Sow también hace ya las maletas para volar hoy mismo a Italia y cerrar su fichaje por el Genoa

Está previsto que el mediocentro suizo abandone este miércoles la concentración del Sevilla FC en Países Bajos, a la que se incorporó el pasado domingo, para poner rumbo al país transalpino y formalizar su traspaso, debiendo someterse antes al habitual reconocimiento médico

Se suceden en cascada los movimientos en la operación salida del Sevilla FC, tras la avanzadilla que protagonizaron Akor Adams y Nianzou. Si este miércoles, a primera hora de la mañana, era Juanlu Sánchez quien volaba desde la capital hispalense con destino a Inglaterra para cerrar su fichaje por el Bournemouth, está previsto que también hoy, en las próximas horas, haga lo propio Djibril Sow rumbo a Italia, en su caso directamente desde Países Bajos, para formalizar también su marcha al Genoa. Así lo ha informado el periodista Gianluca Di Marzio y ha podido ser confirmado por ESTADIO Deportivo.

Breve estancia en Garderen: hoy ya no se ha entrenado

El internacional suizo se incorporó el pasado domingo a la concentración que el equipo nervionense lleva a cabo en la localidad neerlandesa de Garderen, junto a su compatriota Rubén Vargas. Ambos finalizaron así las vacaciones concedidas por el club tras tras participar con su selección en el Mundial, donde rayaron a buen nivel. Pero la estancia del centrocampista en el grupo dirigido por Luis García Plaza ha sido mínima, pues en estos días se han desatado los movimientos en torno a su futuro y ya hoy ni siquiera se ha entrenado junto a sus compañeros.

Aunque había sido tanteado desde la Premier League, finalmente su destino estará en la Serie A, siendo clave la llamada del técnico 'rossoblù', Daniele de Rossi, para convencerle de dar este paso. Solo restaría, por tanto, que se someta al preceptivo reconocimiento médico una vez que aterrice en el país transalpino para estampar su firma como nuevo jugador del cuadro genovés por las cuatro próximas temporadas.

Las cifras del acuerdo y el ahorro total del Sevilla FC

Entre clubes, por su parte, el acuerdo también quedó ya cerrado este pasado martes. No se trata de un gran traspaso en términos económicos, aunque en Nervión se valora el ahorro total que generará la operación, lo que permitirá seguir aumentando el margen en el límite de coste de plantilla. En cualquier caso, llama la atención que sólo se vayan ingresar 4 millones de euros con su venta, pues esa es la cantidad reflejada en su cláusula de rescisión, aunque su valor de mercado es de 7,5 millones según la web especializada Transfermarkt (llegó a ser de 22 antes de vestir de blanquirrojo).

La explicación a ese bajo precio de su libertad está en el favor que el propio Sow le hizo a la entidad sevillista el pasado verano, cuando aceptó diferir su sueldo a cambio de prorrogar su contrato por una campaña más (hasta 2029), lo que facilitó a última hora la inscripción en LaLiga de los nuevos fichajes. De este modo, el sueldo del mediocentro se redujo, pero seguía siendo importante. Concretamente, de 4 millones de euros, que será la cantidad que se ahorren en el Sanchez-Pizjuán, de esta presente temporada y las dos siguientes.

Los números de Djibril Sow en el Sevilla FC

A sus 29 años, por tanto, Djibril Sow dirá adiós después de tres campañas irregulares en Nervión, donde aterrizó de la mano de Víctor Orta a cambio de 10 millones más tres en variables, que fue lo que se abonó al Eintracht de Frankfurt. En este periodo de tiempo se ha caracterizado por ser un jugador frío, que no ha acabado de responder a las expectativas, marchándose con 100 encuentros a sus espaldas, en los que ha firmado ocho goles, cinco de ellos esta última temporada, y siete asistencias.

Kochorashvili, el relevo deseado

Desde ya, además, José Ignacio Navarro busca un relevo para el internacional helvético, ganando fuerza la opción del georgiano Giorgi Kochorashvili. Días atrás ya se apuntó que el Sevilla FC había frenado con su interés su marcha al Getafe. Y es que al ex del Levante le seduce más la idea de recalar en el conjunto hispalense que hacerlo en el azulón o el Deportivo de La Coruña, otro que también le sigue la pista. Pero aún debe alcanzarse un acuerdo con el Sporting de Portugal, que no cuenta él pero quiere recuperar el dinero invertido el pasado verano, cuando pagó 6,5 millones por su traspaso (incluido un millón en bonus por clasificarse para la Champions).