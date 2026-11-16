Identificado el presunto cerebro de Blocus en Sevilla, que planeaba una ola de saqueos durante el Sevilla - Betis

La Policía Nacional ha localizado al teórico creador de la sucursal hispalense del fenómeno de movilización digital surgido a raíz de las masivas protestas en Francia y que ya generó destrozos en comercios de Barcelona, una actuación dentro de las medidas preventivas para garantizar la seguridad antes, durante y después del derbi

Si la Policía Nacional ya está de por sí ocupada antes, durante y después de cada edición de El Gran Derbi, que reúne a miles de aficionados de los dos grandes clubes de la capital andaluza como mínimo dos veces por temporada (en otoño y en primavera), ahora el fenómeno Blocus, movimiento heredado de los movilizaciones masivas en Francia que han llegado a colapsar el país vecino, añade más razones para estar vigilantes. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado peinan desde hace años las redes sociales y los diferentes foros de internet para evitar las desgraciadamente tradicionales quedadas entre ultras de ambos bandos para participar en peleas multitudinarias, evitando varios intentos. Y, así, habría caído el hipotético líder de la citada corriente en Sevilla.

Una de las muchas concentraciones en tierras galas desde finales del verano. / IMAGO

Informa el instituto armado de que ha sido identificado en la capital hispalense el presunto cerebro de Blocus, que planeaba una ola de saqueos en comercios y de desórdenes públicos durante el próximo fin de semana, aprovechando la celebración en la tarde del sábado 21 de noviembre (desde las 18:30 horas) en Nervión del derbi cainita de la primera vuelta de LaLiga 26/27 entre Sevilla FC y Real Betis en el Ramón Sánchez-Pizjuán. A través de diferentes perfiles en RR.SS. y aplicaciones de mensajería como Telegram, el acusado reclutaba a alrededor de un centenar de adeptos y distribuía información logística para coordinar ataques contra comercios y diferente mobiliario urbano.

La Policía, controlando a los hinchas nervionenses antes de la llegada del rival. / Lince

Esta actuación, que se enmarca dentro de las investigaciones desarrolladas por la Policía a nivel nacional desde que Blocus diera el salto en el mes de octubre a Barcelona (con más de 100 detenidos por los actos vandálicos) y de que se especulara con una réplica en Sevilla durante el fin de semana de Halloween, lo que llevó a diferentes establecimientos del Casco Histórico a reforzar sus escaparates y blindarse para evitar daños. Se ha procedido a ordenar el cierre de las diferentes cuentas telemáticas, interrumpiéndose y bloquear ya la quedada masiva que planeaban los energúmenos para este fin de semana, si bien no se descartan nuevas actuaciones en un operativo iniciado a principios de noviembre que continúa abierto.

Inevitablemente de Alto Riesgo y con nuevo subdelegado del Gobierno

En las próximas horas se conocerá el dispositivo de seguridad para El Gran Derbi del próximo 21-N en Nervión, así como la declaración oficial por parte de la Comisión Antiviolencia del partido como de Alto Riesgo, lo que reunirá de nuevo a unos 400 efectivos de las diferentes unidades operativas (Antidisturbios, UPR, Caballería, Brigada Provincial de Información y Unidad de Guías Caninos) de los cuerpos policiales, además de un despliegue masivo de otras instituciones públicas como Tussam y Lipasam. Será también el estreno en el cargo de Vicente Vigil-Escalera Pacheco, responsable interino de la subdelegación del Gobierno en Sevilla, tras el cese de Francisco Toscano.