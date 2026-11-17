El gallego, tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, ha puesto tierra de por medio a todos los rumores que lo vienen vinculando con el Valencia y mantiene un proceso de negociación muy cordial con el Sevilla que avanza despacio, pero por buen camino

“Nuestra intención y deseo es que Castrín sea jugador del Sevilla FC para los próximos años”, indicó días atrás el director deportivo sevillista José Ignacio Navarro, al ser cuestionado sobre el zaguero de Riotorto, quien acaba contrato a final de temporada y puede negociar como agente libre a partir del próximo mes de enero, algo que los de Nervión quieren evitar a toda costa.

La primera oferta de renovación presentada por el Sevilla FC no agradó nada al futbolista gallego ni a su representante, que la rechazaron ‘ipso facto’ y motivaron que en el Sánchez-Pizjuán comenzaran a trabajar con más ahínco en su deseo de retener al joven zaguero gallego, de 23 años.

"Nuestra intención y deseo es que Castrín sea jugador del Sevilla FC para los próximos años"

Para ello, José Ignacio Navarro y los suyos trasladaron al futbolista una segunda oferta que en las oficinas del Sánchez-Pizjuán entienden “competitiva” y “ajustada a la realidad económica y deportiva” de la entidad blanquirroja, esperando ahora la respuesta de Castrín.

La respuesta de Castrín sobre su futuro

Una respuesta al Sevilla FC que, tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo con fuentes próximas a la operación, no ha acabado de concretarse de manera definitiva, pero que sí avanza despacio y con buen pie.

Así, al menos, lo aseguran a la redacción de este diario. El Sevilla FC y el jugador afrontan un proceso de negociación muy cordial por ambas partes, en el que, desde el pasado verano se viene avanzando, aunque muy lentamente. Algo nada extraño, por otro lado, en este tipo de negociaciones en las que el futbolista tiene en cierta manera la sartén por el mango: su rendimiento lo avala, formando la pareja titular de centrales del Sevilla junto a Kike Salas y acabando contrato.

El Valencia no es una opción para Castrín

El rendimiento de Andrés Castrín como sevillista, sumando 33 partidos oficiales con el primer plantel entre la temporada pasada y la actual, le han servido para granjearse el interés de diversos equipos quieren aprovecharse de su condición de agente libre, algo que trata de evitar a toda costa la dirección deportiva sevillista.

El Valencia CF, sin ir más lejos, es uno de los clubes con los que ha sido relacionado más fuertemente en las últimas fechas, llegando a afirmarse en la capital del Turia, incluso, que lo tenía bastante avanzado hasta la llegada de Pitchwise a Mestalla, lo que habría enfriado el interés valencianista. A ESTADIO Deportivo, sin embargo, desmienten todo lo relacionado con el Valencia.

En este contexto actual, por tanto, las sensaciones de las partes son muy positivas hacia el entendimiento, el cual se espera próximo. Como en todas las negociaciones en el mundo del fútbol, nada puede elevarse a definitivo hasta que se rubrique la firma, pero hoy por hoy, las sensaciones al respecto son positivas.