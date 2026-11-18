El CEO de esta novedadosa plataforma tecnológica de coleccionismo de cromos de fútbol digital, nos cuenta como los clubes de LaLiga cada vez buscan más una experiencia personalizada, pensando en sus seguidores, y también nos habla de su pasado, presente y futuro...

Collectibol ha llegado para quedarse. Esta novedosa forma de coleccionar cromos de fútbol de forma digital ha convencido ya a casi medio millón de usuarios que a diario disfrutan de las ventajas y premios que ofrece esta plataforma tecnológica que ha transformado el modelo tradicional de coleccionismo.

En apenas dos años de vida, Collectibol cuenta ya con 11 clubes con los que trabaja exclusivamente, y los que están por venir según nos cuenta en ESTADIO Deportivo su CEO, Nicolás Benhamou, quién ya nos acercó una de las originalidades de este proyecto, las famosas cartas 'Aura'.

Pero detrás de Nicolás hay mucho más, el trabajo de 14 personas que han llevado a Collectibol a facturar en este 2026 casi cuatro millones de euros. Barcelona, Atlético de Madrid, Betis, Valencia, Espanyol, Girona, Monaco, Toulouse, Como, Boca Juniors y Olimpia son, de momento, los once clubes de los que se pueden coleccionar cromos de todo tipo.

- ¿Cómo surge el proyecto de Collectiboll?

- Surge en abril de 2025, antes intentamos hacer un proyecto relacionado con videojuegos pero no fue como imaginábamos y decidimos intentarlo con algo relacionado con el fútbol. Sabíamos que había una gran cantidad de gente coleccionista pero queríamos ir más allá y hacer algo diferente, así que optamos por el metaverso, el coleccionismo digital, aunque en Collectiboll también hay recompensas, puedes conseguir desde cartas físicas hasta camisetas firmadas por los jugadores.

Imago / Collectiboll.

- ¿Por qué cartas y no otro sector?

- Éramos muy frikis del coleccionismo de cartas, de Pokémon y Magic, y nos dimos cuenta de que no había colecciones de cartas de fútbol en el ámbito digital. Están Panini y Topps, pero son las clásicas en formato físico.

- ¿Y qué mejor manera de empezar que con el Barcelona, no?

- El Barcelona fue el primer club, las negociaciones nos llevaron unos ocho meses. Empezamos con el Barça por cercanía, residimos aquí y para reunirnos y vernos era mucho más fácil. Ya habíamos coincidió en el Mobile World Congress y las dos partes queríamos hacer algo juntos, y le propusimos esta idea. Desde el primer momento les pareció bien, y de ahí ya sacamos la app.

"El Barcelona fue el primer club con el que trabajamos, y eso te abre puertas, aunque cada club te va pidiendo cosas diferentes"

- Así es mucho más fácil para abrirse puerta con otros equipos...

- Al final claro que te abre puertas. Comenzar con un club como el Barcelona, con un alcance mundial, es una carta de presentación muy buena a la hora de sentarse con otros equipos.

- Imagino que cada negociación es distinta, cada club le pedirá algo diferente, ¿o son bastante parecidos?

- Al final cada club te va pidiendo cosas diferentes, pero es normal. Nosotros también estamos abierto a todo y pedimos colaboraciones de jugadores en sus redes sociales, así podemos llegar a todos sus seguidores. Al final es un win-win tanto para el club como para nosotros. Cuanto más promocionan en sus redes sociales y en sus canales, más usuarios captamos y más ingresos genera para ambos. Se nota cuando un club comparte o hace una publicación con nosotros que nos llegan usuarios de Pakistán, de China, de Arabia Saudí...

- Boca Juniors y Olimpia de Paraguay son los últimos en llegar...

- Ahora tenemos un acuerdo con 11 clubes en total. Recientemente hemos empezado con Boca Juniors y Olimpia y la acogida ha sido brutal. Hay una gran cantidad de fanbase en Sudamérica y también en Estados Unidos.

- Parece que no hay quien les pare...

- El objetivo es ser la plataforma líder donde la afición y los clubes se conectan a través de colecciones digitales oficiales, con experiencias inmersivas y desafíos nuevos cada poco tiempo. Nuestra intención es transformar la forma en que los aficionados interactúan con el legado de su club, conectando también con su pasado, presente y futuro.

Imago. / Collectiboll.

- Tengo entendido que la 'colección oro' del Barça fue todo un éxito, muy especial y exclusiva...

- Sin duda, esa ha sido la colección más exitosa. Tuvo una gran acogida, era una colección exclusiva de diez cartas firmadas por los diez canteranos que jugaban en el primer equipo: Lamine Yamal, Gavi, Pau Cubarsí, Fermín López, Alejandro Balde, Eric García, Marc Casadó, Marc Bernal, Gerard Martín y Dani Olmo. Cada carta está vinculada a una pieza física de oro de 18 quilates. Tuvo un éxito brutal.

- Al final, el coleccionismo es solo la puerta de entrada...

- Sí, queremos que la gente cree una comunidad sana, en la que se quiera quedar. De hecho en las comunidades hay mucha interacción, comentan los partidos, como ha jugado tal futbolista... Aquí no hay nada de bitcoins ni NFT, solo buscamos un sitio donde pasarlo bien y llegar a un público amplio.

- El crecimiento es evidente, pero no se ve el final...

- Al final todo pasa por estar en más ligas y con más clubes, llegar a nuevos usuarios, ir introduciendo funcionalidades nuevas. Ahora estamos en conversaciones con Sofascore, que nos va a permitir introducir mucho más datos..

"Una de las ideas que nos gustaría es poder hacer una Fantasy donde los usuarios puedan participar, algo que tenga sentido con la esencia de Collectiboll"

- Entonces, para quien tenga dudas y sea por ejemplo un fan del coleccionismo tradicional, Collectiboll es compatible con estas...

- Sí claro, al final no hay competencia directa con Panini por ejemplo. Nosotros no negociamos con LaLiga sino que lo hacemos con los clubes directamente, por lo que tenemos más libertad a la hora de proponer y también ellos de recibir. Nuestro target es un público de entre 16 y 35 años, mucha de esa gente ha crecido con los cromos de Panini que llevan 60 años en la calle, en papel, y lo que pretendíamos era llevarlo a lo digital.

- ¿Qué tienen preparado a corto plazo?

- Una de las ideas que nos gustaría es poder hacer una Fantasy donde los usuarios puedan participar, algo que tenga sentido con la esencia de Collectiboll. El futuro no está escrito, no es fijo, y esto cambia de un mes para otro, pero siempre hay ideas para hacer colaboraciones especiales o limitadas si los equipos están abierto a ello. Al final se trata de hacer comunidad cada vez mayor. También nos gustaría abrirnos a otros mercados, nos interesa el baloncesto, el tenis, incluso la Fórmula 1. Todo lo que sea de nicho donde haya una comunidad grande es un mercado que funciona muy bien.