Rafa Jodar, el enemigo público número uno

El tenista madrileño, con apenas unos meses como profesional, ya tiene que gestionar los ataques sobre su persona, que crecen cuando se dan situaciones como las de su partido con Shapovalov, donde tuvo que parar el encuentro por dos veces por sus zapatillas

Cuando alguien tiene mucho éxito, de la misma forma que le llegan los fans, aparecen los 'haters'. Y el que es nuevo en ello no siempre sabe encajar lo segundo o, al menos, no sabe cómo afrontarlo. Sobre todo si esa persona carece de experiencia o es joven.

Rafa Jódar parece tenerlo superado todo. Y eso que sólo tiene 19 años. Ya lo advirtieron tanto el director del Mutua Madrid Open, Feliciano López, como el también extenista Alex Corretja. Es increíble cómo está afrontando el de Leganés su salto a la fama. En apenas un mes pasó de ser un desconocido a estar con el foco del tenis español puesto completamente en él. Sobre todo porque tuvo que asumir el protagonismo que siempre acaparaba Carlos Alcaraz.

Jódar no sólo lo ha asumido, sino que ha demostrado estar preparado para afrontar la presión. Desde entonces ha ido rompiendo una barrera detrás de otra y ya está a un paso de situarse entre los diez mejores tenistas del mundo.

Jódar gana enemigos a la misma velocidad que fans

Sin embargo, la fama y los triunfos, como decía, traen sus detractores. Y Jódar se los ha ganado a la misma velocidad que sus victorias han engordado su casillero de puntos.

Todo lo vivido en Cincinnati la pasada madrugada es sólo una muestra más de lo que tendrá que aguantar. Tuvo un intercambio de palabras en la red con Denis Shapovalov, que le recriminó que parara el partido por dos veces en el tercer set para cambiarse las zapatillas. Pero sabiendo los precedentes del canadiense, casi se podía decir que eso fue una charla amistosa y que entendió la explicaciones.

"Es una situación que no puedo controlar, sinceramente. Se me rompieron los cordones y necesité tiempo para poder preparar unos nuevos. Intentaré tener unos cordones preparados para el próximo encuentro u otras zapatillas, y así reduzco el tiempo de parón en caso de que me suceda lo mismo", señaló el madrileño tras el partido, en el que llegó a remontar un 1-5 en esa tercera manga y a salvar una bola de partido.

No hizo falta que explicara nada, para que las redes empezaran a atizarle. No es la primera vez. Entre otras, antes ya fue acusado de empujar a un recogepelotas en Roland Garros. Pese a que se demostró que no había ocurrido. También tuvo un percance con Pablo Carreño en Wimbledon. Aunque la culpa de todo ello era del árbitro. Y en ésta, concremante, Shapovalov protestó al árbitro del encuentro disputado en Cincinnati y éste le dejó claro que lo que estaba haciendo Jódar está dentro del reglamento.

Djokovic y Nadal, entre los más 'odiados'

Jódar se ha convertido en el 'nuevo Djokovic' o el 'nuevo Nadal', al que por unos u otros motivos, eran víctima de campañas reiteradas en las redes sociales contra sus personas. Aparte de encendidos debates entre seguidores de uno y otro, algo que sí parece más normal.

Curiosamente, son los dos tenistas con más Grand Slam de la historia. Y si lo lograron fue, entre otros motivos, porque esos ataques no les afectaron.

Jódar ha sabido solventar de momento todo lo nuevo que le ha llegado. Tanto lo bueno como lo malo. De cómo lo gestione en el futuro dependerá su carrera. Ahora todo es positivo. Llegarán los momentos malos. Y ahí es cuando esos 'haters' que ya se están dejando ver aparecerán con más fuerza.