La situación de Marc Márquez da miedo: "Sabemos que estará en modo ataque, como dice él"

Sus rivales no lo descartan, más aún cuando esta dolido y llega a Motorland, un circuito en el que ha dominado históricamente

Marc Márquez llevaba a la defensiva desde el viernes en el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP que se ha celebrado este pasado fin de semana en Silverstone. Después de que el jueves asumiese que todos le daban como favorito a revalidar el campeonato del mundo en el arranque de la segunda parte de la temporada, tras la Práctica dejó muy claro que las Aprilia seguían un paso por delante y que su aspiración este fin de semana era alcanzar un Top-5 al que nunca pudo optar.

La degradación de los neumáticos le mandó a la novena posición en el Sprint. Y, en la carrera, sólo pudo luchar por la sexta plaza, aunque acabó cediéndola ante el mayor empuje final de Di Giannantonio.

Ante eso, Marc Márquez era claro y se culpaba a sí mismo y a sus problemas en el brazo que le impiden rendir al 100%, asumiendo que la Ducati está más cerca de lo que parece las Aprilia. La diferencia con las otras Ducati soy yo. Y eso hay que aceptarlo. Lo que debo intentar mejorar es la resistencia del hombro", reiteraba tras la carrera del domingo.

Pese a que trataba de ocultarlo, Marc Márquez no podía evitar ser pesimista. "Hoy siento que no me fue posible luchar con los demás. No luché, así son las cosas. He luchado suficiente durante mi carrera deportiva. Lucharé cuando me encuentre bien. Pero, si no te encuentras bien, quiero mantenerme sobre la moto", indicaba para explicar su forma de correr conservadora, tan poco propia en él.

En Ducati asumen la superioridad de Aprilia

El pesimismo del mayor de los Márquez no es compartido por el resto del 'paddock'. Los pilotos de Ducati reconocen que la Aprilia está claramente un paso por delante. Pero también lo ha estado toda la temporada.

Y tanto los de Aprilia como el resto no creen que Marc Márquez haya tirado la toalla. Y creen que puede ser el único que este año pueda batir a los de Noale. "Yo creo que ha ido reservándose durante toda la carrera y ese no es el Marc que conocemos. Él es un tío explosivo, rápido, eléctrico...", señala el también comentarista y ayer piloto de KTM Pol Espargaró, quien cree que si no hubiera tenido esos problemas de degradación durante el fin de semana se habría visto un Marc Márquez muy diferente.

Aprilia teme el resurgir de Marc Márquez

Menos dudas tienen en Aprilia, donde ya avisan que en Aragón se verá a otro Marc Márquez. "Es un circuito en el que Marc es rapidísimo y siempre ha dominado. Sabemos que estará en modo ataque, como dice él. El año pasado, aparte del error en la clasificación, había tenido un ritmo muy bueno. No soy capaz de predecir el futuro...", indicaba el siempre comedido Marco Bezzecchi, que ha señalado a Marc Márquez como el gran rival aún cuando lo tenía a más de 100 puntos.

Más claro aún parece tenerlo su jefe, el CEO de Aprilia, Massimo Rivola. "Aragón creo que es un circuito muy de Marc. Los otros dos -Misano y el Red Bull Ring-, muy de Ducati", afirma en lo que les llega ahora. Sin embargo, tras la exhibición de Silverstone, Rivola llega con mucha confianza. "Creo que Aprilia ha demostrado desde mediados del año pasado que empieza a llevarse bien con muchas más pistas que en el pasado. Y con dos pilotos así y con un equipo tan unido y en forma, no quiero decir que no le tengamos miedo a nadie, pero desde luego nos la jugaremos hasta el final", advierte el italiano.