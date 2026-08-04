Programado el viaje de Juanlu a Bournemouth: todo listo para su salida del Sevilla FC

ESTADIO Deportivo ha podido conocer que está previsto que el quinteño viaje mañana por la mañana a tierras inglesas para poder sellar su salida del club nervionense y poner rumbo a una nueva etapa en la Premier League

Luz verde para la salida de Juanlu del Sevilla FC. El canterano sevillista era una de las figuras más apetecibles del mercado de fichajes ya que, a pesar de que su rendimiento la pasada campaña no destacó, es un jugador que sigue teniendo un importante valor de mercado que hacía que el club nervionense viese en él una gran oportunidad de poder obtener rédito económico. El quinteño aterrizó en el mediodía de este lunes de tierras neerlandesas, junto a Ignacio Navarro y José María del Nido Carrasco, una muestra más de la cercanía para cerrarse en la que estaba la operación. Desde el aeropuerto de Sevilla lanzó ya su primer mensaje de despedida, diciéndole a la afición que "les quería mucho". Finalmente, el destino de Juanlu será la Premier League.

ESTADIO Deportivo ha podido conocer que, en la mañana de este lunes, está previsto que el canterano sevillista ponga rumbo a tierras inglesas para poder unirse a los cherries. Desde el pasado fin de semana, las negociaciones entre clubes se intensificaron y se acabó cerrando el acuerdo en una cantidad cercana a los once millones más dos en variables. El pasado verano, ya estuvo muy cerca de abandonar la disciplina nervionense, con la aparición de varios equipos con propuestas que resultaban interesantes para el Sevilla FC. Sin embargo, el interés del Napoli y la intención del jugador acabaron provocando que Juanlu Sánchez se quedase esta temporada en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

De esta forma, Juanlu pone punto y final a su etapa en el club de su vida. En las categorías inferiores del club de Nervión, ha sido un jugador que ha llamado la atención de muchos clubes, incluso de algunas grandes canteras de España. Sin embargo, el jugador continuó en la Carretera de Utrera y ha conseguido importantes hitos. El más significante fue la medalla de oro en los JJ.OO de París 2024, donde llegó a anotar el decisivo gol frente a Marruecos que le dio el pase a la gran final.

Un mercado de salidas satisfactorio; faltan las llegadas

La dirección deportiva del Sevilla FC, con José Ignacio Navarro, continúa trabajando para poder confeccionar la plantilla de la próxima temporada. A apenas once días de comenzar la competición liguera, aún quedan varios frentes abiertos. En las próximas horas se esperan las oficialidades tanto de Rafa Mir como de Juanlu Sánchez, dejando el primero de ambos un importante alivio en el límite salarial de cerca de dos millones y medio de euros. En este apartado aún queda trabajo por delante, con jugadores como Pedrosa, Ejuke, Gattoni o Joan Jordán en la rampa de salida. También hay situaciones como la de Rubén Vargas, que puede hacer que llegue una oferta que deje un importante beneficio en las arcas sevillistas.

También son más que necesarias las llegadas y, a pesar de que ya son seis los fichajes que se han realizado hasta la fecha, faltan varias piezas importantes dentro del puzle. La más importante es la del ariete que, tras el adiós de Akor Adams rumbo al Venecia, deja a Isaac Romero como el único delantero de la plantilla hispalense. Como aspecto importante es que no existe preocupación por el tema de las inscripciones, por lo que estarían todos para ese inicio de liga frente al Rayo Vallecano.