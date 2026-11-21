La vuelta a la competición tras el parón internacional añade incógnitas a un partido que, como siempre, va mucho más allá de la clasificación

Sevilla y Betis vuelven a cruzar sus caminos en un derbi que no entiende de clasificaciones ni de favoritismos. Los verdiblancos llegan desde la zona Champions; los nervionenses quieren hacer valer el factor Sánchez-Pizjuán. Noventa minutos para la rivalidad, el orgullo y algo más que tres puntos. Pero el partido se juega desde ya en la capital hispalense ¡Arrancamos la previa de El Gran Derbi!

¡Buenos días y bienvenidos a la gran fiesta del fútbol sevillano! Nervión ya se prepara para una de esas citas que se viven con el corazón acelerado, en las gradas, en las casas y en cada rincón de la ciudad. La cual le acercamos, estén donde estén, en ESTADIO Deportivo .

Mucho que contarles desde ya. Recuerden que el partido es a las 18:30 horas, pero las aficiones están desde las 12 animando a sus equipos. Las dos hinchadas han quedado en los respectivos hoteles de concentración para que los futbolistas sientan su aliento desde bien temprano.

El duelo cainita podrá verse por plataforma de pago, más concretamente DAZN LaLiga, en el dial 55 en Movistar y el 113 para los clientes de Orange.

A partir de las 18:30 horas , el balón dictará sentencia. En ESTADIO Deportivo te contamos todo lo que suceda antes, durante y después del partidazo.

La ciudad vuelve a partirse en dos y Nervión se prepara para ser el epicentro de una rivalidad que no entiende de pronósticos. Sevilla y Betis se ven las caras en el primer Gran Derbi de la temporada, con mucho más que tres puntos en juego y con dos equipos que, además, llegan instalados en puestos europeos.

Así, el mejor once de partido según la IA es : Álvaro Valles; Juan Iglesias, Gabriel Suazo, Bartra, Kike Salas; Marc Roca, Fofana, Antony, Abde, Isaac Romero y empate entre Stassin y Parrott

Cabe remarcar la máxima igualdad. El Sevilla FC vencería en cinco de las 11 casillas de esta particular quiniela; el Real Betis se impone en los otros cinco y en el duelo directo restante se puede decir que hay un decepcionante empate técnico entre los '9', Lucas Stassin y Troy Parrott.

Según la IA, los tres mejores futbolistas de El Gran Derbi están en el Real Betis: Álvaro Valles, Marc Bartra y Ez Abde.

Como curiosidad en la previa, ESTADIO Deportivo ha contado con la inestimable colaboración de Olocip by Plexus Sport , que ha puesto su Inteligencia Artificial para enfrentar Uno contra Uno a los teóricos titulares para ver quién tiene mejor once.

Baja dolorosa, regreso esperado y normalidad con Lo Celso en la lista del Betis para el derbi contra el Sevilla

Como el utrerano, también queda fuera de la convocatoria Morante y regresan el Cucho Hernández y Riquelme.

Hay ausencias que duelen más por lo que significan que por lo que suponen sobre el césped. Para Dani Ceballos , este derbi era mucho más que un partido: era una de esas citas que llevaba nueve años esperando desde que se marchó del Betis rumbo al Real Madrid. Volver a vivir un Sevilla-Betis con la camiseta verdiblanca era uno de los alicientes de su regreso, pero una inoportuna lesión le ha arrebatado ese momento. El Gran Derbi tendrá que esperar para él.﻿

"Marqué más goles con el Betis, pero sin duda este fue mucho más importante, al eterno rival, en su campo. Hay gente que no se acuerda de los otros tantos del partido, pero yo sí, marcaron Alexis y Alfonso".

Tomás Olías y su gol histórico en el derbi con el Sevilla: "Cuando ganamos 0-3, Lopera nos esperaba en el campo del Betis con un jamón y un queso"

Tomás Olías, que pasó a la historia bética por su famoso tanto en el 0-3 de la 96/, rememora en ESTADIO Deportivo un momento que le recuerdan constantemente, y la desconocida reacción de Lopera, a la vez que se moja con un pronóstico para el derbi del sábado.

