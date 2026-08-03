Los motivos de Fran González para elegir al Sevilla: "No había dudas de dónde quería estar"

El meta internacional sub 21 tenía claro que "era el momento de dar un paso" en su carrera y abandonar el Real Madrid, considerando Nervión el escenario ideal para seguir creciendo, aunque también era pretendido por Celta de Vigo, Espanyol o Racing de Santander,

El Sevilla FC anunció este pasado domingo su sexto fichaje, incluido el regreso de Odysseas Vlachodimos, para la temporada 26/27. Precisamente para competir con el internacional griego en la portería, el último en aterrizar ha sido el joven Fran González, que ha firmado hasta 2031 tras el acuerdo de traspaso alcanzado con el Real Madrid. Tanto en Nervión como en el Bernabéu confían en la progresión del cancerbero de 21 años, de ahí que el club sevillista haya pagado 3 millones de euros, con variables incluidas, por el 50% del pase, conservando no solo la otra mitad la entidad blanca, que también se guarda diferentes opciones de recompra para los próximo mercados.

Ya se entrena con sus nuevos compañeros

Mientras tanto, el meta leonés ya ha completado hoy su primera sesión de trabajo a las órdenes de Luis García Plaza, tras incorporarse ayer a la concentración que el equipo lleva a cabo en la localidad neerlandesa de Garderen, donde conoció a sus nuevos compañeros. Desde allí, a la espera de poder estrenarse en el último amistoso de pretemporada ante el Bayer Leverkusen, ha expresado su felicidad por dar este paso en su carrera.

"Es un placer sentirme querido por este club, estoy muy contento y ya he sentido el calor de lo que es pertenecer a este club y a este equipo. El Sevilla FC es uno de los mejores clubes de España, no había dudas de dónde quería estar. Se me ha hecho muy largo, pero estoy superfeliz", apuntó el internacional sub 21, que también era prt¡etendido por Celta de Vigo, Espanyol y Racing de Santander. era pretendido .

Así juega Fran González

Tras haber debutado en el primer equipo madridista en LaLiga en la 24/25, Fran González llega para dar un nuevo salto tras disputar 28 encuentros el pasado curso con el Real Madrid Castilla en Primera RFEF, definiéndose a sí mismo para quienes no lo conocen. "Soy un portero que, a pesar de mi edad, transmite tranquilidad en el campo. Uno de mis puntos fuertes es el juego aéreo, me siento cómodo ahí y me gusta salir. He estado con gente que me ha enseñado mucho y creo que eso me da un plus. Los porteros altos a día de hoy vamos en progresión también entre los palos, mejor entrenados".

"Creo que era el momento de dar un paso y este es el que mejor me iba a venir para mi carrera, por eso estoy superfeliz. Tanto Real Madrid como Sevilla son dos clubes muy grandes, con exigencia, en parte tienen similitudes y eso es lo mejor para los futbolistas", añadió sobre su decisión de recalar en el Sánchez-Pizjuán.

La competencia con Vlachodimos

Además, el que fuese canterano de la Cultural Leonesa, de donde salió en edad juvenil, es consciente de que tendrá dura competencia con Vlachodimos, pero trabajará para tener sus oportunidades. "Es un grandísimo portero, lo demostró la temporada pasada siendo uno de los mejores de LaLiga, puedo aprender muchísimo de él como aprendí de otros. Estuve hablando con él, me dio la bienvenida y me siento muy bien. Con respeto a mi compañero, todo jugador quiere competir para jugar y voy a intentar ponerle las cosas difíciles al míster. Puedo sumar tanto en el campo como en el vestuario para poner al Sevilla de nuevo donde se merece, que es lo que queremos todos", destacó.

Ya conoce de primera mano el Sánchez-Pizjuán

Además, pese a su breve experiencia en la elite, Fran González ya sabe lo que es visitar la que será su nueva casa y arde en deseos de sentir el apoyo de la hinchada nervionense. "La primera vez que fui convocado con el Real Madrid fue para un partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán, es decir, ya he vivido el ambiente de este estadio de visitante, me quedé impresionado y ahora quiero vivirlo desde el lado sevillista. A los aficionados les digo que estoy superilusionado, que competiré por este escudo para volver donde nos merecemos y poder estar el máximo tiempo posible aquí", sentenció.