ESTADIO Deportivo ha podido charlar, en el día de su retirada, con el guardameta madrileño que tanta importancia tuvo en el conjunto verdiblanco en el último ascenso a Primera División

Hay futbolistas que tienen grandes carreras y, sin lugar a duda, uno de los que podrá lucir de eso es Antonio Adán. El portero madrileño comenzó teniendo protagonismo en uno de los mejores equipos del mundo, como es el Real Madrid. Tras una infructuosa experiencia en Italia, acabó aterrizando en el Real Betis en un año malo para la institución, como fue el del descenso a Segunda División. A pesar de ello, pudo gozar de la oportunidad de devolver al conjunto verdiblanco a Primera y de mantenerse algunos años más en la portería bética. Tras pasar por Atlético de Madrid y Sporting de Portugal, su última aventura acabó siendo en Irán para poner punto y final a su periplo como jugador profesional.

Antonio Adán, en un encuentro con el Betis

En la mañana de este miércoles, el guardameta ha anunciado su retirada en redes sociales en un emotivo vídeo donde ha tenido recuerdos para todos sus equipos, estableciendo ese punto y final en esa aventura exótica en Irán. ESTADIO Deportivo, en un evento de firmas organizado por Movistar, ha podido hablar con el portero, que también es uno de los embajadores de LaLiga. Sobre ese momento de la retirada, y el decidir que era el momento idóneo, ha querido hablar en este medio.

Las palabras de Adán sobre su retirada en ESTADIO Deportivo

Siempre es complicado elegir el momento para poder tomar esta decisión, aunque muchos futbolistas suelen explicar que esa señal llega pronto. En este caso, Adán sabía que era la ocasión debido a diversas circunstancias, dándole importancia a ese factor familiar. "Primero, contento por estar aquí esta semana de derbi y luego también orgulloso del cariño recibido después de anunciar la retirada. Después de pensarlo mucho, creo que llega el momento de estar más tiempo con la familia y disfrutar de otras cosas del mundo del fútbol que también son importantes. Ya venía tiempo dándole vueltas y creo que era el momento adecuado".

Antonio Adán, con ESTADIO Deportivo / ED

Una de las cuestiones era si tuvo que pensar mucho el decidir este movimiento. "Ya lo tenía claro. Antes del último año de mi aventura por Irán, ya sabía que podía ser el último año. Fui allí un poco por compromiso con el entrenador, que era portugués, que le conozco hace tiempo y porque también era un club grande dentro de Asia. Esa experiencia de conocer más allá de lo que conocía hasta ahora. A partir de ahí tenía la decisión con la familia tomada de ya no moverme de Madrid, de estar con ellos, de disfrutar tiempo con ellos y con los amigos. Con la gente que cuando estás liado en el mundo del fútbol no puedes aprovechar tanto", declaró el guardameta madrileño.

De esta forma, pone punto y final el portero madrileño a una historia que, en su conjunto, ha sido más que especial. En el caso bético, tuvo la oportunidad de ser una de las personas más relevantes de ese último ascenso y que permitió ir poniendo las primeras piedras de un proyecto que años después ha dado sus frutos, tal y como se puede ver ahora con el equipo viviendo un año mágico de Champions League.