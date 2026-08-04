El precio a la baja de Batista Mendy tras el 'no' de un Sevilla al que no olvida

Luis García Plaza descartó el fichaje del mediocentro francés, que ahora vive una incómoda situación en el Trabzonspor, donde no se le ha permitido participar junto al grupo en un 'stage' de pretemporada en Austria

Mientras avanza en la operación salida, con el traspaso de Juanlu al Bournemouth y la cesión de Rafa Mir al Aris de Salónica, el Sevilla FC sigue teniendo como gran prioridad reforzar su delantera, buscando para ello un punta con la vitola de titular y otro que pueda ejercer como complemente. Pero, además, aún deben llegar jugadores de banda, pues Ejuke está siendo empujado a marcharse y Rubén Vargas puede ser la próxima gran venta, y se busca músculo para un centro del campo con donde está en el aire la continuidad de Agoumé, por el que se escuchan ofertas, o Dibril Sow, relacionado con el Genoa.

Guridi en lugar de Mendy

En este sentido, Luis García Plaza ya tumbó la posibilidad de seguir contando con Batista Mendy, que regresó al Trabzonspor tras su cesión y vive ahora una incómoda situación al no haber podido participar en pretemporada junto al resto de sus compañeros. En su lugar, el técnico madrileño ha preferido a otro centrocampista de su perfil como Jon Guridi, al que conoce a la perfección de su paso por el Deportivo Alavés, pues ya demostró el pasado curso que el francés no es de su gusto.

Se hicieron gestiones para quedárselo en propiedad

Este verano ya se ha pagado por los fichajes de Julio Díaz (un millón de euros) y Fran González (hasta tres millones incluidas las variables). Pero hace un año, el único dinero que pudo gastar Antonio Cordón fueron los 250.000 euros abonados por el préstamo del mediocentro galo, que pronto se convirtió en un fijo para Matías Almeyda. Tanto es así, que con el paso de los meses comenzaron a realizarse gestiones para quedárselo en propiedad.

En el acuerdo alcanzado con el club turco se reflejó una opción de compra valorada en 7 millones de euros, pero parecía haber predisposición por ambas partes para renegociarla a la baja. Mendy, por su parte, también se mostraba encantado. "Mi agente y mi familia ya han hablado con el Sevilla; les dijimos que quiero quedarme y escribir mi historia aquí", señaló allá por el mes de enero. Pero poco después su situación dio un giro inesperado.

Caída en picado en el tramo final de la temporada

De los seis últimos encuentros con el 'Pelado' en el banquillo solo fue titular en uno. Y aunque García Plaza le dio un sitio en el once en su estreno ante el Oviedo, por la baja de Agoumé, ya no volvió a salir de inicio en las ocho últimas jornadas, quedándose sin jugar en cinco de ellas y participando apenas 28 minutos en las tres restantes.

Se entrena con la camiseta del Sevilla FC

No le quedó más remedio al futbolista de origen bisauguineano que hacer las maletas para regresar al Trabzonspor, donde solo le queda un año más de contrato. Pero allí ni siquiera le han permitido estar con el grupo en el 'stage' llevado a cabo en Austria. En su lugar, se ha tenido que ejercitar por su cuenta, sin olvidarse del Sevilla FC, como demuestra el video difundido a finales de julio por el medio 61saat, donde se le puede ver trabajando para ponerse en forma con la indumentaria de entrenamiento nervionense.

Su agente lo mueve y el Trabzonspor pide entre 3 y 4 millones

Mientras tanto, los medios otomanos informan de que su agente sigue negociando con varios clubes europeos para encontrarle una salida. Ha sido relacionado con el Malmö sueco, si bien se apunta que sus principales pretendientes podrían estar en Francia o Inglaterra, después de que el interés del Getafe no fuese a más. Sea como fuere, lo cierto es que se presenta como una oportunidad el mercado, pues su teórico valor es de 7,5 millones, según la web especializada Transfermarkt, y el Trabzonspor se conformará con recaudar entre 3 y 4 millones de euros, poco menos de lo que le costó hace tres veranos (4,4) para firmarlo procedente del Angers.