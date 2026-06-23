El Sevilla rechaza las facilidades por Batista Mendy y apunta a seguir en LaLiga

El Trabzonspor estaba dispuesto a negociar a la baja su traspaso con los nervionenses, pero García plaza cerró esta vía, y ahora desde Turquía afirman que el Getafe está interesado en su incorporación

El Sevilla ha rechazado de plano la posibilidad de negociar el traspaso definitivo de Batista Mendy a pesar de que el Trabzonspor está abierto a rebajar sensiblemente la cantidad pactada por la opción de compra.

Cabe recordar que Antonio Cordón pactó con el club turco una cesión por el mediocentro que resultó el único desembolso del club (250.000 euros) en los dos mercados y se fijó un precio para este verano de siete millones de euros.

En un principio, por las buenas sensaciones dejadas en su arranque como nervionense, el Sevilla barajaba la posibilidad de sentarse con el Trabzonspor para renegociar la cuantía del pase, e, incluso, el propio futbolista reconoció públicamente que le había transmitido al club su deseo de quedarse, porque era feliz en la capital hispalense.

García Plaza cambió radicalmente la situación de Mendy y no ha respaldado su continuidad

Sin embargo, aunque en los últimos partidos de Almeyda ya había bajado su dosis de protagonismo, su situación experimentó un giro considerable con la llegada de Luis García Plaza, hasta el punto de que solo lo empleó como titular en el primer partido por la ausencia obligada de Agoumé.

A partir de ahí, solo jugó 20 minutos repartidos en tres partidos y ni siquiera saltó al césped en cinco de los nueve encuentros dirigidos por el madrileño.

Este ostracismo con Plaza ha provocado que el Sevilla no estudie su continuidad y, por ende, no haya tratado de aprovechar la disposición del Trabzonspor a llegar a un acuerdo, pues, de hecho, en los planes del club otomano que los nervionenses se lo quedaran a título definitivo. El propio técnico sevillista ha comunicado a la planta noble que no considera al de Saint-Nazaire, por lo que no impulsó una hipotética negociación.

El Trabszonpor, dispuesto a negociar a la baja y en Turquía señalan al Getafe

No en vano, fuentes muy próximas a la entidad de Trebisonda afirman a ESTADIO Deportivo que no cuentan en absoluto con Mendy para el nuevo proyecto y que valorarán con la mente abierta las ofertas que lleguen, teniendo en cuenta, además, que entra en su último año de contrato.

El propio futbolista ya no estaba convencido de repetir en Nervión tras su segundo plano con García Plaza, pero sí vería con buenos ojos continuar en LaLiga española y desde Turquía aseguran que el Getafe habría pensado en el francés para reforzar un centro del campo que perderá piezas importantes.

Dichas informaciones apuntan a unos cuatro millones de euros y desde el entorno del club de Trebisonda lo señalan a esta redacción como una posibilidad dentro de que valorarán todas las propuestas que lleguen por Mendy, que tampoco desea volver a enfundarse la elástica del Trabzonspor.