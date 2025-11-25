Una pelea entre ultras de Betis y Sevilla por Nervión y pintadas ofensivas en La Cartuja afean la previa de El Gran Derbi

Quedan sólo seis días para que se juegue El Gran Derbi y en la capital andaluza se nota en el ambiente esa máxima rivalidad local que emana del encuentro que el Sevilla FC y el Real Betis disputarán a partir de las 16:15 horas del próximo domingo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Esa tensión cainita se aprecia para lo bueno y por supuesto también para lo malo, como se ha podido ver en las últimas horas. Este pasado lunes se han registrado varios incidentes cometidos por ultras de ambos equipos.

En primer lugar, los alrededores de la Isla de La Cartuja -temporal hogar verdiblanco mientras duren las obras en el Benito Villamarín- amanecieron con pintadas ofensivas contra los radicales béticos de Supporters Gol Sur firmadas supuestamente por los sevillistas de Biris Norte; mientras que, ya bien entrada la noche, trascendieron vídeos con gritos y carreras por las calles del barrio de Nervión tras varios conatos de pelea entre ultras de los dos grupos ya mencionados.

Trifulcas entre Biris Norte y Supporters Gol Sur en Nervión tras las pintadas aparecidas en La Cartuja

Como se pueden ver en los perfiles de la red social X de cuentas relacionadas con la 'cultura de hooligans' como @footballdonorte y @UltrasPresent, en las inmediaciones del Sánchez-Pizjuán, el escenario del derbi que tendrá lugar en la sobremesa del próximo 30 de noviembre, hubo varios enfrentamientos en los que afortunadamente no han trascendido incidentes o daños mayores por el momento. No obstante, diversas fuentes relatan que hubo varias incursiones 'en territorio rival' por parte de Supporters, que se vieron obligados a emprender la huida al encontrarse con las emboscadas de miembros de los Biris, que derivaron en varias trifulcas y en carreras de ultras pertrechados con objetos contundentes.

Curiosamente, a esa hora en la que supuestos aficionados del Sevilla FC salían armados al encuentro de radicales del Real Betis, el equipo de Matías Almeyda estaba jugando en Cornellà (Barcelona) contra el RCD Espanyol (2-1) el partido que cerraba la jornada 13 de LaLiga EA Sports. El día antes, en la sobremesa dominical, los pupilos de Manuel Pellegrini no pudieron pasar del empate ante el Girona FC (1-1) en el hispalense Estadio de La Cartuja.

Como se puede comprobar en las fotografías compartidas en redes sociales por las citadas cuentas, en las zonas aledañas se produjeron pintadas que están firmas por Biris Norte y por Hooligans Sevilla. "Muerte SGS (Supporters Gol Sur), ratas sin honor"; "SGS=conejos", "Dad la cara, marico...", "SGS, cerdos" son algunas de estos poco edificantes graffitis que habrían tenido como respuesta la posterior 'visita' de los ultras heliopolitanos a Nervión.