El nuevo objetivo de Vlachodimos y un deseo cumplido: "Siempre quise volver al Sevilla"

El meta griego asegura que nunca tuvo "dudas" acerca de la posibilidad de regresar a Nervión. Es más, aunque vuelve a estar cedido por el Newcastle hasta final del curso, espera quedarse "mucho tiempo"

Además de las cinco caras nuevas que han aterrizado hasta la fecha, el Sevilla FC también logró una nueva cesión de Odysseas Vlachodimos. Sin duda, un refuerzo muy celebrado después del gran rendimiento ofrecido por el meta internacional griego el pasado curso. Sus actuaciones evitaron males mayores en muchos partidos y a la postre fue una figura importante en la salvación, poniendo todo de su parte desde el primer día para regresar, pese a que el Newcastle esperaba aprovechar su revalorización para hacer caja con un traspaso.

La felicidad de Vlachodimos y su intención de seguir más allá de 2027

"No tenía dudas de volver, siempre quise. Me sentí muy bien la temporada pasada, mi familia… Era un objetivo volver, realmente quería eso. Ha sido muy fácil la vuelta, estoy muy contento. Muy feliz de que ambos equipos alcanzaran el acuerdo y muy contento de estar aquí, de unirme pronto al equipo, que es muy importante. Ha sido una gran bienvenida de nuevo", ha asegurado sobre su regreso en los medios oficiales del club.

A sus 32 años, el cancerbero nacido en Stuttgart tiene aún dos años más de contrato en el conjunto inglés, hasta 2028. Pero se encuentra muy a gusto en Nervión y no piensa en cambiar de aires el próximo verano. "Para mí el Sevilla es el mejor club para estar mucho tiempo. Mi familia y yo estamos genial aquí. Lo más importante es volver a llevar a este club donde merece. Esta afición, este estadio… son cosas que realmente merecen volver ahí y es un objetivo y un reto, hacerlo mejor que el año pasado", añadió.

Quiere dar un paso más a nivel individual y colectivo

En este sentido, el ex del Panathinaikos, que tanteó también fichaje, al igual que el Besiktas, recalcó que espera una temporada sin tanto sufrimiento a nivel colectivo. "El objetivo es claro, estar más alto en la tabla, pero también pienso que tenemos que ir todos juntos, como los últimos partidos del año pasado. La atmósfera era increíble y eso tenemos que hacerlo desde el primer partido contra el Rayo", señaló.

Además, a nivel personal, también quiere dar un paso más. "Quiero hacerlo mejor. Siempre espero mejorar y mi objetivo es ser mejor que el curso anterior. Ayudar a mis compañeros y al Sevilla a lograr grandes cosas. Creo que Arturo (entrenador de porteros) es una gran persona, que trabaja duro diariamente, tengo una buena relación con él y el objetivo es mejorar la temporada pasada. Este año quiero volver a dar mi mejor versión y que el Sevilla esté más alto. Mis compañeros y yo intentaremos eso y que sea mejor la temporada que el año pasado", destacó,.

La competencia con Fran González

Esta próxima campaña, además, contará con la competencia de joven Fran González, recién firmado tras el acuerdo de traspaso alcanzado con el Real Madrid, apuntando al respecto que es importante que ambos se conozcan con tiempo suficiente antes de que el balón comience a rodar de verdad. "Es importante para todos los porteros tener un grupo lo antes posible, entrenar juntos y conocer a todos los jugadores y trabajar con el entrenador de porteros. Tener una buena relación entre nosotros y ayudarnos entre todos. Por supuesto que es bienvenido a nuestro grupo", indicó sobre el internacional sub 21.

El trabajo con Luis García Plaza

Del mismo modo, Vlachodimos también puso en valor la importancia del trabajo de pretemporada a las órdenes de Luis García Plaza, que la pasada campaña apenas tuvo tiempo para inculcar sus conceptos al grupo. "Siempre es importante saber lo que quiere el entrenador de ti lo antes posible. Sabes su necesidad y es importante para los partidos, aprender de él, saber cómo es y esto ayuda a que todo vaya mejor. Saber lo que el entrenador quiere, saber cómo quiere jugar, la táctica… es importante para todos los jugadores", señaló.

La adaptación a los fichajes y un mensaje a la afición

Así, el meta griego espera que el equipo llegue lo mejor posible al estreno liguero, alabando también a los nuevos zagueros que han llegado. "Siempre es importante para un portero conocer a sus defensas. Ahora estoy conociendo a los nuevos y teniendo esa relación con ellos. Juan Iglesias es muy experimentado en LaLiga y Sangante se está adaptando muy bien a nosotros", sentenció, no son antes lanzar un mensaje a la afición: A los aficionados les digo que estoy muy feliz, que estoy deseando volver al estadio, correr a la portería y verlos a todos apoyándonos desde el primer minuto. Sé que lo vamos a lograr desde el primer minuto en el campo".