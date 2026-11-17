El club ha anunciado que el defensa visueño sufre una fractura de tibia y peroné de su pierna derecha que pone fin a su temporada y frustra la intención del Sevilla de venderlo en enero

Gravísima lesión de Carmona que rompe los planes del Sevilla en enero. / Imago

El Sevilla ha comunicado una pésima noticia pasadas las 14:00 horas al informar de la gravísima lesión que ha sufrido José Ángel Carmona ﻿en el entrenamiento de la mañana de este martes a cuatro días de la disputa del derbi..

"Los Servicios Médicos del Sevilla FC informan de que el jugador José Ángel Carmona ha sufrido, durante el entrenamiento de este martes, una fractura de tibia y peroné de su pierna derecha durante una acción fortuita de la sesión. Tras el entrenamiento, el jugador fue trasladado a un centro hospitalario en el que se ha confirmado su diagnóstico y será sometido a una intervención quirúrgica", ha explicado la entidad sevillista en un comunicado en el que le manda un mensaje de apoyo al jugador.

Se acabó la temporada para Carmona y adiós a su venta en enero﻿

"El Sevilla FC quiere trasladar un mensaje de ánimo a José Ángel Carmona, uno de los capitanes del club y canterano nervionense desde la categoría alevín. Asimismo quiere mostrar todo su apoyo durante su proceso de recuperación", apunta la entidad ante la gravedad de un contratiempo que pone fin a la temporada del visueño.﻿

Un durísimo revés para el futbolista que afecta tanto deportiva como económicamente al Sevilla, pues, como informó ayer ESTADIO Deportivo﻿, estaba trabajando en su venta millonaria en el mercado de enero, lo que ya será imposible.

Su salida estaba prevista para poder aumentar el límite salarial debido a que sigue despertando interés en el mercado internacional, si bien, al tratarse de una lesión de larga duración, el Sevilla puede actuar como hizo el curso pasado con Marcao y en el presente con Alfon González.

El Sevilla puede darle de baja y reutilizar el 80% de su ficha restante﻿

Así las cosas, el artículo 77 de la normativa de LaLiga, permite al Sevilla FC disponer del 80% de la ficha de José Ángel Carmona ﻿que le quede por percibir en este curso para poder ampliar el límite salarial y poder firmar en enero, lo que entra dentro de la hoja de ruta de José Ignacio Navarro.

Carmona dice adiós a la temporada. / Imago

Lo cierto es que este golpe llega en el peor momento para el futbolista tanto en cuanto tenía previsto cambiar de aires y trabajaba de la mano del club para encontrar nuevo destino a cambio de caja para la entidad debido a que no estaba contando para Luis García Plaza.

De hecho, la llegada de Juan Iglesias en verano le cerró la puerta de la titularidad al canterano, como refleja que en lo que va de campaña solo ha disputado 175 minutos repartidos en seis partidos.