El Gran Derbi también tiene sus propias historias cruzadas. Esta vez, con dos protagonistas que conocen bien las dos orillas de la rivalidad. I sco y Dani Ceballos afrontan la cita con la camiseta del Betis, pero ambos saben lo que significa haber pasado por el otro lado. El malagueño tuvo un breve capítulo en el Sevilla en 2022 antes de convertirse en uno de los referentes verdiblancos, mientras que el utrerano regresó este verano a Heliópolis después de nueve años en el Real Madrid. Dos trayectorias diferentes, un mismo destino y un derbi que vuelve a juntar sus caminos con el pasado como ingrediente añadido.

El Gran Derbi no entiende de disciplinas ni de calendarios. Cuando Sevilla y Betis se enfrentan, la rivalidad traspasa las gradas y alcanza también a otros deportes. Hay deportistas que han mostrado públicamente sus preferencias por uno u otro equipo, pero pocos viven esta cita con la pasión de quienes llevan el sentimiento sevillista o bético desde la cuna. Es el caso de Juan Andreu y Pablo Martínez , dos referentes del deporte de la ciudad que han atendido a ESTADIO Deportivo para hablar del duelo de este sábado, defender sus colores y, por supuesto, mojarse con un pronóstico .

"Luis García Plaza, técnico del Sevilla FC, vivirá este sábado su primer Gran Derbi hispalense contra el Betis. Un duelo de rivalidad cainita en el que, como todos saben en la ciudad de Sevilla, hay mucho más que tres puntos en juego. Algo de lo que ha tomado buena nota su homólogo en el banquillo verdiblanco, el chileno Manuel Pellegrini, quien ha ganado dos de sus últimos tres partidos de liga frente al Sevilla y empatando el otro, después de no haber conseguido imponerse en ninguno de los otros diez anteriores que había disputado -seis empates y cuatro derrotas-".

Esto es solo un fragmento, la tienes completa en nuestra web.

La redacción de ESTADIO Deportivo lleva trabajando a destajo toda la semana para ofrecer la mejor información sobre el Gran Derbi sevillano. Entre las muchas piezas publicadas no faltan las opiniones de nuestros expertos, como esta de Alejandro Sáez que se titula "No es derbi para García Plaza"

Como hemos dicho, Dani Ceballos no podrá estar en el Gran Derbi, pero el utrerano se ha mostrado muy emocionado esta mañana a las puertas del hotel de concentración del equipo, donde la plantilla ha salido a saludar a la afición.

ESTADIO Deportivo ha salido a la calle para conocer como viven sevillistas y béticos las horas previas al encuentro. Y, como no podía ser de otra manera, cada uno barre para casa.

"La diferencia es que no es solo un partido. En Sevilla es muy especial porque, cuando hay derbi, todo el mundo lo sabe. Es como si la ciudad se parara por el derbi. La gente solo habla del derbi durante toda la semana: vas a hacer tus compras y te hablan del derbi; vas a entrenar y te hablan del derbi. Creo que es un ambiente muy diferente al de un gran partido, pero va a estar bien este año", recordó con emoción en una entrevista reciente con ESTADIO Deportivo.

Badé se acuerda del Sevilla antes del Derbi: "Hay que ganarlo sí o sí, confío en mi equipo"

Hay futbolistas que se marchan de Sevilla , pero se llevan el derbi para siempre. Loïc Badé es uno de ellos. El central francés, que encontró en Nervión mucho más que un club durante su etapa como sevillista, sigue sintiendo de cerca una rivalidad que le marcó. Y no es para menos: durante su estancia en la capital hispalense descubrió que el Sevilla-Betis trasciende lo que sucede sobre el césped y se mete de lleno en la vida cotidiana de toda una ciudad. Una experiencia que le dejó huella y que todavía recuerda con especial cariño.

