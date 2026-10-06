Pedro Delgado y la importancia del fallecido Ángel Arroyo: "A los españoles nos consideraban ciudadanos de segunda, no sólo en el deporte"

El campeón del Tour de Francia de 1988 se ha mostrado muy triste por el fallecimiento del que fue su compañero de equipo, desvelando la enfermedad que padecía, y ha señalado que el ciclista de El Barraco (Ávila) fue vital para sus triunfos, los de Miguel Indurain y todos y cada uno de los que han llegado en los últimos años

El ciclismo español sigue de luto por la muerte de Ángel Arroyo quien fuera ciclista durante los años 80 y que es recordado, principalmente, por su segunda posición en la clasificación general del Tour de Francia de 1983. Un podio que fue clave y muy importante ya que inspiró a otros ciclistas españoles que luego ganaron y dominaron el Tour de Francia como fueron Pedro Delgado, Miguel Indurain o Alberto Contador. Ha sido Perico Delgado, en Teledeporte, quien ha explicado lo fundamental que fue el ciclista nacido en El Barraco (Ávila).

Pedro Delgado, triste por el fallecimiento de Ángel Arroyo

Pedro Delgado ha desvelado que no se pudo hacer nada por Ángel Arroyo quien ha fallecido a los 70 años.

"Con mucha tristeza. Estuve con él la semana pasada y no se enteraba porque tenía un tumor cerebral muy extendido dentro y que no había nada que hacer más que esperar este desenlace lamentable que ha sido esta madrugada", explicó el exciclista y ahora comentarista de ciclismo en RTVE.

La importancia de Ángel Arroyo en el ciclismo español según Pedro Delgado

A continuación, Pedro Delgado señaló la importancia de Ángel Arroyo en el ciclismo español, siendo su actuación en el Tour de Francia de 1983 fundamental para dar un paso adelante en una prueba a la que se tenía mucho respeto. "Él fue un pionero. Fue un punto de inflexión de un ciclismo que habíamos pasado con Bahamontes, con Luis Ocaña y luego José Manuel Fuente, pero habíamos perdido protagonismo a nivel internacional y fue en ese Tour de Francia del 1983... por ese empeño que nuestro director José Miguel Echavarri tenía... de que había que ir al Tour porque nadie quería ir, no quería ningún equipo español ir allí, pues convenció a la organización, a ASO, para que fuésemos invitados y llegamos allí con las orejas gachas, con la sensación que en qué lío nos hemos metido y con el objetivo de llegar a París".

Tan bien lo hicieron Ángel Arroyo y los otros españoles que hasta sus rivales los felicitaron. "Pues bueno, la verdad que fue un Tour increíble donde Ángel Arroyo y a la etapa del pavé estuvo delante, en el velódromo sufrió una caída, luego la crono larga, Julián Gorospe hizo una gran actuación, luego llegó la montaña a los Pirineos donde yo acabo segundo detrás de Robert Millar y luego llegó yo creo que el gran momento, esa victoria de Ángel Arroyo en la cronoescalada de Puy de Dome y donde yo he comentado a más de uno hoy que me ha llamado pues recordar Peter Post. Un holandés alto, serio, bastante distante con todo el mundo y coincidíamos ese día en el hotel con ellos y el tío se levantó a felicitar a Ángel, a mí, a José Miguel, a todos los corredores y José Miguel Echavarri nos hizo una reflexión, que yo lógicamente era un niño, no había tanta información como hoy en día, dice... 'pero ¿os habéis dado cuenta quién ha venido a saludar o no? Sí, este tío, el asqueroso este del Peter Post, dice, este es Dios, o sea, se ha rendido a lo que estábamos haciendo los españoles a nivel de competición de rival a lo que hemos hecho en este Tour de Francia'".

Pedro Delgado aseguró que ese segundo puesto de Ángel Arroyo en el Tour de Francia de 1983 sirvió para que el ciclista español se quitara todos los complejos. "Y luego llegó ese segundo puesto de Ángel Arroyo detrás de Fignon en París y fue un punto de inflexión, digo, porque sobre todo, en esos años, el ciclismo en España lo vivíamos a nivel nacional, salir fuera nos daba miedo, creíamos que no teníamos opción, yo siempre cuento lo mismo, nos consideraban ciudadanos de segunda, no sólo en el deporte, en líneas generales, quitando el fútbol pero sí en otros deportes, ciudadanos de segunda; y a nivel laboral y todo eso también".

De hecho, el exciclista afirmó que los éxitos de Miguel Indurain, el suyo propio o el de Alberto Contador no se entienden sin ese Tour de Francia de Ángel Arroyo. "Y este, vamos a decir, triunfo, segundo puesto de Ángel Arroyo, esa buena actuación y buen sabor de boca que dejamos, fue un cambio de inflexión, yo creo que al nivel del ciclismo, porque luego pude afortunadamente ganar ese Tour donde Arroyo era parte de mi equipo como Miguel Induráin, pero luego también a nivel social sufrió la gente una sensación de, oye, que aquí fuera, al norte de los Pirineos también hay vida para los españoles, para poder presumir y yo creo que final de un ciclo y comienzo de otro, del cual todavía seguimos heredando, pues con esos triunfos de Miguel Indurain, de Contador, de Carlos Sastre, de Pereiro, de Valverde, esa generación increíble de corredores que hemos tenido a lo largo de estos años".