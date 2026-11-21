ESTADIO Deportivo ha podido charlar con una de las piezas angulares del último ascenso del Betis, como fue Antonio Adán, que dejó sus sensaciones antes de un derbi que conoce muy bien; llegando a vivir el famoso 3-5 y el Euroderbi

Llegó el momento de la verdad, el que mucha gente desea (o no) que se produzca. Este sábado, a las 18:30, se disputará en el Ramón Sánchez-Pizjuán uno de los partidos más importantes del campeonato nacional de Liga: el derbi sevillano que enfrentará al Real Betis y al Sevilla FC. La primera ronda, que se jugará en el feudo sevillista, servirá para medir la situación de los dos equipos sevillanos, que llegan con una buena dinámica liguera, aunque con realidades muy distintas. La nota positiva la pone la entidad de Heliópolis, que vive uno de los años más importantes de su historia.

Regresar a la Champions League y hacerlo con un gran papel, como está haciendo, es la prueba inequívoca de que se están haciendo las cosas bien en la entidad verdiblanca, algo que hace unos años parecía una utopía. Ahora que se utiliza el estreno del nuevo GTA como vara del tiempo, la última vez que se estrenó la anterior edición del juego, el equipo estaba a las puertas de vivir un nuevo descenso y todo lo que eso supondría para la entidad. Ahora la situación es distinta y, en ESTADIO Deportivo, hemos podido hablar con una de las piezas angulares de aquel último ascenso: Antonio Adán. En un acto de firmas, organizado por Movistar y LaLiga, el guardameta ha analizado este encuentro para este medio.

Antonio Adán, en su entrevista en ED / ED

Las buenas sensaciones del Betis antes del derbi

Una de las cuestiones obligadas era saber cómo veía al Betis actual, comandado por Pellegrini. "Lo veo realmente bien. Al comienzo del verano ves noticias que no te gustan, con ciertas dudas sobre el mercado, etc. Pero la realidad es que lleva años con una estabilidad muy grande, con muchas clasificaciones para Europa, que es muy importante para la estabilidad del club. Tiene un entrenador que ya lleva mucho tiempo aquí y que ha ayudado a crecer a este club. Lo veo francamente bien para afrontar ese partido y para poder ganar, que es lo que todos queremos".

Adán, en un derbi frente al Sevilla / IMAGO

Euroderbi, ambiente especial...

"Son partidos especiales. Sabemos que la ciudad los vive de una forma especial. Durante las semanas se habla muchísimo de esos partidos. Además, con ese aliciente de ir al campo rival y poder ganar, quedan para siempre. Siempre digo que quedamos eliminados de la eliminatoria de Europa League, pero uno de mis primeros partidos aquí en el Betis fue esa eliminatoria contra el Sevilla. Poder ganar allí, en su campo, hace que sean partidos especiales y que se recuerden para siempre".

Antonio Adán, en un encuentro con el Betis / IMAGO

"Durante toda la semana hay momentos especiales. Bajar al supermercado y que la cajera te meta ese aliciente de ganar. Esos días previos, en los que suele ir la afición a la ciudad deportiva para darte ese último empujón. El camino del hotel al estadio. Cada uno de los aficionados vive el partido. Todo eso hace que este día sea realmente bonito".

¿Una porra del derbi?

Muchos son los protagonistas que suelen mojarse en un pronóstico, por lo que le tocaba el turno a Antonio Adán de ello. "Antes dije que ganaba el Betis sí o sí. Daba un resultado de 1-3. Esperemos que así sea. ¿Un goleador? No, no me atrevo. Quien sea, que gane el Betis".