Antonio Adán se moja antes del Gran Derbi: "Antes dije que ganaba el Betis sí o sí"

"Son partidos especiales. Sabemos que la ciudad los vive de una forma especial. Durante las semanas se habla muchísimo de esos partidos. Además, con ese aliciente de ir al campo rival y poder ganar, quedan para siempre. Siempre digo que quedamos eliminados de la eliminatoria de Europa League, pero uno de mis primeros partidos aquí en el Betis fue esa eliminatoria contra el Sevilla. Poder ganar allí, en su campo, hace que sean partidos especiales y que se recuerden para siempre".

Otro ex que ha atendido a ESTADIO Deportivo en la previa del derbi sevillano ha sido Antonio Adán , quien ve al Betis "francamente bien para afrontar ese partido y para poder ganar, que es lo que todos queremos".

Antonio Sánchez Cabeza , más conocido como Toni, canterano del Betis y que llegó a debutar con el primer equipo, ha escrito "Pocilga on tour" en sus redes sociales antes de ir a ver el derbi sevillano en el Pizjuán.

Guardado pone picante con 'el derbi del palo': "Estábamos discutiendo en el vestuario el árbitro, Lopetegui y Pellegrini... Y yo, que estoy loco, agarré el palo"

El famoso 'derbi del palo' vuelve a escena y Andrés Guardado ha decidido echarle más leña al fuego . El mexicano ha contado cómo se vivió aquella tensa discusión en el vestuario, con el árbitro, Lopetegui y Pellegrini presentes, y ha desvelado el gesto que protagonizó al escuchar que se cuestionaba si Joan Jordán podía continuar jugando. Pero su relato no se queda ahí: también vuelve a señalar a Monchi y reabre una polémica que sigue levantando ampollas entre sevillistas y béticos. ¿Fue una reacción de calentón o una provocación que sobró? El debate está servido.

Hay partidos que no entienden de dinámicas ni de pronósticos, y el Sevilla-Betis es uno de ellos. El Ramón Sánchez-Pizjuán acoge este sábado el primer Gran Derbi de la temporada, con dos equipos bien situados en la clasificación, pero con realidades diferentes. Los verdiblancos llegan desde la cuarta plaza, con 26 puntos, mientras que los nervionenses son sextos, con 18.

Manuel Pellegrini vuelve a Nervión al frente de un Betis que atraviesa un buen momento y que ya sabe lo que es llevarse el triunfo del estadio sevillista. La pasada campaña lo hizo por 0-2, con una actuación convincente. El chileno, que afronta su séptima temporada en el banquillo verdiblanco, conoce perfectamente la dimensión de un encuentro que nunca se reduce a los tres puntos, aunque en ocasiones se empeñe en decir lo contrario.

Enfrente estará un Sevilla que ha ganado en organización y compromiso desde la llegada de Luis García Plaza al banquillo. Los nervionenses, sin embargo, quieren recuperar el impulso de jornadas anteriores y encontrar en el Gran Derbi el escenario perfecto para dar un paso adelante.

Hasta siete sevillistas han estado con sus selecciones durante este parón y Gabriel Suazo, después de un largo viaje desde Chile, apenas pudo ejercitarse con sus compañeros este viernes. García Plaza debe decidir también si mantiene dos delanteros o refuerza el centro del campo con un tercer futbolista. Isaac Romero, Lucas Stassin y Robbie Ure están disponibles.

Las bajas sí suponen un problema para el técnico madrileño. Marcao y Miguel Sierra continúan fuera, mientras que Alfon y José Ángel Carmona se perderán lo que resta de temporada por sendas lesiones de gravedad.

Por su parte, Pellegrini recupera a Facundo Bernal y Cucho Hernández, pero no podrá contar con Dani Ceballos, que no ha superado sus molestias. El Betis buscará hacerse dueño del balón con Isco como principal referencia creativa, acompañado por Marc Roca y Fornals. En ataque, Cucho y Troy Parrott pugnan por el puesto de delantero centro, mientras Antony y Aitor Ruibal son las opciones para la banda derecha.

Con todo preparado, el derbi vuelve a poner a la capital hispalense frente a frente.