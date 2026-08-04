Djibril Sow está muy cerca de marcharse al Génova: las bajas cifras del acuerdo

La 'operación salida' avanza a pasos agigantados en Nervión, de donde ya han salido con contrato en vigor Akor Adams, Nianzou y Rafa Mir, con Juanlu a punto; el siguiente será el suizo, tentado tras su buen Mundial desde la Premier, aunque se ha decantado por la Serie A a cambio de cuatro millones, su nueva cláusula de rescisión

Acaba de regresar de las vacaciones junto a su compatriota Rubén Vargas, otro de los activos que el Sevilla FC ha puesto en el mercado con el fin de reducir su ingente deuda y rearmar luego el plantel, pero Djibril Sow podría no terminar siquiera la concentración que los blanquirrojos están celebrando en la localidad neerlandesa de Garderen y que se prolongará hasta el próximo sábado 8 de agosto. Y es que, si Juanlu Sánchez regresaba antes de tiempo a la capital andaluza y mañana vuela a Inglaterra para rematar su traspaso al Bournemouth, el mediocentro tiene pinta de que hará lo propio rumbo a Italia.

Porque el rotativo suizo 'Blick' adelantaba que su fichaje por el Génova está muy adelantando, confirmando minutos después Matteo Moretto que, efectivamente, la operación ha entrado ya en su fase final. Con una cláusula de rescisión de sólo cuatro millones de euros según varias fuentes tras su gesto el pasado verano de diferir su salario y aumentar un año más su vinculación, el de Zürich, adquirido en 2023 por los nervionenses a cambio de 10 millones fijos y tres en variables, se convertirá en la quinta salida de efectivos con contrato en vigor, tras las confirmadas de Akor Adams al Venezia (por 16,8+6,7), Tanguy Nianzou al Lille (a coste cero, pero con variables) y Rafa Mir al Aris de Salónica (cedido en su último año), más la inminente del carrilero quinteño a los 'Cherries'.

Relata 'Blick' que el propio Djibril Sow declaró antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México que su idea era cambiar de aires: "Estoy en una edad (29 años) en la que me gustaría afrontar un nuevo reto". Su buen papel con Suiza en la magna cita le brindó pretendientes en la Premier League, aunque una llamada del técnico genovés, Daniele de Rossi, le habría convencido de dar el paso rumbo al club 'rossoblù', donde la promete que tendrá un rol protagonista. Allí coincidirá con su compatriota y homólogo Franz-Ethan Meichtry, de 21 años, que acaba de aterrizar.

Otro respiro en Nervión en lo que al margen salarial se refiere

ESTADIO Deportivo ha podido saber que se trata de un traspaso por el valor de la cláusula (cuatro millones de euros, a falta de confirmación), aunque se seguía negociando al cierre de esta edición la fórmula de la cesión con obligación de compra (con el mismo efecto para LaLiga). Cubrirá el Sevilla FC casi la amortización pendiente (en torno a los cinco millones) y se ahorrará tres años de sueldo (casi el doble en impacto salarial en el LCPD), lo que computa en un pacto final que debe estar listo en las próximas horas, pues el Génova ha alcanzado un acuerdo con Djibril Sow por cuatro temporadas, mientras que entre entidades está todo ultimado. "Los clubes también han alcanzado un acuerdo. La transferencia está en marcha", confirma en exclusiva su agente, José Noguera, al periodista Florian Plettenberg.