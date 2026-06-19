Otros catorce detenidos por los incidentes previos al primer El Gran Derbi de la 25/26

La llamada 'Operación Agila' se salda con un total de 28 arrestos y una veintena de identificaciones, la inmensa mayoría radicales blanquirrojos y verdiblancos, que habían quedado para enfrentarse físicamente la noche antes del duelo de máximo rivalidad hispalense jugado en noviembre pasado en Nervión

La Policía Nacional ha culminado la denominada 'Operación Agila' con catorce nuevas detenciones por una reyerta entre grupos ultras del Sevilla FC y el Real Betis (fundamentalmente, Biris Norte y United Family, respectivamente) durante las horas previas al primero de los encuentros, cronológicamente hablando, que conformaron el conocido como El Gran Derbi de la temporada 25/26, en concreto el celebrado en el barrio de Nervión, con lo que la actuación se ha saldado finalmente con veintiocho detenidos y una veintena de identificados en total.

La Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental ha informado este viernes en un comunicado, al que ha tenido acceso la agencia Efe, de que ha apresado a otras 14 personas como presuntas autoras de los delitos de riña tumultuaria, desórdenes públicos y lesiones, en el marco de la segunda fase de la 'Operación Agila', desarrollada tras una violenta trifulca ocurrida antes de la celebración de un choque de la máxima rivalidad hispalense que pudo ser, por suerte, contenida en su mayor parte por las fuerzas del orden sin que pasara a mayores, como también en el partido de la segunda vuelta.

Los detenidos, con edades comprendidas entre los 23 y los 48 años, pertenecen a diferentes facciones radicales vinculadas a los principales equipos de fútbol de la capital andaluza y los hechos en cuestión tuvieron lugar en las inmediaciones del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, más cerca en realidad de un conocido centro comercial, donde varios grupos se enfrentaron de forma violenta en una pelea previamente concertada por las redes sociales y que consistió en el lanzamiento de objetos y el uso de la pirotecnia.

Sin daños materiales de consideración, aunque sí alguno personal

Como consecuencia de la agresión, que aconteció a finales de noviembre de 2025 a partir de las 23:00 horas en la calle Luis Montoto, varios participantes resultaron heridos de consideración, pero la actuación inmediata del dispositivo de seguridad establecido por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado permitió detener en el mismo lugar a catorce implicados e iniciar una investigación posterior para identificar al resto de participantes sin que existiesen daños materiales de consideración al mobiliario urbano ni las viviendas y comercios colindantes.

Las gestiones realizadas por los investigadores en una segunda fase del proceso han permitido localizar y detener a otro número idéntico de presuntos participantes en los hechos descritos en sus domicilios y centros de trabajo, por lo que, con estas nuevas detenciones, la operación policial se da por finalizada con los citados veintiocho detenidos y una veintena de identificados.