito como Silverstone. Han sido más competitivas y rápidas que el año pasado, pero también mucho más rápidas que Ducati, que quizás al verse obligados a incrementar esta velocidad también han perdido mucho agarre, han quemado los neumáticos al igual que también las otras fábricas y han consumido esos compuestos mucho más rápido", explica el catalán, que achaca a eso los problemas de degradación que han tenido en Ducati y que han afectado especialmente a Marc Márquez.

El menor de los Espargaró coincide con Di Giannantonio en que la superioridad no sólo se ve en estos circuitos que le favorecen. "En todos los circuitos han sido mucho mejores, también en los que no eran tan competitivos. En los circuitos que eran más competitivos, como aquí en Silverstone, con las curvas rápidas, cambios de dirección, moto estable... han sido más competitivos que nunca", reconoce.

Álex Márquez cree que Ducati se está acercando

El que no está del todo de acuerdo y cree que, pese a que Aprilia está por delante, Ducati está mucho más cerca es Álex Márquez. De hecho, el menor de los hermanos de Cervera habría logrado el podio en Silverstone si no hubiera cometido un error que le regaló en bandeja el tercer puesto a Bezzecchi.

"Creo que, si lo comparas con el principio del año, la diferencia es mucho menor", avisa Álex y pone de ejemplo, curiosamente, Silverstone, donde las Aprilia lograron su primer triplete del año. "Sobre todo en circuitos como este, donde Aprilia siempre ha sido súper, súper rápida. Así que creo que nos estamos acercando cada vez más. Estamos haciendo un trabajo realmente fantástico en Ducati. (...) Hemos mejorado mucho la moto y, poco a poco, a medida que vamos entendiendo los puntos fuertes que tiene, creo que podemos sacar todo su potencial. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Sinceramente, antes de la carrera de aquí, esperaba que Aprilia tuviera más ventaja, así que estoy contento por ello", sorprendía Alex Márquez.

Massimo Rivola sigue pendiente de Marc Márquez

Ante esto, había que preguntar en Aprilia si piensan lo mismo y, aunque su CEO, Massimo Rivola, se mantiene cauto y, aunque avisa que en Motorland llega un 'circuito Márquez', sí tiene que admitir el potencial de su marca este año.

"Creo que hay circuitos que se adaptan más a nuestra moto y otros que se adaptan más a la Ducati, pistas que se adaptan más a ciertos pilotos... y creo que estamos muy igualados", avisa moderado.

Sin embargo, Rivola rompía una lanza por los suyos por todo lo que han avanzado desde el inicio del pasado año. "Llegar a este nivel es una especie de recompensa para la gente de la fábrica, porque antes la diferencia era mayor. Creo que Fabiano -Sterlacchini- y toda la gente de Noale merecen un gran reconocimiento", estima.

El CEO de Aprilia, no obstante, no se fía y señala que el próximo gran premio, en Alcañiz dentro de dos semanas, puede dejar claro lo que va a pasar de aquí a final de temporada. "Sabemos que Aragón es un circuito de Marc. Creo que Aragón puede darnos una idea de quién será el verdadero candidato al título de cara al futuro, aunque quedan 370 puntos en juego. Así que todavía son demasiados", añade.

A eso se agarran en Ducati y a un Marc Márquez al que ven como el único capaz de cambiar el panorama y, al menos retener el Mundial de pilotos. El de equipos ya lo dan por perdido con el poderío de las Aprilia y de su equipo satélite.